https://ria.ru/20220421/podmoskove-1784748877.html

Подмосковье вошло в топ популярных мест по акции с кешбэком

Подмосковье вошло в топ популярных мест по акции с кешбэком - РИА Новости, 21.04.2022

Подмосковье вошло в топ популярных мест по акции с кешбэком

Московская область вошла в топ популярных направлений по акции с кешбэком, сообщили в региональном комитете туризма. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T16:58

2022-04-21T16:58

2022-04-21T16:58

новости подмосковья

москва

московская область (подмосковье)

новости - туризм

туризм

кешбэк

туристы

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Московская область вошла в топ популярных направлений по акции с кешбэком, сообщили в региональном комитете туризма."Подмосковье вошло в топ-5 самых востребованных направлений по программе туристического кешбэка с начала 2022 года. В пятерке лидеров также оказались Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Казань", — отмечается в релизеКроме того, многие участники акции решили отдохнуть в Крыму, Ставропольском и Пермском краях, а также в Ярославской и Ленинградской областях.В том числе туристов ожидают в Башкирии, Калининградской, Нижегородской и Владимирской области, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220421/otpusk-1784523629.html

москва

московская область (подмосковье)

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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