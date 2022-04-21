https://ria.ru/20220421/neft-1784680864.html

СМИ: австрийская OMV Group полностью отказалась от российской нефти

СМИ: австрийская OMV Group полностью отказалась от российской нефти - РИА Новости, 21.04.2022

СМИ: австрийская OMV Group полностью отказалась от российской нефти

Австрия с начала специальной операции на Украине отказалась от поставок нефти из России, пишет газета Kurier со ссылкой на представителя нефтеперерабатывающей... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T12:37

2022-04-21T12:37

2022-04-21T13:02

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Австрия с начала специальной операции на Украине отказалась от поставок нефти из России, пишет газета Kurier со ссылкой на представителя нефтеперерабатывающей компании OMV Group.По информации СМИ, важнейшим поставщиком нефти в Австрию уже много лет остается Казахстан, доля импорта которого составляет 38,9%. На втором и третьем месте — Ливия (22,1%) и Ирак (20,7%)."Покупка нефти в России всегда была очень низкой, <...> мы заменили ее другой нефтью с рынка", — приводятся в статье слова представителя OMV Group.Как отмечается в материале, Австрия оказалась скорее исключением на европейском топливном рынке: другие государства Евросоюза не готовы столь быстро отказаться от российских нефти, еще сложнее с поставками газа. Полное энергетическое эмбарго нанесет серьезный ущерб Западу."Полный отказ от российского газа в краткосрочной и среднесрочной перспективе представляется невозможным. Германия, Австрия и Венгрия, а также Чехия, Болгария и другие страны сильно зависят от российского газа. Венгрия уже объявила, что наложит вето на энергетическое эмбарго", — подытожило СМИ.Ранее о возможном введении эмбарго на поставки в ЕС российских газа и нефти высказался официальный представитель кабмина Франции Габриэль Атталь. Он подчеркнул, что Брюссель готов идти настолько далеко в санациях, насколько это возможно.При этом Европа уже столкнулась с ростом цен на топливо и спровоцированной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, ускорилась до 7,4 процента.

https://ria.ru/20220420/frantsiya-1784602828.html

https://ria.ru/20220420/neft-1784554549.html

https://ria.ru/20220418/liviya-1784087825.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

экономика, цены на нефть, украина, россия, австрия, omv, евросоюз