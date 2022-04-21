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Жительницы ДНР рассказали, как их обстреливали украинские войска

Жительницы ДНР рассказали, как их обстреливали украинские войска - РИА Новости, 21.04.2022

Жительницы ДНР рассказали, как их обстреливали украинские войска

Раненая жительница села Новобахмутовка (ДНР) Раиса Чернышенко рассказала РИА Новости о том, как украинские войска обстреливали ее село из "Градов" и другого... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T17:39

2022-04-21T17:39

2022-04-21T17:39

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

донбасс

донецкая народная республика

ясиноватая

украина

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ЯСИНОВАТАЯ (ДНР), 21 апр – РИА Новости. Раненая жительница села Новобахмутовка (ДНР) Раиса Чернышенко рассказала РИА Новости о том, как украинские войска обстреливали ее село из "Градов" и другого тяжелого вооружения.Она сообщила, что в ее селе около четырех километров занимают силы ДНР, около двух километров – украинские военные. "Держались мы два месяца с 24 числа (февраля – ред.), а начали шуметь числа 10 марта – Украина начала стрелять по клубу, школе, только отремонтировали ее, территории колхоза, складам зерна - все побито. Клуб разбили, запрессовали. Летят "Грады" бесконечно - по 10, по 20 кассет, бывает и по 40", - сказала Раиса.По словам жительницы села, у нее в конце огорода образовалась четырехметровая яма от взрыва тяжелого боеприпаса. "Чем можно было стрелять, я не знаю. Дом ходуном ходил, но потом встал на место", - рассказала она.Жительница Ясиноватой Дарья Холодова рассказала РИА Новости, что была ранена, когда пошла к соседке на пару минут. "Только зашли во двор, мама крикнула: "Ложись". Мы с соседкой ближе стояли к месту, куда прилетело, соседка скончалась на месте, мне ногу оторвало. "Градом" обложило. С той стороной, с Украиной, уже ничего и не хочется больше общего", - сказала она.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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донецкая народная республика

ясиноватая

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Жительница Новобахмутовки рассказала об обстрелах украинскими войсками Пострадавшая жительница Новобахмутовки в Донецкой области рассказала РИА Новости, как украинские войска обстреливали ее село из систем залпового огня "Град" и других тяжелых вооружений 2022-04-21T17:39 true PT2M35S

"Мне оторвало ногу" – жительница Ясиноватой об обстрелах "Градами" Жительница Ясиноватой в ДНР рассказала РИА Новости, как попала под обстрел «Градов» – ей оторвало ногу, а соседка скончалась на месте 2022-04-21T17:39 true PT1M05S

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Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, донбасс, донецкая народная республика, ясиноватая, украина, вооруженные силы украины