https://ria.ru/20220421/rihanna-1784691527.html
Бойфренда Рианны отпустили под залог после задержания
Бойфренда Рианны отпустили под залог после задержания - РИА Новости, 21.04.2022
Бойфренда Рианны отпустили под залог после задержания
Полиция отпустила американского рэпера A$AP Rocky (настоящее имя — Раким Майерс) под залог после того, как тот был задержан за инцидент со стрельбой, сообщает... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T22:36
2022-04-21T22:36
2022-04-21T22:36
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ВАШИНГТОН, 21 апр — РИА Новости. Полиция отпустила американского рэпера A$AP Rocky (настоящее имя — Раким Майерс) под залог после того, как тот был задержан за инцидент со стрельбой, сообщает NBC.Согласно документам, на которые ссылается телеканал, музыканта освободили уже через три часа. Сумма залога — 550 тысяч долларов. Суд назначен на 17 августа.Майерс находился под следствием с ноября 2021 года. По утверждению потерпевшего, рэпер выстрелил в него три-четыре раза, одна из пуль задела левую руку, указывает NBC со ссылкой на отчет полиции. Телеканал отмечает, что этот случай не освещался в СМИ.Рэпер был задержан в аэропорту Лос-Анджелеса, куда он прилетел на частном самолете из Барбадоса после отдыха с возлюбленной — Рианной. Рианна и A$AP Rocky познакомились в начале 2010-х годов. О романтических отношениях между ними стало известного в ноябре 2020 года. Сейчас певица ждет первенца от своего бойфренда.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, рианна (робин фенти), лос-анджелес, барбадос, nbc, знаменитости, звезды, рэп
Бойфренда Рианны отпустили под залог после задержания
Рэпера A$AP Rocky отпустили под залог после задержания за инцидент со стрельбой в США
ВАШИНГТОН, 21 апр — РИА Новости. Полиция отпустила американского рэпера A$AP Rocky (настоящее имя — Раким Майерс) под залог после того, как тот был задержан за инцидент со стрельбой, сообщает NBC.
Согласно документам, на которые ссылается телеканал, музыканта освободили уже через три часа. Сумма залога — 550 тысяч долларов. Суд назначен на 17 августа.
Майерс находился под следствием с ноября 2021 года. По утверждению потерпевшего, рэпер выстрелил в него три-четыре раза, одна из пуль задела левую руку, указывает NBC со ссылкой на отчет полиции. Телеканал отмечает, что этот случай не освещался в СМИ.
Рэпер был задержан
в аэропорту Лос-Анджелеса, куда он прилетел на частном самолете из Барбадоса после отдыха с возлюбленной — Рианной.
Рианна и A$AP Rocky познакомились в начале 2010-х годов. О романтических отношениях между ними стало известного в ноябре 2020 года. Сейчас певица ждет
первенца от своего бойфренда.