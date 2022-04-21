https://ria.ru/20220421/rutube-1784684134.html
RUTUBE покажет Дельфийские игры
RUTUBE покажет Дельфийские игры - РИА Новости, 21.04.2022
RUTUBE покажет Дельфийские игры
Видеохостинг RUTUBE покажет XXI молодежные Дельфийские игры России. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T12:52
2022-04-21T12:52
2022-04-21T12:52
rutube
технологии
красноярск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733292817_0:267:2560:1707_1920x0_80_0_0_beccf0b6ff1e40dfc09dc1d9a52b44ce.jpg
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Видеохостинг RUTUBE покажет XXI молодежные Дельфийские игры России. Мероприятие станет крупнейшим за всю историю Игр. Конкурсная и фестивальная программа расширены и включают 34 творческие номинации. Среди них как уже знакомые: "Фортепиано", "Театр", "Дизайн одежды", "Защита персональных данных", "Тележурналистика", так и новые — "Эпидемиология и биоинформатика" и "Научно-популярный видеоблогинг". В ходе соревнований будет разыграно 106 комплектов наград. Это рекордные цифры для Игр. Блогер-победитель в номинации "Научно-популярный видеоблогинг" получит специальный приз от RUTUBE — поддержку в создании собственных каналов на видеохостинге, их оформлении и продвижении. Такой же приз от видеохостинга получат победители в возрастных категориях "15-18", "19-25" номинации "Тележурналистика". Сертификаты на промоподдержку от RUTUBE будут дополнены технологичными призами: зарядками, портативными съемочными лампами. XXI молодежные Дельфийские игры пройдут в Красноярске с 22 по 27 апреля.
https://ria.ru/20220118/igry-1768384355.html
красноярск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733292817_284:0:2560:1707_1920x0_80_0_0_b5306e1291e82ac3f4cda95c33ef4d1b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
rutube, технологии, красноярск
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Видеохостинг RUTUBE покажет XXI молодежные Дельфийские игры России.
Мероприятие станет крупнейшим за всю историю Игр. Конкурсная и фестивальная программа расширены и включают 34 творческие номинации. Среди них как уже знакомые: "Фортепиано", "Театр", "Дизайн одежды", "Защита персональных данных", "Тележурналистика", так и новые — "Эпидемиология и биоинформатика" и "Научно-популярный видеоблогинг". В ходе соревнований будет разыграно 106 комплектов наград. Это рекордные цифры для Игр.
Блогер-победитель в номинации "Научно-популярный видеоблогинг" получит специальный приз от RUTUBE — поддержку в создании собственных каналов на видеохостинге, их оформлении и продвижении. Такой же приз от видеохостинга получат победители в возрастных категориях "15-18", "19-25" номинации "Тележурналистика". Сертификаты на промоподдержку от RUTUBE будут дополнены технологичными призами: зарядками, портативными съемочными лампами.
XXI молодежные Дельфийские игры пройдут в Красноярске с 22 по 27 апреля.