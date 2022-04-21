https://ria.ru/20220421/tendentsiya-1784622148.html
В США увидели "пугающую тенденцию" в экономике
В США увидели "пугающую тенденцию" в экономике - РИА Новости, 21.04.2022
В США увидели "пугающую тенденцию" в экономике
Инфляция и рост налогов при сохранении нынешней политики американской администрации по "закачиванию" денег в экономику США могут привести к ее краху. Такое... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T07:06
2022-04-21T07:06
2022-04-21T10:55
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сша
россия
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Инфляция и рост налогов при сохранении нынешней политики американской администрации по "закачиванию" денег в экономику США могут привести к ее краху. Такое мнение высказал телеведущий Такер Карлсон в эфире Fox News."Все резко подорожало. Особенно это касается больших вещей — они стали дороже всего. Почему? Очень просто. Валюта США слабеет, и это создало беспрецедентный пузырь активов. Это значит, что инвесторы по всему миру спешат конвертировать доллары США, которые все больше обесцениваются, в предметы, которые могут сохранить ценность в долгосрочной перспективе... Именно так и бывает, когда закачиваешь в экономику слишком много денег. Деньги начинают дешеветь", - заявил журналист.По его словам, "никто не верит", что повышение процентных ставок поможет быстро взять под контроль инфляцию. Кроме того, одновременно с ценами растут налоги, в результате чего люди будут вынуждены урезать расходы на покупки."В экономике, одним из главных двигателей которой являются потребительские расходы, это очень пугающая тенденция. Когда люди перестают покупать, наступает крах. Итак, вы можете ясно видеть, к чему идет дело. Все в Вашингтоне хорошо понимают, к чему идет дело. Но вместо того чтобы принять реальные меры для исправления ситуации, например, перестать писать эти законопроекты о масштабных расходах, они берут все, что могут", - указал Карлсон.Как отметил телеведущий, вечно такая ситуация продолжаться не может "по определению"."Если экономика рухнет, собьются все настройки, не только экономические. Возможна настоящая социальная и политическая нестабильность", - резюмировал он.К концу марта, согласно данным Минтруда США, цены на потребительские товары увеличились на 8,5 процента в годовом выражении. В феврале этот показатель равнялся 7,9 процента. Рост оказался рекордным с декабря 1981 года. По утверждению президента США Джо Байдена, рост цен в США произошел якобы по вине России.Оппоненты Байдена и Демократической партии критикуют нынешнего главу администрации за данную позицию, указывая, что рост цен начался задолго до специальной операции на Украине.
https://ria.ru/20220420/putin-1784421426.html
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в мире, сша, россия, санкции в отношении россии, джо байден
07:06 21.04.2022 (обновлено: 10:55 21.04.2022)
В США увидели "пугающую тенденцию" в экономике
Телеведущий Fox Карлсон: экономическая политика Байдена грозит США крахом
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости.
Инфляция и рост налогов при сохранении нынешней политики американской администрации по "закачиванию" денег в экономику США могут привести к ее краху. Такое мнение высказал
телеведущий Такер Карлсон в эфире Fox News.
"Все резко подорожало. Особенно это касается больших вещей — они стали дороже всего. Почему? Очень просто. Валюта США
слабеет, и это создало беспрецедентный пузырь активов. Это значит, что инвесторы по всему миру спешат конвертировать доллары США, которые все больше обесцениваются, в предметы, которые могут сохранить ценность в долгосрочной перспективе... Именно так и бывает, когда закачиваешь в экономику слишком много денег. Деньги начинают дешеветь", - заявил журналист.
По его словам, "никто не верит", что повышение процентных ставок поможет быстро взять под контроль инфляцию. Кроме того, одновременно с ценами растут налоги, в результате чего люди будут вынуждены урезать расходы на покупки.
"В экономике, одним из главных двигателей которой являются потребительские расходы, это очень пугающая тенденция. Когда люди перестают покупать, наступает крах. Итак, вы можете ясно видеть, к чему идет дело. Все в Вашингтоне хорошо понимают, к чему идет дело. Но вместо того чтобы принять реальные меры для исправления ситуации, например, перестать писать эти законопроекты о масштабных расходах, они берут все, что могут", - указал Карлсон.
Как отметил телеведущий, вечно такая ситуация продолжаться не может "по определению".
"Если экономика рухнет, собьются все настройки, не только экономические. Возможна настоящая социальная и политическая нестабильность", - резюмировал он.
К концу марта, согласно данным Минтруда США, цены на потребительские товары увеличились на 8,5 процента в годовом выражении. В феврале этот показатель равнялся 7,9 процента. Рост оказался рекордным с декабря 1981 года. По утверждению президента США Джо Байдена
, рост цен в США произошел якобы по вине России
.
Оппоненты Байдена и Демократической партии критикуют нынешнего главу администрации за данную позицию, указывая, что рост цен начался задолго до специальной операции на Украине
.