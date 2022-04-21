https://ria.ru/20220421/sitszinpin-1784620188.html

Си Цзиньпин выступил против односторонних санкций

Си Цзиньпин выступил против односторонних санкций - РИА Новости, 21.04.2022

Си Цзиньпин выступил против односторонних санкций

Односторонние санкции и политика двойных стандартов недопустимы в отношениях между государствами, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в видеообращении для... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T05:53

2022-04-21T05:53

2022-04-21T11:16

в мире

китай

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ПЕКИН, 21 апр — РИА Новости. Односторонние санкции и политика двойных стандартов недопустимы в отношениях между государствами, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в видеообращении для Азиатского экономического форума, который проходит в Боао на китайском острове Хайнань.Он призвал страны решать разногласия путем диалогов и консультаций.Азиатский экономический форум, который неформально называют "восточным Давосом", открылся в среду. В этом году форум, который продлится по 22 апреля, пройдет под девизом "Мир в условиях COVID-19 и после: совместная работа для глобального развития и общего будущего".Россия начала 24 февраля специальную военную операцию на Украине. В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые в первую очередь затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и спровоцирвоанной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан некоторых стран ЕС.

https://ria.ru/20220420/slabost-1784573701.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, китай