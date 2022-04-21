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Подмосковье вошло в топ популярных мест по акции с кешбэком - РИА Новости, 21.04.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220421/podmoskove-1784748877.html
Подмосковье вошло в топ популярных мест по акции с кешбэком
Подмосковье вошло в топ популярных мест по акции с кешбэком - РИА Новости, 21.04.2022
Подмосковье вошло в топ популярных мест по акции с кешбэком
Московская область вошла в топ популярных направлений по акции с кешбэком, сообщили в региональном комитете туризма. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T16:58
2022-04-21T16:58
новости подмосковья
москва
московская область (подмосковье)
новости - туризм
туризм
кешбэк
туристы
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Московская область вошла в топ популярных направлений по акции с кешбэком, сообщили в региональном комитете туризма."Подмосковье вошло в топ-5 самых востребованных направлений по программе туристического кешбэка с начала 2022 года. В пятерке лидеров также оказались Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Казань", — отмечается в релизеКроме того, многие участники акции решили отдохнуть в Крыму, Ставропольском и Пермском краях, а также в Ярославской и Ленинградской областях.В том числе туристов ожидают в Башкирии, Калининградской, Нижегородской и Владимирской области, говорится в сообщении.
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москва, московская область (подмосковье), новости - туризм, туризм, кешбэк, туристы
16:58 21.04.2022
 
Подмосковье вошло в топ популярных мест по акции с кешбэком

Подмосковье вошло в топ-5 популярных мест по программе туристического кешбэка

© Фото : Владычний женский монастырьВведенский Владычний женский монастырь в Серпухове
Введенский Владычний женский монастырь в Серпухове - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© Фото : Владычний женский монастырь
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Московская область вошла в топ популярных направлений по акции с кешбэком, сообщили в региональном комитете туризма.
"Подмосковье вошло в топ-5 самых востребованных направлений по программе туристического кешбэка с начала 2022 года. В пятерке лидеров также оказались Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Казань", — отмечается в релизе
Кроме того, многие участники акции решили отдохнуть в Крыму, Ставропольском и Пермском краях, а также в Ярославской и Ленинградской областях.
В том числе туристов ожидают в Башкирии, Калининградской, Нижегородской и Владимирской области, говорится в сообщении.
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Новости ПодмосковьяМоскваМосковская область (Подмосковье)Новости - ТуризмТуризмКешбэктуристы
 
 
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