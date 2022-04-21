https://ria.ru/20220421/pozhar-1784738716.html

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в НИИ в Твери

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в НИИ в Твери - РИА Новости, 21.04.2022

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в НИИ в Твери

Пятеро пострадавших при пожаре в оборонном НИИ в Твери доставлены в больницу скорой медпомощи, двое из них в реанимации, сообщили РИА Новости в БСМП. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T16:02

2022-04-21T16:02

2022-04-21T17:09

происшествия

тверь

пожар в оборонном нии в твери

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РЯЗАНЬ, 21 апр - РИА Новости. Пятеро пострадавших при пожаре в оборонном НИИ в Твери доставлены в больницу скорой медпомощи, двое из них в реанимации, сообщили РИА Новости в БСМП.Ранее врачи тверской областной клинической больницы рассказали РИА Новости, что к ним госпитализированы семь человек, из которых трое в реанимации."У нас пятеро... двое в реанимации и трое в отделениях", - сообщили в БСМП.Огонь вспыхнул в четверг в одном из помещений на втором этаже административного корпуса научного учреждения Минобороны России в городе Тверь, сообщили в командовании гарнизона. Персонал организации эвакуирован. Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что при пожаре два человека погибли, еще 20 пострадали.

https://ria.ru/20220421/pozhary-1784726462.html

тверь

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, тверь, пожар в оборонном нии в твери