https://ria.ru/20220421/rezervy-1784681589.html
Володин оценил ситуацию с золотовалютными резервами
Володин оценил ситуацию с золотовалютными резервами - РИА Новости, 21.04.2022
Володин оценил ситуацию с золотовалютными резервами
Золотовалютные резервы РФ никто не забрал, часть из них заморожена, мы их не только вернем, но и проценты получим, и накажем тех, кто ответственен за такое... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T12:41
2022-04-21T12:41
2022-04-21T12:41
экономика
алексей куринный
эльвира набиуллина
антон силуанов
россия
украина
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764851950_0:0:3509:1975_1920x0_80_0_0_835b640d6f8b74b972ad28de7e82f3ad.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Золотовалютные резервы РФ никто не забрал, часть из них заморожена, мы их не только вернем, но и проценты получим, и накажем тех, кто ответственен за такое решение, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.В ходе отчета Центробанка в Госдуме депутат Алексей Куринный (КПРФ) задал вопрос о том, как возвращать "потерянные" золотовалютные резервы. Как отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, РФ ввела ответные меры на заморозку активов, будет оспаривать решение недружественных стран. Володин напомнил, что активы не "потеряны", а заморожены."Мы ресурсы не потеряли, их заморозили, нам надо их возвращать и задачу так надо ставить... У нас многое что забрали - возвращает сейчас себе страна и эти активы, и территории. Так же и здесь - и деньги вернем, и еще проценты выплатят", - подчеркнул политик.Володин призвал объединиться и "наказать" тех, кто принимал недружественные меры."Давайте сейчас сгруппируемся, объединимся, и активы вернем, и накажем тех, кто так поступал!", - резюмировал он.Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы страны: министр финансов Антон Силуанов ранее оценил, что заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России.
https://ria.ru/20220413/rezervy-1783305786.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764851950_250:0:2979:2047_1920x0_80_0_0_bac2b74c69ac8b14a662c5d01d3cc179.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, алексей куринный, эльвира набиуллина, антон силуанов, россия, украина, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), вячеслав володин
Володин оценил ситуацию с золотовалютными резервами
Володин: Россия не только разморозит золотовалютные резервы, но и получит проценты
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Золотовалютные резервы РФ никто не забрал, часть из них заморожена, мы их не только вернем, но и проценты получим, и накажем тех, кто ответственен за такое решение, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В ходе отчета Центробанка в Госдуме
депутат Алексей Куринный
(КПРФ) задал вопрос о том, как возвращать "потерянные" золотовалютные резервы. Как отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина
, РФ ввела ответные меры на заморозку активов, будет оспаривать решение недружественных стран. Володин напомнил, что активы не "потеряны", а заморожены.
"Мы ресурсы не потеряли, их заморозили, нам надо их возвращать и задачу так надо ставить... У нас многое что забрали - возвращает сейчас себе страна и эти активы, и территории. Так же и здесь - и деньги вернем, и еще проценты выплатят", - подчеркнул политик.
Володин призвал объединиться и "наказать" тех, кто принимал недружественные меры.
"Давайте сейчас сгруппируемся, объединимся, и активы вернем, и накажем тех, кто так поступал!", - резюмировал он.
Западные страны на фоне спецоперации на Украине
ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы страны: министр финансов Антон Силуанов
ранее оценил, что заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России.