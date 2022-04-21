https://ria.ru/20220421/ogon-1784722917.html

Благодатный огонь на Пасху доставят на юг России, Дальний Восток и в Сибирь

Благодатный огонь на Пасху доставят на юг России, Дальний Восток и в Сибирь - РИА Новости, 21.04.2022

Благодатный огонь на Пасху доставят на юг России, Дальний Восток и в Сибирь

Фонд Андрея Первозванного (ФАП) доставит Благодатный огонь из Иерусалима 23 апреля в московский аэропорт "Внуково-3", представители епархий доставят его в... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T14:55

2022-04-21T14:55

2022-04-21T15:32

религия

пасха

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Фонд Андрея Первозванного (ФАП) доставит Благодатный огонь из Иерусалима 23 апреля в московский аэропорт "Внуково-3", представители епархий доставят его в Санкт-Петербург и другие города России, в том числе на юг страны, в Сибирь, на Дальний Восток."Во "Внуково-3" прибудут представители епархий Русской православной церкви, которые доставят благодатный огонь в Санкт-Петербург, Новосибирск, Красноярск, Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Мурманск, Уфу, Иркутск, Читу, Омск, Барнаул, Петрозаводск, Сыктывкар, Казань, Нижний Новгород, Вологду, Пензу, Ростов-на-Дону, Кемерово, Волгоград, Калугу, Тверь, Белгород, Ульяновск, Тамбов, Читу", - сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.Телевизионную трансляцию схождения огня из храма Воскресения Христова в Иерусалиме, добавили в фонде, проведут три федеральных телеканала: НТВ, Первый канал и Россия 1.В течение пасхальной службы лампады с огнем будут доставлены в 15 храмов Москвы и пять храмов ближайшего Подмосковья, где все желающие смогут в течение Светлой седмицы (Пасхальной недели) возжечь свои лампады. Список храмов опубликован на сайте ФАП.

https://ria.ru/20220421/paskha-1784688206.html

https://ria.ru/20220418/paskha-1784063287.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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