https://ria.ru/20220421/professii-1784749000.html
Чернышенко поручил актуализировать список наиболее востребованных профессий
Чернышенко поручил актуализировать список наиболее востребованных профессий - РИА Новости, 21.04.2022
Чернышенко поручил актуализировать список наиболее востребованных профессий
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил обновить перечень наиболее востребованных профессий и направлений подготовки в вузах. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T16:37
2022-04-21T16:37
2022-04-21T16:58
общество
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
дмитрий чернышенко
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил обновить перечень наиболее востребованных профессий и направлений подготовки в вузах."Прошу Минобрнауки с Минтрудом на основании прогноза развития рынка труда и тех исследований, о которых мы говорили, при участии отраслевых ведомств провести актуализацию перечня наиболее востребованных профессий, направлений подготовки", - сказал Чернышенко на встрече правительства с представителями сферы высшего образования.Он уточнил, что на основании этого срочно ожидаются предложения правительства по подходам по изменению контрольных цифр приема. Чернышенко также поручил Минобрнауки, Минпромторгу, Минздраву, Минсельхозу и другим органам власти поработать над корректировкой госзаданий вузов под нужды мобилизационной экономики.
https://ria.ru/20220406/professiya-1781999723.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), дмитрий чернышенко, навигатор абитуриента
16:37 21.04.2022 (обновлено: 16:58 21.04.2022)
Чернышенко поручил актуализировать список наиболее востребованных профессий
Вице-премьер Чернышенко поручил актуализировать список наиболее востребованных профессий