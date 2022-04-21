https://ria.ru/20220421/professii-1784749000.html

Чернышенко поручил актуализировать список наиболее востребованных профессий

Чернышенко поручил актуализировать список наиболее востребованных профессий - РИА Новости, 21.04.2022

Чернышенко поручил актуализировать список наиболее востребованных профессий

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил обновить перечень наиболее востребованных профессий и направлений подготовки в вузах. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T16:37

2022-04-21T16:37

2022-04-21T16:58

общество

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

дмитрий чернышенко

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил обновить перечень наиболее востребованных профессий и направлений подготовки в вузах."Прошу Минобрнауки с Минтрудом на основании прогноза развития рынка труда и тех исследований, о которых мы говорили, при участии отраслевых ведомств провести актуализацию перечня наиболее востребованных профессий, направлений подготовки", - сказал Чернышенко на встрече правительства с представителями сферы высшего образования.Он уточнил, что на основании этого срочно ожидаются предложения правительства по подходам по изменению контрольных цифр приема. Чернышенко также поручил Минобрнауки, Минпромторгу, Минздраву, Минсельхозу и другим органам власти поработать над корректировкой госзаданий вузов под нужды мобилизационной экономики.

https://ria.ru/20220406/professiya-1781999723.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), дмитрий чернышенко, навигатор абитуриента