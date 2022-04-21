https://ria.ru/20220421/pozhar-1784780047.html

Правительство Тверской области сообщило о шести погибших при пожаре в НИИ

Правительство Тверской области сообщило о шести погибших при пожаре в НИИ - РИА Новости, 21.04.2022

Правительство Тверской области сообщило о шести погибших при пожаре в НИИ

Шесть человек погибли, 27 пострадали при пожаре в оборонном НИИ в Твери, сообщило правительство региона. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T18:43

2022-04-21T18:43

2022-04-21T19:12

происшествия

пожар в оборонном нии в твери

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РЯЗАНЬ, 21 апр — РИА Новости. Шесть человек погибли, 27 пострадали при пожаре в оборонном НИИ в Твери, сообщило правительство региона."По оперативным данным, в результате пожара пострадали 27 человек, шесть человек погибли", — говорится в заявлении местных властей.Источник РИА Новости в экстренных службах эту информацию подтвердил.К тушению возгорания привлекли более 240 пожарных, 69 единиц техники, а также вертолет Ми-8. Помощь пострадавшим оказывали 14 бригад скорой помощи.Военная прокуратура начала проверку, причины ЧП устанавливают специалисты.Как уточнили в командовании гарнизона, огонь вспыхнул в одном из помещений на втором этаже административного корпуса. Площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. Частично обрушена крыша здания. Персонал организации эвакуировали.

https://ria.ru/20220421/pozhar-1784754601.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, пожар в оборонном нии в твери