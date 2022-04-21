https://ria.ru/20220421/nato-1784818318.html

Финляндия подаст заявку на членство в НАТО в ближайшие недели

Финляндия подаст заявку на членство в НАТО в ближайшие недели - РИА Новости, 21.04.2022

Финляндия подаст заявку на членство в НАТО в ближайшие недели

Финляндия подаст заявку на членство в НАТО в ближайшие недели, заявил журналистам зампредседателя Комитета по иностранным делам финского парламента, бывший... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T23:24

2022-04-21T23:24

2022-04-21T23:47

в мире

анн линде (мид швеции)

петер хультквист

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ХЕЛЬСИНКИ, 21 апр — РИА Новости. Финляндия подаст заявку на членство в НАТО в ближайшие недели, заявил журналистам зампредседателя Комитета по иностранным делам финского парламента, бывший глава МИД Финляндии Эркки Туомиоя.В четверг финские политики встретились со спикером шведского парламента Андреасом Норленом, представителями комитетов по иностранным делам и обороне, а также с министром иностранных дел Анн Линде и главой МО Петером Хультквистом."Я сказал, что Финляндия имеет сильное большинство как в общественном мнении, так и в парламенте, а это означает, что Финляндия отправит заявку на членство в НАТО в ближайшие недели, весной. Я сказал это независимо от того, считаю ли я это хорошим или плохим делом", — цитирует Туомиоя центральная финская газета Helsingin Sanomat.По его словам, кажется очевидным, что Финляндия подаст заявку на членство в НАТО, и он считает важным сообщить об этом шведам.По словам председателя комитета по иностранным делам парламента Финляндии Юсси Халла-ахо, шведы были довольны тем, что Финляндия дала четкий сигнал о том, что хочет идти в ногу с соседями. Также стало ясно, что Финляндия может принимать собственные решения, независимо от того, что делает Швеция.В четверг ведущие финские политики дали многочисленные интервью шведским СМИ. Как отмечает шведская газета Aftonbladet, подавляющее большинство в финском парламенте проголосует за членство в НАТО: по данным издания, это сделают 180 из 200 представителей финского парламента.Согласно опросам Helsingin Sanomat, в настоящее время 112 депутатов поддерживают членство в альянсе.Финляндия готовится подать заявку на членство в НАТО через специальную процедуру, в результате совместного заседания комитета министров по внешней политике и политике безопасности и затем передать парламенту свою позицию в виде записи в доклад по внешней политике, где будет говориться о том, что руководство страны приняло решение подать заявку в НАТО, учитывая парламентское большинство. Далее эта информация поступит в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.Дискуссия о вступлении Финляндии в НАТО набирает обороты по мере продолжения Россией специальной военной операции на Украине, а количество финнов, желающих вступления страны в альянс, бьет все рекорды по данным соцопросов.В России негативно оценили идею присоединения к НАТО двух новых членов. В частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал вступление Швеции и Финляндии в альянс экзистенциальной угрозой для страны. По мнению зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева, Москва должна быть готова к агрессивным действиям НАТО на фоне попыток расширить присутствие у российских границ.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".

https://ria.ru/20220420/nato-1784520486.html

https://ria.ru/20220420/nato-1784519408.html

https://ria.ru/20220421/nato-1784689148.html

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стокгольм (город)

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