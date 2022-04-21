https://ria.ru/20220421/rianna-1784648409.html

Полиция задержала отца ребенка Рианны

Полиция задержала отца ребенка Рианны - РИА Новости, 21.04.2022

Полиция задержала отца ребенка Рианны

Полиция Лос-Анджелеса задержала возлюбленного Рианны A$AP Rocky за его причастность к случаю со стрельбой на улице в ноябре 2021 года, передает NBC. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T10:54

2022-04-21T10:54

2022-04-21T10:54

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рианна (робин фенти)

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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Полиция Лос-Анджелеса задержала возлюбленного Рианны A$AP Rocky за его причастность к случаю со стрельбой на улице в ноябре 2021 года, передает NBC.По данным телеканала, рэпер, чье настоящее имя Раким Майерс, задержан в аэропорту города, куда он прилетел на частном самолете из Барбадоса после отдыха с Рианной.Телеканал сообщает, что Майерс находился под следствием с ноября 2021 года после инцидента с нападением.По утверждению потерпевшего, рэпер выстрелил в него три-четыре раза, одна из пуль задела левую руку, сообщает NBC со ссылкой на отчет полиции. Телеканал отмечает, что случай стрельбы не освещался в СМИ.Рианна и A$AP Rocky знакомы с начала 2010-х годов. Однако тогда их связывала только дружба и совместные гастроли. О романтических отношениях между ними стало известного в ноябре 2020 года. Сейчас певица находится на последних месяцах беременности.

https://ria.ru/20190814/1557498972.html

https://ria.ru/20220131/rihanna-1770367890.html

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Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, рианна (робин фенти), шоу-бизнес