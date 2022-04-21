https://ria.ru/20220421/rezervy-1784681589.html

Володин оценил ситуацию с золотовалютными резервами

Володин оценил ситуацию с золотовалютными резервами - РИА Новости, 21.04.2022

Володин оценил ситуацию с золотовалютными резервами

Золотовалютные резервы РФ никто не забрал, часть из них заморожена, мы их не только вернем, но и проценты получим, и накажем тех, кто ответственен за такое... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T12:41

2022-04-21T12:41

2022-04-21T12:41

экономика

алексей куринный

эльвира набиуллина

антон силуанов

россия

украина

госдума рф

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Золотовалютные резервы РФ никто не забрал, часть из них заморожена, мы их не только вернем, но и проценты получим, и накажем тех, кто ответственен за такое решение, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.В ходе отчета Центробанка в Госдуме депутат Алексей Куринный (КПРФ) задал вопрос о том, как возвращать "потерянные" золотовалютные резервы. Как отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, РФ ввела ответные меры на заморозку активов, будет оспаривать решение недружественных стран. Володин напомнил, что активы не "потеряны", а заморожены."Мы ресурсы не потеряли, их заморозили, нам надо их возвращать и задачу так надо ставить... У нас многое что забрали - возвращает сейчас себе страна и эти активы, и территории. Так же и здесь - и деньги вернем, и еще проценты выплатят", - подчеркнул политик.Володин призвал объединиться и "наказать" тех, кто принимал недружественные меры."Давайте сейчас сгруппируемся, объединимся, и активы вернем, и накажем тех, кто так поступал!", - резюмировал он.Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы страны: министр финансов Антон Силуанов ранее оценил, что заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России.

https://ria.ru/20220413/rezervy-1783305786.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, алексей куринный, эльвира набиуллина, антон силуанов, россия, украина, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), вячеслав володин