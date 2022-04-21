https://ria.ru/20220421/rihanna-1784691527.html

Бойфренда Рианны отпустили под залог после задержания

Бойфренда Рианны отпустили под залог после задержания - РИА Новости, 21.04.2022

Бойфренда Рианны отпустили под залог после задержания

Полиция отпустила американского рэпера A$AP Rocky (настоящее имя — Раким Майерс) под залог после того, как тот был задержан за инцидент со стрельбой, сообщает... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T22:36

2022-04-21T22:36

2022-04-21T22:36

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ВАШИНГТОН, 21 апр — РИА Новости. Полиция отпустила американского рэпера A$AP Rocky (настоящее имя — Раким Майерс) под залог после того, как тот был задержан за инцидент со стрельбой, сообщает NBC.Согласно документам, на которые ссылается телеканал, музыканта освободили уже через три часа. Сумма залога — 550 тысяч долларов. Суд назначен на 17 августа.Майерс находился под следствием с ноября 2021 года. По утверждению потерпевшего, рэпер выстрелил в него три-четыре раза, одна из пуль задела левую руку, указывает NBC со ссылкой на отчет полиции. Телеканал отмечает, что этот случай не освещался в СМИ.Рэпер был задержан в аэропорту Лос-Анджелеса, куда он прилетел на частном самолете из Барбадоса после отдыха с возлюбленной — Рианной. Рианна и A$AP Rocky познакомились в начале 2010-х годов. О романтических отношениях между ними стало известного в ноябре 2020 года. Сейчас певица ждет первенца от своего бойфренда.

https://ria.ru/20220421/shtraf-1784616032.html

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Елена Громова

новости культуры, рианна (робин фенти), лос-анджелес, барбадос, nbc, знаменитости, звезды, рэп