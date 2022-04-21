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В КНР объяснили, почему киевский режим отказался от данных России обещаний - РИА Новости, 21.04.2022
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В КНР объяснили, почему киевский режим отказался от данных России обещаний
В КНР объяснили, почему киевский режим отказался от данных России обещаний - РИА Новости, 21.04.2022
В КНР объяснили, почему киевский режим отказался от данных России обещаний
Военная помощь США Украине усилила сопротивление киевского режима и негативно повлияла на дипломатические переговоры с Россией. К такому выводу в статье для... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T02:24
2022-04-21T02:25
в мире
россия
сша
нато
украина
китай
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Военная помощь США Украине усилила сопротивление киевского режима и негативно повлияла на дипломатические переговоры с Россией. К такому выводу в статье для китайской газеты "Хуаньцю шибао" пришел вице-президент Китайского общества международных отношений, декан Института международных отношений и регионального развития Восточно-китайского педагогического университета Лю Цзюнь.В ходе предыдущих раундов переговоров Украина фактически согласилась с условиями России не вступать в НАТО и быть постоянно нейтральной страной, указал эксперт. Однако вскоре киевские власти отказались от своих слов, заведя дипломатический диалог в тупик. Фундаментальной причиной подобной ситуации является как то, что Украина еще не совсем очнулась от своих иллюзий относительно Запада, так и то, что США сознательно подталкивают и "поощряют" Украину к продолжению боевых действий, поскольку реальные интересы американского ВПК и сохранение американской военной гегемонии в мире требуют от Украины продолжения боевых действий, выразил автор статьи.Глобальное распространение американского оружия и ускоренный перезапуск военной машины НАТО неизбежно приведут к новой всемирной гонке вооружений, что серьезно повлияет на мир и спокойствие во всем мире, резюмировал Лю Цзюнь.Ранее стало известно, что Москва передала Киеву предложения по мирному соглашению еще 15 апреля, ответа до сих пор нет, все "зависло" на украинской стороне.Киев, заявила представитель МИД Мария Захарова, всячески сопротивляется конструктивной работе, используя излюбленную тактику затягивания переговоров.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, россия, сша, нато, украина, китай
02:24 21.04.2022 (обновлено: 02:25 21.04.2022)
 
В КНР объяснили, почему киевский режим отказался от данных России обещаний

Китайский эксперт Лю Цзюнь: Украина отказался от данных России обещаний из-за действий США

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев, Украина
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Военная помощь США Украине усилила сопротивление киевского режима и негативно повлияла на дипломатические переговоры с Россией. К такому выводу в статье для китайской газеты "Хуаньцю шибао" пришел вице-президент Китайского общества международных отношений, декан Института международных отношений и регионального развития Восточно-китайского педагогического университета Лю Цзюнь.
В ходе предыдущих раундов переговоров Украина фактически согласилась с условиями России не вступать в НАТО и быть постоянно нейтральной страной, указал эксперт. Однако вскоре киевские власти отказались от своих слов, заведя дипломатический диалог в тупик. Фундаментальной причиной подобной ситуации является как то, что Украина еще не совсем очнулась от своих иллюзий относительно Запада, так и то, что США сознательно подталкивают и "поощряют" Украину к продолжению боевых действий, поскольку реальные интересы американского ВПК и сохранение американской военной гегемонии в мире требуют от Украины продолжения боевых действий, выразил автор статьи.
Глобальное распространение американского оружия и ускоренный перезапуск военной машины НАТО неизбежно приведут к новой всемирной гонке вооружений, что серьезно повлияет на мир и спокойствие во всем мире, резюмировал Лю Цзюнь.
Ранее стало известно, что Москва передала Киеву предложения по мирному соглашению еще 15 апреля, ответа до сих пор нет, все "зависло" на украинской стороне.
Киев, заявила представитель МИД Мария Захарова, всячески сопротивляется конструктивной работе, используя излюбленную тактику затягивания переговоров.
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В Китае заявили об обнажении слабостей США из-за украинского кризиса
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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