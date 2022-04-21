https://ria.ru/20220421/torgovlya-1784803208.html
Силуанов призвал снимать барьеры в международной торговле
Силуанов призвал снимать барьеры в международной торговле - РИА Новости, 21.04.2022
Силуанов призвал снимать барьеры в международной торговле
Страны должны отказаться от барьеров в мировой торговле ради снижения инфляции и повышения уровня жизни людей, заявил министр финансов России Антон Силуанов,... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T20:56
2022-04-21T20:56
2022-04-21T20:56
экономика
россия
вашингтон (штат)
украина
группа всемирного банка
мвф
антон силуанов
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Страны должны отказаться от барьеров в мировой торговле ради снижения инфляции и повышения уровня жизни людей, заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на пленарном заседании Международного валютно-финансового комитета (МВФК).Заседание состоялось в четверг в рамках весенней встречи управляющих органов МВФ и Группы Всемирного банка в Вашингтоне в гибридном формате."Нужно снимать барьеры в международной торговле во благо всех стран. Тогда уйдут ценовые диспропорции, возникшие в последнее время, снизится инфляция, вырастут доходы граждан", - цитирует Силуанова пресс-служба министерства.Участники заседания признали, что ситуация в мировой экономике ухудшается. При этом сохраняются риски роста государственного долга на фоне ужесточения глобальных финансовых условий.Силуанов в своем выступлении отметил, что такая ситуация в мировой экономике является прямым следствием санкций и накопленных дисбалансов после пандемии. "Стреляем себе в ногу, а страдают все, особенно развивающиеся страны и страны с низким уровнем доходов. На это накладывается ускоренный энергопереход, динамика которого также подгоняет цены на энергоресурсы", - заявил он.Многие участники встречи также отметили необходимость сохранения диалога в многостороннем формате и готовность объединяться даже в самые непростые времена для предотвращения экономического кризиса. МВФ в свою очередь обязался продолжить предоставлять государствам-членам своевременные рекомендации по вопросам экономической политики, финансовую поддержку и техническое содействие, говорится в сообщении Минфина РФ."Тем не менее, Россия отказалась от принятия совместного коммюнике МВФК в связи с содержащимися в нем необъективными и политизированными оценками российских действий на Украине, которые выходят за рамки мандата МВФ", - отмечает министерство.По итогам заседания будет выпущено заявление испанского председателя в МВФК. Годовое собрание управляющих органов МВФ и Группы Всемирного банка состоится в октябре текущего года.
https://ria.ru/20220420/energonositeli-1784589316.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, вашингтон (штат), украина, группа всемирного банка, мвф, антон силуанов
Силуанов призвал снимать барьеры в международной торговле
Глава Минфина Силуанов призвал снимать барьеры в международной торговле ради блага людей
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Страны должны отказаться от барьеров в мировой торговле ради снижения инфляции и повышения уровня жизни людей, заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на пленарном заседании Международного валютно-финансового комитета (МВФК).
Заседание состоялось в четверг в рамках весенней встречи управляющих органов МВФ
и Группы Всемирного банка
в Вашингтоне
в гибридном формате.
"Нужно снимать барьеры в международной торговле во благо всех стран. Тогда уйдут ценовые диспропорции, возникшие в последнее время, снизится инфляция, вырастут доходы граждан", - цитирует Силуанова пресс-служба министерства.
Участники заседания признали, что ситуация в мировой экономике ухудшается. При этом сохраняются риски роста государственного долга на фоне ужесточения глобальных финансовых условий.
Силуанов в своем выступлении отметил, что такая ситуация в мировой экономике является прямым следствием санкций и накопленных дисбалансов после пандемии. "Стреляем себе в ногу, а страдают все, особенно развивающиеся страны и страны с низким уровнем доходов. На это накладывается ускоренный энергопереход, динамика которого также подгоняет цены на энергоресурсы", - заявил он.
Многие участники встречи также отметили необходимость сохранения диалога в многостороннем формате и готовность объединяться даже в самые непростые времена для предотвращения экономического кризиса. МВФ в свою очередь обязался продолжить предоставлять государствам-членам своевременные рекомендации по вопросам экономической политики, финансовую поддержку и техническое содействие, говорится в сообщении Минфина РФ
.
"Тем не менее, Россия отказалась от принятия совместного коммюнике МВФК в связи с содержащимися в нем необъективными и политизированными оценками российских действий на Украине
, которые выходят за рамки мандата МВФ", - отмечает министерство.
По итогам заседания будет выпущено заявление испанского председателя в МВФК. Годовое собрание управляющих органов МВФ и Группы Всемирного банка состоится в октябре текущего года.