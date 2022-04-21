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В Совфеде назвали страны НАТО соучастниками преступлений Киева - РИА Новости, 21.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220421/nato-1784665922.html
В Совфеде назвали страны НАТО соучастниками преступлений Киева
В Совфеде назвали страны НАТО соучастниками преступлений Киева - РИА Новости, 21.04.2022
В Совфеде назвали страны НАТО соучастниками преступлений Киева
Страны НАТО являются соучастниками военных преступлений киевских марионеток США против жителей Донбасса, народов Украины, России, заявил глава комиссии Совфеда... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T11:50
2022-04-21T11:50
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
совет федерации рф
андрей климов
украина
нато
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Страны НАТО являются соучастниками военных преступлений киевских марионеток США против жителей Донбасса, народов Украины, России, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.Страны НАТО делают все, чтобы затянуть "активную фазу" операции РФ на Украине, поставляя вооружение Киеву, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова."Наша военная спецоперация каждый день доказывает, кто есть кто в мире. Подливающие масла в огонь украинского конфликта страны НАТО являются очевидными соучастниками военных преступлений киевских марионеток США против жителей Донбасса, народов Украины, России", - написал политик в своем Telegram-канале.Их преступная роль в гибели мирных граждан, безжалостного разрушения городов и сел Украины, ЛНР и ДНР - давно свершившийся факт, подчеркнул он. "Новые поставки орудий для кровавых преступлений нынешнего украинского режима лишь усугубляют ситуацию", - заключил сенатор.
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в мире, россия, совет федерации рф, андрей климов, украина, нато, ситуация в днр и лнр
11:50 21.04.2022
 
В Совфеде назвали страны НАТО соучастниками преступлений Киева

Сенатор Климов назвал страны НАТО соучастниками преступлений Киева против Донбасса

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАндрей Климов
Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Андрей Климов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Страны НАТО являются соучастниками военных преступлений киевских марионеток США против жителей Донбасса, народов Украины, России, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
Страны НАТО делают все, чтобы затянуть "активную фазу" операции РФ на Украине, поставляя вооружение Киеву, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Наша военная спецоперация каждый день доказывает, кто есть кто в мире. Подливающие масла в огонь украинского конфликта страны НАТО являются очевидными соучастниками военных преступлений киевских марионеток США против жителей Донбасса, народов Украины, России", - написал политик в своем Telegram-канале.
Их преступная роль в гибели мирных граждан, безжалостного разрушения городов и сел Украины, ЛНР и ДНР - давно свершившийся факт, подчеркнул он. "Новые поставки орудий для кровавых преступлений нынешнего украинского режима лишь усугубляют ситуацию", - заключил сенатор.
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 18:37Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В МИД предупредили страны, отправляющие наемников на Украину
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияСовет Федерации РФАндрей КлимовУкраинаНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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