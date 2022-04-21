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Чернышенко поручил актуализировать список наиболее востребованных профессий - РИА Новости, 21.04.2022
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Чернышенко поручил актуализировать список наиболее востребованных профессий
Чернышенко поручил актуализировать список наиболее востребованных профессий - РИА Новости, 21.04.2022
Чернышенко поручил актуализировать список наиболее востребованных профессий
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил обновить перечень наиболее востребованных профессий и направлений подготовки в вузах. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T16:37
2022-04-21T16:58
общество
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
дмитрий чернышенко
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил обновить перечень наиболее востребованных профессий и направлений подготовки в вузах."Прошу Минобрнауки с Минтрудом на основании прогноза развития рынка труда и тех исследований, о которых мы говорили, при участии отраслевых ведомств провести актуализацию перечня наиболее востребованных профессий, направлений подготовки", - сказал Чернышенко на встрече правительства с представителями сферы высшего образования.Он уточнил, что на основании этого срочно ожидаются предложения правительства по подходам по изменению контрольных цифр приема. Чернышенко также поручил Минобрнауки, Минпромторгу, Минздраву, Минсельхозу и другим органам власти поработать над корректировкой госзаданий вузов под нужды мобилизационной экономики.
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общество, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), дмитрий чернышенко, навигатор абитуриента
16:37 21.04.2022 (обновлено: 16:58 21.04.2022)
 
Чернышенко поручил актуализировать список наиболее востребованных профессий

Вице-премьер Чернышенко поручил актуализировать список наиболее востребованных профессий

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил обновить перечень наиболее востребованных профессий и направлений подготовки в вузах.
"Прошу Минобрнауки с Минтрудом на основании прогноза развития рынка труда и тех исследований, о которых мы говорили, при участии отраслевых ведомств провести актуализацию перечня наиболее востребованных профессий, направлений подготовки", - сказал Чернышенко на встрече правительства с представителями сферы высшего образования.
Он уточнил, что на основании этого срочно ожидаются предложения правительства по подходам по изменению контрольных цифр приема. Чернышенко также поручил Минобрнауки, Минпромторгу, Минздраву, Минсельхозу и другим органам власти поработать над корректировкой госзаданий вузов под нужды мобилизационной экономики.
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ОбществоМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Дмитрий ЧернышенкоНавигатор абитуриента
 
 
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