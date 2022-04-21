https://ria.ru/20220421/poteri-1784665413.html

Минобороны опубликовало новый список украинских потерь

Минобороны опубликовало новый список украинских потерь - РИА Новости, 21.04.2022

Минобороны опубликовало новый список украинских потерь

Минобороны РФ опубликовало еще один список потерь, понесенных Украиной в ходе российской специальной военной операции. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T11:47

2022-04-21T11:47

2022-04-21T11:47

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало еще один список потерь, понесенных Украиной в ходе российской специальной военной операции.Российское военное ведомство выложило в своем Telegram-канале список значительных потерь среди военнослужащих Девятого полка оперативного назначения Нацгвардии Украины (3029-я войсковая часть). "В представленных документах сведения о раненных, погибших и совершивших самоубийство военнослужащих, обстоятельства их гибели и места захоронения", - отметили в Минобороны РФ. В опубликованных списках 20 убитых, 46 раненых и 68 дезертиров. Кроме того, четыре человека числятся пропавшими без вести.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ходе операции погибли более 1,3 тысячи российских военных, свыше 3,8 тысяч ранены, сообщали в Минобороны РФ 25 марта. Среди украинской стороны, по данным российского ведомства на 16 апреля, потери в разы выше - 23 367 погибших.Согласно статистике Минобороны РФ на 21 апреля, с начала операции уничтожено 99% танков и других бронированных машин Украины (2410 из 2416 машин, которые были в украинских войсках на 24 февраля), 92% военных самолетов (140 из 152), 71% парка вертолетов (106 из 149), 48% установок РСЗО (262 из 535) и так далее. Тут не учтена техника, возможно, поступившая в украинские войска после начала спецоперации, но в любом случае, по словам главы ведомства Сергея Шойгу, ВВС и ПВО Украины "практически уничтожены", а ВМС "перестали существовать".

https://ria.ru/20220418/ukraina-1784134357.html

https://ria.ru/20220419/ukraina-1784261575.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, национальная гвардия украины, ситуация в днр и лнр