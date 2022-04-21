https://ria.ru/20220421/ogon-1784722917.html
Благодатный огонь на Пасху доставят на юг России, Дальний Восток и в Сибирь
Благодатный огонь на Пасху доставят на юг России, Дальний Восток и в Сибирь - РИА Новости, 21.04.2022
Благодатный огонь на Пасху доставят на юг России, Дальний Восток и в Сибирь
Фонд Андрея Первозванного (ФАП) доставит Благодатный огонь из Иерусалима 23 апреля в московский аэропорт "Внуково-3", представители епархий доставят его в... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T14:55
2022-04-21T14:55
2022-04-21T15:32
религия
пасха
религия
россия
иерусалим
русская православная церковь
израиль
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/01/1730872061_0:125:2513:1539_1920x0_80_0_0_f988e59c1dc0b854084fb8809e7c5f05.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Фонд Андрея Первозванного (ФАП) доставит Благодатный огонь из Иерусалима 23 апреля в московский аэропорт "Внуково-3", представители епархий доставят его в Санкт-Петербург и другие города России, в том числе на юг страны, в Сибирь, на Дальний Восток."Во "Внуково-3" прибудут представители епархий Русской православной церкви, которые доставят благодатный огонь в Санкт-Петербург, Новосибирск, Красноярск, Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Мурманск, Уфу, Иркутск, Читу, Омск, Барнаул, Петрозаводск, Сыктывкар, Казань, Нижний Новгород, Вологду, Пензу, Ростов-на-Дону, Кемерово, Волгоград, Калугу, Тверь, Белгород, Ульяновск, Тамбов, Читу", - сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.Телевизионную трансляцию схождения огня из храма Воскресения Христова в Иерусалиме, добавили в фонде, проведут три федеральных телеканала: НТВ, Первый канал и Россия 1.В течение пасхальной службы лампады с огнем будут доставлены в 15 храмов Москвы и пять храмов ближайшего Подмосковья, где все желающие смогут в течение Светлой седмицы (Пасхальной недели) возжечь свои лампады. Список храмов опубликован на сайте ФАП.
https://ria.ru/20220421/paskha-1784688206.html
https://ria.ru/20220418/paskha-1784063287.html
россия
иерусалим
израиль
москва
санкт-петербург
дальний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/01/1730872061_147:0:2367:1665_1920x0_80_0_0_a3f830e1a5f9ef88de8d703ad7085b33.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пасха, религия, россия, иерусалим, русская православная церковь, израиль, москва, санкт-петербург, дальний восток, в мире
14:55 21.04.2022 (обновлено: 15:32 21.04.2022)
Благодатный огонь на Пасху доставят на юг России, Дальний Восток и в Сибирь
Фонд Андрея Первозванного привезет Благодатный огонь в Москву