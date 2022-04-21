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Полиция задержала отца ребенка Рианны - РИА Новости, 21.04.2022
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Шоубиз
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Полиция задержала отца ребенка Рианны
Полиция задержала отца ребенка Рианны - РИА Новости, 21.04.2022
Полиция задержала отца ребенка Рианны
Полиция Лос-Анджелеса задержала возлюбленного Рианны A$AP Rocky за его причастность к случаю со стрельбой на улице в ноябре 2021 года, передает NBC. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T10:54
2022-04-21T10:54
шоубиз
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рианна (робин фенти)
шоу-бизнес
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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Полиция Лос-Анджелеса задержала возлюбленного Рианны A$AP Rocky за его причастность к случаю со стрельбой на улице в ноябре 2021 года, передает NBC.По данным телеканала, рэпер, чье настоящее имя Раким Майерс, задержан в аэропорту города, куда он прилетел на частном самолете из Барбадоса после отдыха с Рианной.Телеканал сообщает, что Майерс находился под следствием с ноября 2021 года после инцидента с нападением.По утверждению потерпевшего, рэпер выстрелил в него три-четыре раза, одна из пуль задела левую руку, сообщает NBC со ссылкой на отчет полиции. Телеканал отмечает, что случай стрельбы не освещался в СМИ.Рианна и A$AP Rocky знакомы с начала 2010-х годов. Однако тогда их связывала только дружба и совместные гастроли. О романтических отношениях между ними стало известного в ноябре 2020 года. Сейчас певица находится на последних месяцах беременности.
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знаменитости, рианна (робин фенти), шоу-бизнес
10:54 21.04.2022
 
Полиция задержала отца ребенка Рианны

Полиция Лос-Анджелеса задержала отца ребенка Рианны A$AP Rocky

© AP Photo / Invision/Evan AgostiniРианна и ASAP на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке
Рианна и ASAP на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Полиция Лос-Анджелеса задержала возлюбленного Рианны A$AP Rocky за его причастность к случаю со стрельбой на улице в ноябре 2021 года, передает NBC.
По данным телеканала, рэпер, чье настоящее имя Раким Майерс, задержан в аэропорту города, куда он прилетел на частном самолете из Барбадоса после отдыха с Рианной.
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Телеканал сообщает, что Майерс находился под следствием с ноября 2021 года после инцидента с нападением.
По утверждению потерпевшего, рэпер выстрелил в него три-четыре раза, одна из пуль задела левую руку, сообщает NBC со ссылкой на отчет полиции. Телеканал отмечает, что случай стрельбы не освещался в СМИ.
Рианна и A$AP Rocky знакомы с начала 2010-х годов. Однако тогда их связывала только дружба и совместные гастроли. О романтических отношениях между ними стало известного в ноябре 2020 года. Сейчас певица находится на последних месяцах беременности.
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