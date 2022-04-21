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Названа приправа, у которой 300 полезных свойств
Названа приправа, у которой 300 полезных свойств - РИА Новости, 21.04.2022
Названа приправа, у которой 300 полезных свойств
Горчица почти три тысячи лет используется в качестве приправы, рассказал диетолог, врач-нутригенетик Андрей Золотарев. В интервью радио Sputnik он перечислил... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T02:10
2022-04-21T02:10
2022-04-21T02:10
общество
андрей золотарев
здоровье - общество
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Горчица почти три тысячи лет используется в качестве приправы, рассказал диетолог, врач-нутригенетик Андрей Золотарев. В интервью радио Sputnik он перечислил полезные свойства этого продукта.По словам специалиста, у горчицы – около трехсот полезных свойств. В частности, ее острые сорта обладают антисептическим и антигельминтным действием.Менее острые сорта этой приправы стимулируют работу пищеварительной системы: усиливается выработка желудочного сока, за счет чего тяжелая пища эффективнее усваивается, добавил диетолог.Кроме того, по его словам, горчица, оказывая сосудорасширяющее действие, способна немного понижать артериальное давление."Если у человека было повышенное давление, происходит его нормализация. Если мы говорим о гипотониках, здесь либо никакого эффекта не проявляется, либо человек может вспотеть, давление еще чуть снизится", – пояснил Андрей Золотарев в интервью радио Sputnik.Некоторым людям следует относиться к горчице, как и к другим острым приправам, с осторожностью: речь идет о пациентах с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, предупредил диетолог.
https://ria.ru/20211116/kholesterin-1759256902.html
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РИА Новости
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общество, андрей золотарев, здоровье - общество
Названа приправа, у которой 300 полезных свойств
Диетолог Золотарев: горчица обладает антисептическим и антигельминтным свойствами
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости.
Горчица почти три тысячи лет используется в качестве приправы, рассказал
диетолог, врач-нутригенетик Андрей Золотарев. В интервью радио Sputnik он перечислил полезные свойства этого продукта.
По словам специалиста, у горчицы – около трехсот полезных свойств. В частности, ее острые сорта обладают антисептическим и антигельминтным действием.
"Почти три тысячи лет этот продукт присутствует на столах людей. Первое, почему начали применять горчицу, – ее антисептические и антигельминтные свойства. Именно горчицу подавали к рыбе, чтобы защитить кишечник от гельминтозов. Если острая горчица будет в рационе, ваш кишечник будет защищен от различных паразитов и бактериальных инфекций", – отметил Андрей Золотарев.
Менее острые сорта этой приправы стимулируют работу пищеварительной системы: усиливается выработка желудочного сока, за счет чего тяжелая пища эффективнее усваивается, добавил диетолог.
Кроме того, по его словам, горчица, оказывая сосудорасширяющее действие, способна немного понижать артериальное давление.
"Если у человека было повышенное давление, происходит его нормализация. Если мы говорим о гипотониках, здесь либо никакого эффекта не проявляется, либо человек может вспотеть, давление еще чуть снизится", – пояснил Андрей Золотарев
в интервью радио Sputnik.
Некоторым людям следует относиться к горчице, как и к другим острым приправам, с осторожностью: речь идет о пациентах с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, предупредил диетолог.