https://ria.ru/20220421/rianna-1784648409.html
Полиция задержала отца ребенка Рианны
Полиция задержала отца ребенка Рианны - РИА Новости, 21.04.2022
Полиция задержала отца ребенка Рианны
Полиция Лос-Анджелеса задержала возлюбленного Рианны A$AP Rocky за его причастность к случаю со стрельбой на улице в ноябре 2021 года, передает NBC. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T10:54
2022-04-21T10:54
2022-04-21T10:54
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рианна (робин фенти)
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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Полиция Лос-Анджелеса задержала возлюбленного Рианны A$AP Rocky за его причастность к случаю со стрельбой на улице в ноябре 2021 года, передает NBC.По данным телеканала, рэпер, чье настоящее имя Раким Майерс, задержан в аэропорту города, куда он прилетел на частном самолете из Барбадоса после отдыха с Рианной.Телеканал сообщает, что Майерс находился под следствием с ноября 2021 года после инцидента с нападением.По утверждению потерпевшего, рэпер выстрелил в него три-четыре раза, одна из пуль задела левую руку, сообщает NBC со ссылкой на отчет полиции. Телеканал отмечает, что случай стрельбы не освещался в СМИ.Рианна и A$AP Rocky знакомы с начала 2010-х годов. Однако тогда их связывала только дружба и совместные гастроли. О романтических отношениях между ними стало известного в ноябре 2020 года. Сейчас певица находится на последних месяцах беременности.
https://ria.ru/20190814/1557498972.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, рианна (робин фенти), шоу-бизнес
Полиция задержала отца ребенка Рианны
Полиция Лос-Анджелеса задержала отца ребенка Рианны A$AP Rocky
ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Полиция Лос-Анджелеса задержала возлюбленного Рианны A$AP Rocky за его причастность к случаю со стрельбой на улице в ноябре 2021 года, передает NBC.
По данным телеканала, рэпер, чье настоящее имя Раким Майерс, задержан в аэропорту города, куда он прилетел на частном самолете из Барбадоса после отдыха с Рианной.
Телеканал сообщает, что Майерс находился под следствием с ноября 2021 года после инцидента с нападением.
По утверждению потерпевшего, рэпер выстрелил в него три-четыре раза, одна из пуль задела левую руку, сообщает NBC со ссылкой на отчет полиции. Телеканал отмечает, что случай стрельбы не освещался в СМИ.
Рианна и A$AP Rocky знакомы с начала 2010-х годов. Однако тогда их связывала только дружба и совместные гастроли. О романтических отношениях между ними стало известного в ноябре 2020 года. Сейчас певица находится
на последних месяцах беременности.