https://ria.ru/20220421/obse-1784790072.html

МИД ответил на вопрос о готовности США возобновить работу ОБСЕ в Карабахе

МИД ответил на вопрос о готовности США возобновить работу ОБСЕ в Карабахе - РИА Новости, 21.04.2022

МИД ответил на вопрос о готовности США возобновить работу ОБСЕ в Карабахе

США и Франция не посылали сигналы готовности возобновить работу Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта в Карабахе, сообщила официальный представитель... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T19:40

2022-04-21T19:40

2022-04-21T19:40

в мире

азербайджан

армения

россия

обсе

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

франция

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. США и Франция не посылали сигналы готовности возобновить работу Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта в Карабахе, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова."К нам такого рода сигналы не поступали. Мы их и не ожидаем", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.По ее словам, Вашингтон и Париж фактически парализовали некогда слаженную работу трех сопредседателей Минской группы ОБСЕ, отказавшись от взаимодействия с нашим участием. Она подчеркнула, что активность США и Евросоюза вокруг темы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией неслучайны."Как и беззастенчивые попытки Брюсселя присвоить себе предмет известных российско-азербайджано-армянских договоренностей на высшем уровне (делимитация и демаркация госграницы между Азербайджаном и Арменией, восстановление транспортных коммуникаций) и повестку дня, предложенную в прошлом году сопредседателями Минской группы ОБСЕ (решение насущных гуманитарных проблем, подготовка мирного договора между Баку и Ереваном)", - заявила Захарова.Она также подтвердила приверженность Москвы последовательной реализации заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года."Одновременно полны решимости всемерно содействовать заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией, с которыми нас исторически связывают узы дружбы, союзничества и партнерства", - добавила Захарова.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Франция и США отказались сотрудничать с РФ в рамках "тройки" сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.Захарова 14 апреля сообщила, что российский посол по особым поручениям, сопредседатель Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию Игорь Ховаев продолжит работу в новом качестве спецпредставителя главы МИД РФ по вопросам содействия нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, в этой связи Москва рассчитывает на поддержку Баку и Еревана в его работе.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20220420/dogovorennost-1784494240.html

https://ria.ru/20220413/karabakh-1783269447.html

https://ria.ru/20211225/katastrofa-1765431239.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, азербайджан, армения, россия, обсе, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, франция, сша, нагорный карабах