05:53 21.04.2022 (обновлено: 11:16 21.04.2022)
Си Цзиньпин выступил против односторонних санкций
Председатель КНР Си Цзиньпин выступил против политики двойных стандартов
Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 21 апр — РИА Новости. Односторонние санкции и политика двойных стандартов недопустимы в отношениях между государствами, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в видеообращении для Азиатского экономического форума, который проходит в Боао на китайском острове Хайнань.
"Все страны мира плывут на одном большом корабле с общей судьбой. Если они хотят пересечь яростные волны и продолжать путь к светлому будущему, они должны действовать в одном направлении. Недопустимо пытаться бросить кого-либо в море", — приводит слова китайского лидера Центральное телевидение страны.
Он призвал страны решать разногласия путем диалогов и консультаций.
Азиатский экономический форум, который неформально называют "восточным Давосом", открылся в среду. В этом году форум, который продлится по 22 апреля, пройдет под девизом "Мир в условиях COVID-19 и после: совместная работа для глобального развития и общего будущего".
Россия начала 24 февраля специальную военную операцию на Украине. В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые в первую очередь затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и спровоцирвоанной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан некоторых стран ЕС.