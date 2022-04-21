https://ria.ru/20220421/podmoskove-1784748877.html
Подмосковье вошло в топ популярных мест по акции с кешбэком
Подмосковье вошло в топ популярных мест по акции с кешбэком - РИА Новости, 21.04.2022
Подмосковье вошло в топ популярных мест по акции с кешбэком
Московская область вошла в топ популярных направлений по акции с кешбэком, сообщили в региональном комитете туризма. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T16:58
2022-04-21T16:58
2022-04-21T16:58
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Московская область вошла в топ популярных направлений по акции с кешбэком, сообщили в региональном комитете туризма."Подмосковье вошло в топ-5 самых востребованных направлений по программе туристического кешбэка с начала 2022 года. В пятерке лидеров также оказались Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Казань", — отмечается в релизеКроме того, многие участники акции решили отдохнуть в Крыму, Ставропольском и Пермском краях, а также в Ярославской и Ленинградской областях.В том числе туристов ожидают в Башкирии, Калининградской, Нижегородской и Владимирской области, говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), новости - туризм, туризм, кешбэк, туристы
Подмосковье вошло в топ популярных мест по акции с кешбэком
Подмосковье вошло в топ-5 популярных мест по программе туристического кешбэка