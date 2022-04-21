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СК изучит данные о карательных рейдах украинских националистов в Николаеве

СК изучит данные о карательных рейдах украинских националистов в Николаеве - РИА Новости, 21.04.2022

СК изучит данные о карательных рейдах украинских националистов в Николаеве

Следственный комитет России изучит данные о проведении украинскими боевиками карательных операций в Николаеве, озвученные Минобороны РФ, сообщается в... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T10:16

2022-04-21T10:16

2022-04-21T10:16

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

россия

николаев (украина)

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в мире

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Следственный комитет России изучит данные о проведении украинскими боевиками карательных операций в Николаеве, озвученные Минобороны РФ, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Следователи в рамках расследования уголовных дел о преступлениях украинских военнослужащих в отношении мирного населения Донбасса запросят и изучат сведения, озвученные Министерством обороны России, о том, что в городе Николаеве украинские боевики проводят карательные рейды. Их цель - выявление у местных жителей любых признаков пророссийских взглядов", - говорится в релизе.Следствие будет фиксировать эти факты и примет меры для установления всех причастных.Как рассказали накануне в Минобороны РФ, на фоне ухудшающейся гуманитарной обстановки в Николаеве боевики территориальной обороны бесконтрольно выдают оружие населению и проводят карательные рейды для выявления "пророссийских симпатизантов".По информации военного ведомства, всех подозреваемых в Николаеве "задерживают, увозят в неизвестном направлении, националисты в принудительном порядке изымают ценное имущество и продукты якобы для нужд территориальной обороны".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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николаев (украина)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, россия, николаев (украина), донбасс, в мире, вооруженные силы украины, украина