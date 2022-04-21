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Бойфренда Рианны отпустили под залог после задержания - РИА Новости, 21.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220421/rihanna-1784691527.html
Бойфренда Рианны отпустили под залог после задержания
Бойфренда Рианны отпустили под залог после задержания - РИА Новости, 21.04.2022
Бойфренда Рианны отпустили под залог после задержания
Полиция отпустила американского рэпера A$AP Rocky (настоящее имя — Раким Майерс) под залог после того, как тот был задержан за инцидент со стрельбой, сообщает... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T22:36
2022-04-21T22:36
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ВАШИНГТОН, 21 апр — РИА Новости. Полиция отпустила американского рэпера A$AP Rocky (настоящее имя — Раким Майерс) под залог после того, как тот был задержан за инцидент со стрельбой, сообщает NBC.Согласно документам, на которые ссылается телеканал, музыканта освободили уже через три часа. Сумма залога — 550 тысяч долларов. Суд назначен на 17 августа.Майерс находился под следствием с ноября 2021 года. По утверждению потерпевшего, рэпер выстрелил в него три-четыре раза, одна из пуль задела левую руку, указывает NBC со ссылкой на отчет полиции. Телеканал отмечает, что этот случай не освещался в СМИ.Рэпер был задержан в аэропорту Лос-Анджелеса, куда он прилетел на частном самолете из Барбадоса после отдыха с возлюбленной — Рианной. Рианна и A$AP Rocky познакомились в начале 2010-х годов. О романтических отношениях между ними стало известного в ноябре 2020 года. Сейчас певица ждет первенца от своего бойфренда.
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новости культуры, рианна (робин фенти), лос-анджелес, барбадос, nbc, знаменитости, звезды, рэп
22:36 21.04.2022
 
Бойфренда Рианны отпустили под залог после задержания

Рэпера A$AP Rocky отпустили под залог после задержания за инцидент со стрельбой в США

© AP Photo / Invision/Evan AgostiniРианна и ASAP на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке
Рианна и ASAP на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
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ВАШИНГТОН, 21 апр — РИА Новости. Полиция отпустила американского рэпера A$AP Rocky (настоящее имя — Раким Майерс) под залог после того, как тот был задержан за инцидент со стрельбой, сообщает NBC.
Согласно документам, на которые ссылается телеканал, музыканта освободили уже через три часа. Сумма залога — 550 тысяч долларов. Суд назначен на 17 августа.
Майерс находился под следствием с ноября 2021 года. По утверждению потерпевшего, рэпер выстрелил в него три-четыре раза, одна из пуль задела левую руку, указывает NBC со ссылкой на отчет полиции. Телеканал отмечает, что этот случай не освещался в СМИ.
Рэпер был задержан в аэропорту Лос-Анджелеса, куда он прилетел на частном самолете из Барбадоса после отдыха с возлюбленной — Рианной.
Рианна и A$AP Rocky познакомились в начале 2010-х годов. О романтических отношениях между ними стало известного в ноябре 2020 года. Сейчас певица ждет первенца от своего бойфренда.
Съемки фильма Раст с участием Алека Болдуина - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
02:26Культура
В США оштрафовали кинокомпанию из-за стрельбы на съемках фильма с Болдуином
 
КультураНовости культурыРианна (Робин Фенти)Лос-АнджелесБарбадосNBCЗнаменитостизвездырэп
 
 
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