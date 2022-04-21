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Минобороны опубликовало новый список украинских потерь - РИА Новости, 21.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220421/poteri-1784665413.html
Минобороны опубликовало новый список украинских потерь
Минобороны опубликовало новый список украинских потерь - РИА Новости, 21.04.2022
Минобороны опубликовало новый список украинских потерь
Минобороны РФ опубликовало еще один список потерь, понесенных Украиной в ходе российской специальной военной операции. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T11:47
2022-04-21T11:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
национальная гвардия украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало еще один список потерь, понесенных Украиной в ходе российской специальной военной операции.Российское военное ведомство выложило в своем Telegram-канале список значительных потерь среди военнослужащих Девятого полка оперативного назначения Нацгвардии Украины (3029-я войсковая часть). "В представленных документах сведения о раненных, погибших и совершивших самоубийство военнослужащих, обстоятельства их гибели и места захоронения", - отметили в Минобороны РФ. В опубликованных списках 20 убитых, 46 раненых и 68 дезертиров. Кроме того, четыре человека числятся пропавшими без вести.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ходе операции погибли более 1,3 тысячи российских военных, свыше 3,8 тысяч ранены, сообщали в Минобороны РФ 25 марта. Среди украинской стороны, по данным российского ведомства на 16 апреля, потери в разы выше - 23 367 погибших.Согласно статистике Минобороны РФ на 21 апреля, с начала операции уничтожено 99% танков и других бронированных машин Украины (2410 из 2416 машин, которые были в украинских войсках на 24 февраля), 92% военных самолетов (140 из 152), 71% парка вертолетов (106 из 149), 48% установок РСЗО (262 из 535) и так далее. Тут не учтена техника, возможно, поступившая в украинские войска после начала спецоперации, но в любом случае, по словам главы ведомства Сергея Шойгу, ВВС и ПВО Украины "практически уничтожены", а ВМС "перестали существовать".
https://ria.ru/20220418/ukraina-1784134357.html
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в мире, россия, украина, национальная гвардия украины, ситуация в днр и лнр
11:47 21.04.2022
 
Минобороны опубликовало новый список украинских потерь

Минобороны опубликовало новый список украинских потерь из 20 убитых и 68 дезертиров

© РИА Новости / Михаил Андроник / Перейти в фотобанкУничтоженная украинская бронетехника на линии соприкосновения в поселке Степное Донецкой области
Уничтоженная украинская бронетехника на линии соприкосновения в поселке Степное Донецкой области - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Михаил Андроник
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Уничтоженная украинская бронетехника на линии соприкосновения в поселке Степное Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало еще один список потерь, понесенных Украиной в ходе российской специальной военной операции.
Российское военное ведомство выложило в своем Telegram-канале список значительных потерь среди военнослужащих Девятого полка оперативного назначения Нацгвардии Украины (3029-я войсковая часть). "В представленных документах сведения о раненных, погибших и совершивших самоубийство военнослужащих, обстоятельства их гибели и места захоронения", - отметили в Минобороны РФ. В опубликованных списках 20 убитых, 46 раненых и 68 дезертиров. Кроме того, четыре человека числятся пропавшими без вести.
Уничтоженная украинская бронетехника на линии соприкосновения в поселке Степное Донецкой области - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
18 апреля, 16:03Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Крыму считают, что Украина больше не сможет скрывать военную катастрофу
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В ходе операции погибли более 1,3 тысячи российских военных, свыше 3,8 тысяч ранены, сообщали в Минобороны РФ 25 марта. Среди украинской стороны, по данным российского ведомства на 16 апреля, потери в разы выше - 23 367 погибших.
Согласно статистике Минобороны РФ на 21 апреля, с начала операции уничтожено 99% танков и других бронированных машин Украины (2410 из 2416 машин, которые были в украинских войсках на 24 февраля), 92% военных самолетов (140 из 152), 71% парка вертолетов (106 из 149), 48% установок РСЗО (262 из 535) и так далее. Тут не учтена техника, возможно, поступившая в украинские войска после начала спецоперации, но в любом случае, по словам главы ведомства Сергея Шойгу, ВВС и ПВО Украины "практически уничтожены", а ВМС "перестали существовать".
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
19 апреля, 11:56Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны сообщило о большом числе дезертиров из Первой бригады НГУ
 
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