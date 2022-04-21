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Володин оценил ситуацию с золотовалютными резервами - РИА Новости, 21.04.2022
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Володин оценил ситуацию с золотовалютными резервами
Володин оценил ситуацию с золотовалютными резервами - РИА Новости, 21.04.2022
Володин оценил ситуацию с золотовалютными резервами
Золотовалютные резервы РФ никто не забрал, часть из них заморожена, мы их не только вернем, но и проценты получим, и накажем тех, кто ответственен за такое... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T12:41
2022-04-21T12:41
экономика
алексей куринный
эльвира набиуллина
антон силуанов
россия
украина
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Золотовалютные резервы РФ никто не забрал, часть из них заморожена, мы их не только вернем, но и проценты получим, и накажем тех, кто ответственен за такое решение, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.В ходе отчета Центробанка в Госдуме депутат Алексей Куринный (КПРФ) задал вопрос о том, как возвращать "потерянные" золотовалютные резервы. Как отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, РФ ввела ответные меры на заморозку активов, будет оспаривать решение недружественных стран. Володин напомнил, что активы не "потеряны", а заморожены."Мы ресурсы не потеряли, их заморозили, нам надо их возвращать и задачу так надо ставить... У нас многое что забрали - возвращает сейчас себе страна и эти активы, и территории. Так же и здесь - и деньги вернем, и еще проценты выплатят", - подчеркнул политик.Володин призвал объединиться и "наказать" тех, кто принимал недружественные меры."Давайте сейчас сгруппируемся, объединимся, и активы вернем, и накажем тех, кто так поступал!", - резюмировал он.Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы страны: министр финансов Антон Силуанов ранее оценил, что заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России.
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экономика, алексей куринный, эльвира набиуллина, антон силуанов, россия, украина, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), вячеслав володин
12:41 21.04.2022
 
Володин оценил ситуацию с золотовалютными резервами

Володин: Россия не только разморозит золотовалютные резервы, но и получит проценты

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Золотовалютные резервы РФ никто не забрал, часть из них заморожена, мы их не только вернем, но и проценты получим, и накажем тех, кто ответственен за такое решение, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В ходе отчета Центробанка в Госдуме депутат Алексей Куринный (КПРФ) задал вопрос о том, как возвращать "потерянные" золотовалютные резервы. Как отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, РФ ввела ответные меры на заморозку активов, будет оспаривать решение недружественных стран. Володин напомнил, что активы не "потеряны", а заморожены.
Где хранятся золотовалютные резервы Центробанка
12 апреля, 08:36Инфографика
Где хранятся золотовалютные резервы Центробанка
Инфографика
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"Мы ресурсы не потеряли, их заморозили, нам надо их возвращать и задачу так надо ставить... У нас многое что забрали - возвращает сейчас себе страна и эти активы, и территории. Так же и здесь - и деньги вернем, и еще проценты выплатят", - подчеркнул политик.
Володин призвал объединиться и "наказать" тех, кто принимал недружественные меры.
"Давайте сейчас сгруппируемся, объединимся, и активы вернем, и накажем тех, кто так поступал!", - резюмировал он.
Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы страны: министр финансов Антон Силуанов ранее оценил, что заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России.
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 13:28
Кудрин призвал вести работу над разморозкой золотовалютных резервов России
 
ЭкономикаАлексей КуринныйЭльвира НабиуллинаАнтон СилуановРоссияУкраинаГосдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Вячеслав Володин
 
 
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