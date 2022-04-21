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Си Цзиньпин выступил против односторонних санкций - РИА Новости, 21.04.2022
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Си Цзиньпин выступил против односторонних санкций
Си Цзиньпин выступил против односторонних санкций - РИА Новости, 21.04.2022
Си Цзиньпин выступил против односторонних санкций
Односторонние санкции и политика двойных стандартов недопустимы в отношениях между государствами, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в видеообращении для... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T05:53
2022-04-21T11:16
в мире
китай
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ПЕКИН, 21 апр — РИА Новости. Односторонние санкции и политика двойных стандартов недопустимы в отношениях между государствами, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в видеообращении для Азиатского экономического форума, который проходит в Боао на китайском острове Хайнань.Он призвал страны решать разногласия путем диалогов и консультаций.Азиатский экономический форум, который неформально называют "восточным Давосом", открылся в среду. В этом году форум, который продлится по 22 апреля, пройдет под девизом "Мир в условиях COVID-19 и после: совместная работа для глобального развития и общего будущего".Россия начала 24 февраля специальную военную операцию на Украине. В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые в первую очередь затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и спровоцирвоанной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан некоторых стран ЕС.
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в мире, китай
05:53 21.04.2022 (обновлено: 11:16 21.04.2022)
 
Си Цзиньпин выступил против односторонних санкций

Председатель КНР Си Цзиньпин выступил против политики двойных стандартов

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 21 апр — РИА Новости. Односторонние санкции и политика двойных стандартов недопустимы в отношениях между государствами, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в видеообращении для Азиатского экономического форума, который проходит в Боао на китайском острове Хайнань.

"Все страны мира плывут на одном большом корабле с общей судьбой. Если они хотят пересечь яростные волны и продолжать путь к светлому будущему, они должны действовать в одном направлении. Недопустимо пытаться бросить кого-либо в море", — приводит слова китайского лидера Центральное телевидение страны.

Он призвал страны решать разногласия путем диалогов и консультаций.
Азиатский экономический форум, который неформально называют "восточным Давосом", открылся в среду. В этом году форум, который продлится по 22 апреля, пройдет под девизом "Мир в условиях COVID-19 и после: совместная работа для глобального развития и общего будущего".
Россия начала 24 февраля специальную военную операцию на Украине. В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые в первую очередь затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и спровоцирвоанной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан некоторых стран ЕС.
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