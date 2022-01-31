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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220131/rihanna-1770367890.html
Рианна впервые станет мамой
Рианна впервые станет мамой - РИА Новости, 31.01.2022
Рианна впервые станет мамой
Певица Рианна и рэпер A$AP Rocky (Раким Майерс) впервые станут родителями, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 31.01.2022
2022-01-31T19:17
2022-01-31T19:20
культура
рианна (робин фенти)
шоу-бизнес
новости культуры
нью-йорк (город)
барбадос
беременность
стиль жизни
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Певица Рианна и рэпер A$AP Rocky (Раким Майерс) впервые станут родителями, сообщает Daily Mail. По данным издания, о радостной новости стало известно после того, как пару заметили на прогулке по Нью-Йорку. Поп-звезда была одета в ярко-розовый пуховик, надетый нараспашку. Из-под него был виден округлившийся живот. В Daily Mail отмечают, что знаменитость даже "не пыталась скрыть свое интересное положение и с гордостью демонстрировала его, несмотря на мороз и снег". На снимках также видно, как друг Рианны обнимает ее за плечи и целует в голову. Официальных заявлений пара пока не делала, в том числе об имени и поле будущего малыша. Рианна и A$AP Rocky знакомы с начала 2010-х годов. Однако тогда их связывала только дружба и совместные гастроли. О романтических отношениях между ними стало известного в ноябре 2020 года. Уже в декабре они отправились в отпуск на Барбадос и провели там Рождество.
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рианна (робин фенти), шоу-бизнес, новости культуры, нью-йорк (город), барбадос, беременность, стиль жизни, знаменитости
19:17 31.01.2022 (обновлено: 19:20 31.01.2022)
 
Рианна впервые станет мамой

Рианна беременна

© AFP 2022 / Angela Weiss Рианна и A$AP Rocky на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке
Рианна и A$AP Rocky на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
© AFP 2022 / Angela Weiss
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Певица Рианна и рэпер A$AP Rocky (Раким Майерс) впервые станут родителями, сообщает Daily Mail.
По данным издания, о радостной новости стало известно после того, как пару заметили на прогулке по Нью-Йорку. Поп-звезда была одета в ярко-розовый пуховик, надетый нараспашку. Из-под него был виден округлившийся живот.
В Daily Mail отмечают, что знаменитость даже "не пыталась скрыть свое интересное положение и с гордостью демонстрировала его, несмотря на мороз и снег".
На снимках также видно, как друг Рианны обнимает ее за плечи и целует в голову.
Официальных заявлений пара пока не делала, в том числе об имени и поле будущего малыша.
Рианна и A$AP Rocky знакомы с начала 2010-х годов. Однако тогда их связывала только дружба и совместные гастроли. О романтических отношениях между ними стало известного в ноябре 2020 года. Уже в декабре они отправились в отпуск на Барбадос и провели там Рождество.
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КультураРианна (Робин Фенти)Шоу-бизнесНовости культурыНью-Йорк (город)БарбадосбеременностьСтиль жизниЗнаменитости
 
 
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