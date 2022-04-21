https://ria.ru/20220421/nato-1784665922.html
В Совфеде назвали страны НАТО соучастниками преступлений Киева
В Совфеде назвали страны НАТО соучастниками преступлений Киева - РИА Новости, 21.04.2022
В Совфеде назвали страны НАТО соучастниками преступлений Киева
Страны НАТО являются соучастниками военных преступлений киевских марионеток США против жителей Донбасса, народов Украины, России, заявил глава комиссии Совфеда... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T11:50
2022-04-21T11:50
2022-04-21T11:50
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
совет федерации рф
андрей климов
украина
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Страны НАТО являются соучастниками военных преступлений киевских марионеток США против жителей Донбасса, народов Украины, России, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.Страны НАТО делают все, чтобы затянуть "активную фазу" операции РФ на Украине, поставляя вооружение Киеву, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова."Наша военная спецоперация каждый день доказывает, кто есть кто в мире. Подливающие масла в огонь украинского конфликта страны НАТО являются очевидными соучастниками военных преступлений киевских марионеток США против жителей Донбасса, народов Украины, России", - написал политик в своем Telegram-канале.Их преступная роль в гибели мирных граждан, безжалостного разрушения городов и сел Украины, ЛНР и ДНР - давно свершившийся факт, подчеркнул он. "Новые поставки орудий для кровавых преступлений нынешнего украинского режима лишь усугубляют ситуацию", - заключил сенатор.
https://ria.ru/20220305/naemniki-1776813762.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, совет федерации рф, андрей климов, украина, нато, ситуация в днр и лнр
В Совфеде назвали страны НАТО соучастниками преступлений Киева
Сенатор Климов назвал страны НАТО соучастниками преступлений Киева против Донбасса