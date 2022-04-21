https://ria.ru/20220421/rutube-1784684134.html

RUTUBE покажет Дельфийские игры

RUTUBE покажет Дельфийские игры - РИА Новости, 21.04.2022

RUTUBE покажет Дельфийские игры

Видеохостинг RUTUBE покажет XXI молодежные Дельфийские игры России. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T12:52

2022-04-21T12:52

2022-04-21T12:52

rutube

технологии

красноярск

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Видеохостинг RUTUBE покажет XXI молодежные Дельфийские игры России. Мероприятие станет крупнейшим за всю историю Игр. Конкурсная и фестивальная программа расширены и включают 34 творческие номинации. Среди них как уже знакомые: "Фортепиано", "Театр", "Дизайн одежды", "Защита персональных данных", "Тележурналистика", так и новые — "Эпидемиология и биоинформатика" и "Научно-популярный видеоблогинг". В ходе соревнований будет разыграно 106 комплектов наград. Это рекордные цифры для Игр. Блогер-победитель в номинации "Научно-популярный видеоблогинг" получит специальный приз от RUTUBE — поддержку в создании собственных каналов на видеохостинге, их оформлении и продвижении. Такой же приз от видеохостинга получат победители в возрастных категориях "15-18", "19-25" номинации "Тележурналистика". Сертификаты на промоподдержку от RUTUBE будут дополнены технологичными призами: зарядками, портативными съемочными лампами. XXI молодежные Дельфийские игры пройдут в Красноярске с 22 по 27 апреля.

https://ria.ru/20220118/igry-1768384355.html

красноярск

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rutube, технологии, красноярск