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Путин приказал отменить штурм промышленной зоны в Мариуполе

Путин приказал отменить штурм промышленной зоны в Мариуполе - РИА Новости, 21.04.2022

Путин приказал отменить штурм промышленной зоны в Мариуполе

Штурм промышленной зоны нецелесообразен, территорию нужно заблокировать "так, чтобы муха не пролетела", заявил Владимир Путин на встрече с министром обороны... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T10:13

2022-04-21T10:13

2022-04-21T11:40

обострение ситуации в днр и лнр

мариуполь

владимир путин

сергей шойгу

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Штурм промышленной зоны нецелесообразен, территорию нужно заблокировать "так, чтобы муха не пролетела", заявил Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу."Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить", — сказал президент.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале написал, что металлургический комбинат "Азовсталь" сегодня полностью перейдет под контроль российских войск. Шойгу в докладе Путину заявил, что на территории предприятия заблокированы более двух тысяч боевиков. По его словам, военным "требуется порядка трех-четырех дней для того, чтобы завершить и эту работу".Путин в ответ отметил, что первоочередная задача — сохранить жизнь и здоровье солдат и офицеров."Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела. <...> Предложите еще раз всем, кто до сих пор не сложил оружия, сделать это. Российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение с ними в соответствии с соответствующими международно-правовыми актами", — добавил Путин.По словам главы государства, "постановка под контроль такого важного на юге центра, как Мариуполь, — это успех". Путин призвал представить отличившихся бойцов к наградам и обеспечить дополнительную помощь и выполнение всех социальных обязательств для всех участников военной операции, раненных, а также семей погибших военных.

https://ria.ru/20220421/mariupol-1784638639.html

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Путин о штурме промышленной зоны "Азовстали": "Приказываю отменить" Путин – о штурме «Азовстали»: Предлагаемы штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю – отменить! Это тот случай, когда мы должны думать – мы всегда должны это делать! 2022-04-21T10:13 true PT0M58S

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Влада Копылова

мариуполь, владимир путин, сергей шойгу, россия