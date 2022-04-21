https://ria.ru/20220421/pattinson-1784545786.html

Паттинсон снова признался, что ему нравится "Брат" Балабанова

Паттинсон снова признался, что ему нравится "Брат" Балабанова - РИА Новости, 21.04.2022

Паттинсон снова признался, что ему нравится "Брат" Балабанова

Роберт Паттинсон снова признался в симпатии к "Брату" Алексея Балабанова. Об этом он рассказал в интервью "Кинопоиску". РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T00:20

2022-04-21T00:20

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роберт паттинсон

алексей балабанов

кино и сериалы

бэтмен

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Роберт Паттинсон снова признался в симпатии к "Брату" Алексея Балабанова. Об этом он рассказал в интервью "Кинопоиску". В 2017 году в интервью сайту Kinomania.ru. актер уже говорил о том, что лента произвела на него большое впечатление. Он пересматривал картину Балабанова, когда работал над фильмом "Хорошее время" братьев Сэфди. Паттинсон стал известным благодаря роли Эдварда Каллена во франшизе "Сумерки". Долгое время актера ассоциировали только с этим персонажем, но Роберту удалось доказать, что он может сыграть не только смазливого вампира. В том же "Хорошем времени" его героем был мелкий преступник, который как мог заботился о брате с особенностями развития. В марте состоялась премьера боевика "Бэтмен" Мэтта Ривза, в котором Паттинсон воплотил образ защитника Готэма. (Релиз в России был запланирован на 3 марта. Но компания Warner Bros. приостановила его на фоне ситуации на Украине.)

https://ria.ru/20220419/netflix-1784257037.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, роберт паттинсон, алексей балабанов, кино и сериалы, бэтмен