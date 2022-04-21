https://ria.ru/20220421/priprava-1784614281.html

Названа приправа, у которой 300 полезных свойств

Названа приправа, у которой 300 полезных свойств - РИА Новости, 21.04.2022

Названа приправа, у которой 300 полезных свойств

Горчица почти три тысячи лет используется в качестве приправы, рассказал диетолог, врач-нутригенетик Андрей Золотарев. В интервью радио Sputnik он перечислил... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T02:10

2022-04-21T02:10

2022-04-21T02:10

общество

андрей золотарев

здоровье - общество

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Горчица почти три тысячи лет используется в качестве приправы, рассказал диетолог, врач-нутригенетик Андрей Золотарев. В интервью радио Sputnik он перечислил полезные свойства этого продукта.По словам специалиста, у горчицы – около трехсот полезных свойств. В частности, ее острые сорта обладают антисептическим и антигельминтным действием.Менее острые сорта этой приправы стимулируют работу пищеварительной системы: усиливается выработка желудочного сока, за счет чего тяжелая пища эффективнее усваивается, добавил диетолог.Кроме того, по его словам, горчица, оказывая сосудорасширяющее действие, способна немного понижать артериальное давление."Если у человека было повышенное давление, происходит его нормализация. Если мы говорим о гипотониках, здесь либо никакого эффекта не проявляется, либо человек может вспотеть, давление еще чуть снизится", – пояснил Андрей Золотарев в интервью радио Sputnik.Некоторым людям следует относиться к горчице, как и к другим острым приправам, с осторожностью: речь идет о пациентах с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, предупредил диетолог.

https://ria.ru/20211116/kholesterin-1759256902.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, андрей золотарев, здоровье - общество