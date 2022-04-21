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Путин приказал отменить штурм промышленной зоны в Мариуполе - РИА Новости, 21.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220421/shturm-1784640605.html
Путин приказал отменить штурм промышленной зоны в Мариуполе
Путин приказал отменить штурм промышленной зоны в Мариуполе - РИА Новости, 21.04.2022
Путин приказал отменить штурм промышленной зоны в Мариуполе
Штурм промышленной зоны нецелесообразен, территорию нужно заблокировать "так, чтобы муха не пролетела", заявил Владимир Путин на встрече с министром обороны... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T10:13
2022-04-21T11:40
обострение ситуации в днр и лнр
мариуполь
владимир путин
сергей шойгу
россия
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Штурм промышленной зоны нецелесообразен, территорию нужно заблокировать "так, чтобы муха не пролетела", заявил Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу."Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить", — сказал президент.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале написал, что металлургический комбинат "Азовсталь" сегодня полностью перейдет под контроль российских войск. Шойгу в докладе Путину заявил, что на территории предприятия заблокированы более двух тысяч боевиков. По его словам, военным "требуется порядка трех-четырех дней для того, чтобы завершить и эту работу".Путин в ответ отметил, что первоочередная задача — сохранить жизнь и здоровье солдат и офицеров."Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела. &lt;...&gt; Предложите еще раз всем, кто до сих пор не сложил оружия, сделать это. Российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение с ними в соответствии с соответствующими международно-правовыми актами", — добавил Путин.По словам главы государства, "постановка под контроль такого важного на юге центра, как Мариуполь, — это успех". Путин призвал представить отличившихся бойцов к наградам и обеспечить дополнительную помощь и выполнение всех социальных обязательств для всех участников военной операции, раненных, а также семей погибших военных.
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Путин о штурме промышленной зоны "Азовстали": "Приказываю отменить"
Путин – о штурме «Азовстали»: Предлагаемы штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю – отменить! Это тот случай, когда мы должны думать – мы всегда должны это делать!
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мариуполь, владимир путин, сергей шойгу, россия
10:13 21.04.2022 (обновлено: 11:40 21.04.2022)
 
Путин приказал отменить штурм промышленной зоны в Мариуполе

Путин приказал отменить штурм промышленной зоны в Мариуполе из-за его нецелесообразности

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Штурм промышленной зоны нецелесообразен, территорию нужно заблокировать "так, чтобы муха не пролетела", заявил Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.
"Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить", — сказал президент.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале написал, что металлургический комбинат "Азовсталь" сегодня полностью перейдет под контроль российских войск. Шойгу в докладе Путину заявил, что на территории предприятия заблокированы более двух тысяч боевиков. По его словам, военным "требуется порядка трех-четырех дней для того, чтобы завершить и эту работу".
Путин в ответ отметил, что первоочередная задача — сохранить жизнь и здоровье солдат и офицеров.
"Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела. <...> Предложите еще раз всем, кто до сих пор не сложил оружия, сделать это. Российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение с ними в соответствии с соответствующими международно-правовыми актами", — добавил Путин.
По словам главы государства, "постановка под контроль такого важного на юге центра, как Мариуполь, — это успех". Путин призвал представить отличившихся бойцов к наградам и обеспечить дополнительную помощь и выполнение всех социальных обязательств для всех участников военной операции, раненных, а также семей погибших военных.
Шойгу: Силами РФ и ДНР освобожден Мариуполь - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
10:05Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Мариуполь освобожден, в "Азовстали" заблокированы более двух тысяч боевиков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМариупольВладимир ПутинСергей ШойгуРоссия
 
 
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