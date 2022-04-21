https://ria.ru/20220421/nii-1784719795.html

Военная прокуратура начала проверку после пожара в оборонном НИИ в Твери

Военная прокуратура начала проверку после пожара в оборонном НИИ в Твери - РИА Новости, 21.04.2022

Военная прокуратура начала проверку после пожара в оборонном НИИ в Твери

Военная прокуратура начала проверку после пожара в оборонном НИИ в Твери и примет меры для привлечения виновных к ответственности, сообщает пресс-служба Главной РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T14:49

2022-04-21T14:49

2022-04-21T17:09

тверь

происшествия

войска воздушно-космической обороны

пожар в оборонном нии в твери

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Военная прокуратура начала проверку после пожара в оборонном НИИ в Твери и примет меры для привлечения виновных к ответственности, сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры."Военной прокуратурой Тверского гарнизона Западного военного округа организована проверка в связи с крупным пожаром в Центральном Научно-исследовательском институте Войск воздушно-космической обороны в Твери. В ходе проверки предстоит совместно со специалистами установить причины возгорания, дать оценку соблюдению норм законодательства о пожарной безопасности, принять меры, направленные на устранение нарушений и привлечение виновных к ответственности при наличии оснований", - говорится в сообщении.Уточняется, что для координации аварийно-спасательных служб и проведения надзорных мероприятий на место происшествия выехал военный прокурор гарнизона.Огонь вспыхнул в четверг в одном из помещений на втором этаже административного корпуса научного учреждения. В экстренных службах РИА Новости сообщали о двух погибших и 20 пострадавших.

https://ria.ru/20220421/pozhar-1784712205.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

тверь, происшествия, войска воздушно-космической обороны, пожар в оборонном нии в твери