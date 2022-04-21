https://ria.ru/20220421/polsha-1784709942.html

Свидетели опровергли заявление МИД Польши о перекопанных дорогах

Свидетели опровергли заявление МИД Польши о перекопанных дорогах - РИА Новости, 21.04.2022

Свидетели опровергли заявление МИД Польши о перекопанных дорогах

Прозвучавшие со стороны МИД Польши заявления о том, что в России якобы пытались помешать отъезду высылаемых из страны польских дипломатов, перекопав "все... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T14:14

2022-04-21T14:14

2022-04-21T14:14

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Прозвучавшие со стороны МИД Польши заявления о том, что в России якобы пытались помешать отъезду высылаемых из страны польских дипломатов, перекопав "все дороги" у посольства в Москве, не подтверждаются фото- и видеосвидетельствами, имеющимися в распоряжении РИА Новости.В прошлую среду, 13 апреля, истекал срок, который российская сторона дала 45 польским дипломатам, объявленным persona non grata в качестве ответной меры на аналогичные шаги Варшавы, чтобы покинуть Россию. Польская сторона требование выполнила, однако заместитель министра иностранных дел Петр Вавжик заявил в четверг, что власти России якобы пытались препятствовать выезду дипломатов, "перекопав все дороги вокруг польского посольства". Выдвинув подобные утверждения, он сделал и вывод – что в России "занимаются эскалацией напряженности".По наблюдениям корреспондента РИА Новости, обстановка у польского посольства в центре Москвы в день отъезда дипломатов в середине апреля была спокойной. Одним из косвенных признаков отъезда большого количества дипломатов можно было посчитать лишь переполненный мусорный бак на территории дипмиссии - ни грузовых машин, ни легковых, ни иных свидетельств скорых сборов не было. По информации агентства, высланные сотрудники посольства уезжали из дипмиссии небольшими группами.На кадрах, снятых корреспондентом, также видно, что никаких ремонтных работ в тот день на улице у посольства не велось. При этом, часть дороги у стен дипмиссии действительно была отремонтирована, но произошло это еще в середине марта, тогда как объявление о высылке польских дипломатов появилось только 8 апреля.Власти Польши в конце марта приняли решение выслать из страны 45 российских дипломатов. В ответ Россия объявила persona non grata столько же сотрудников посольства Польши в Москве и генконсульств в Иркутске, Калининграде и Санкт-Петербурге. Они должны были покинуть территорию России до конца дня 13 апреля.Кроме того, польские власти заблокировали счета российского посольства в Варшаве и изъяли российскую недвижимость, в частности, здание, где ранее проживали дипломаты РФ, теперь оно не заселено и требует ремонта. Аналогичные претензии власти Польши предъявляют и в отношении здания, где располагается школа при посольстве РФ.В Москве пообещали, что все недружественные шаги в адрес российских дипломатов не останутся без ответа.

https://ria.ru/20220328/varshava-1780446791.html

https://ria.ru/20220413/sanktsii-1783418693.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, москва, польша