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"Небывалая агрессивность". Что Вашингтон и Брюссель затеяли в Европе - РИА Новости, 21.04.2022
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"Небывалая агрессивность". Что Вашингтон и Брюссель затеяли в Европе
"Небывалая агрессивность". Что Вашингтон и Брюссель затеяли в Европе - РИА Новости, 21.04.2022
"Небывалая агрессивность". Что Вашингтон и Брюссель затеяли в Европе
Власти Финляндии и Швеции на фоне военной спецоперации России активно обсуждают вступление в НАТО. Одновременно Брюссель укрепляет восточноевропейский фланг,... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T08:00
2022-04-21T07:59
россия
безопасность
нато
финляндия
швеция
министерство обороны сша
йенс столтенберг
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости, Андрей Коц. Власти Финляндии и Швеции на фоне военной спецоперации России активно обсуждают вступление в НАТО. Одновременно Брюссель укрепляет восточноевропейский фланг, развертывает новые войсковые группировки и ужесточает риторику в отношении Москвы. О последних действиях Североатлантического альянса — в материале РИА Новости.Скандинавия в НАТОФинляндия и Швеция долгие десятилетия соблюдали нейтралитет и принципиально придерживались внеблокового статуса. После начала российской спецоперации на Украине и провластные, и оппозиционные политические партии этих скандинавских государств заговорили о присоединении к НАТО.По словам премьер-министра Финляндии Санны Марин, отношения Москвы и Хельсинки уже никогда не будут прежними. Она считает, что в условиях "кардинальных изменений в европейской системе безопасности" необходимо вступить в Североатлантический альянс.Схожая позиция у премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон. По данным местных СМИ, она уже приняла решение. Предполагается, что обе страны подадут заявку на саммите НАТО 29-30 июня в Мадриде.В альянсе Финляндию и Швецию ждут давно. Генсек Йенс Столтенберг пообещал принять их как можно быстрее. Такой энтузиазм вполне понятен: под контроль Брюсселя перейдут Скандинавский полуостров и практически вся береговая линия Балтийского моря. А важнейший российский город-порт Мурманск окажется всего в сотне километров от границ блока. Это, полагают в НАТО, значительно усилит давление на Москву.В Кремле тут же отреагировали. Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что протяженность наземных границ НАТО с Россией вырастет более чем вдвое. Придется усиливать группировку сухопутных войск и ПВО, а также развертывать дополнительные военно-морские силы в Финском заливе. "Ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет: баланс должен быть восстановлен", — подчеркнул он."Дело не в размещении ядерного оружия в Калининградской области — это слишком близко к границам вероятного противника, — поясняет военный эксперт Алексей Леонков. — Имеется в виду, что Швеция, Финляндия, а также Прибалтика станут законными целями для наших сил ядерного сдерживания. Ранее ближайшими государствами, на которые мы могли нацелить ракеты, были Польша и Норвегия. Но вступление Швеции и Финляндии в НАТО не несет для нас такую угрозу, как присоединение к альянсу Украины. Все-таки в Скандинавских странах у власти гораздо более адекватные люди. И с ними нет территориальных споров. Так что глобально расклад сил вряд ли изменится".Восточный флангПродолжают давить на Россию и с других направлений. На днях Йенс Столтенберг сообщил, что альянс разрабатывает планы полномасштабного развертывания постоянных военных сил на восточном фланге, чтобы противостоять "российской агрессии".Североатлантический блок, по его словам, находится "в процессе фундаментальной трансформации", которая нейтрализует "долгосрочные последствия" действий Москвы. На востоке Европы под непосредственным командованием НАТО уже находятся десятки тысяч военнослужащих.Ранее главы государств альянса подтвердили единство в противостоянии "попыткам России разрушить основы международной безопасности и стабильности", а также намерение оказывать "скоординированное международное давление" на Кремль."В ответ на активность России мы ввели в действие план обороны НАТО, развернули подразделения Сил реагирования и разместили контингент из 40 тысяч военнослужащих на нашем восточном фланге наряду со значительными военно-воздушными и военно-морскими силами и средствами под непосредственным командованием альянса, — говорится в совместном заявлении. — Мы также создаем четыре дополнительные многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии".Напомним, аналогичные группы сформировали в 2016-м в Латвии, Литве, Эстонии и Польше. В каждой — около тысячи штыков. Таким образом, НАТО нарастила численность войск в непосредственной близости от границ России минимум в десять раз.Больше денег и солдатПомимо этого, страны НАТО решили больше вкладываться в вооружения. Так, Пентагон потратит 773 миллиарда долларов — на 9,8 процента больше, чем планировали.Берлин увеличит военный бюджет минимум на 100 миллиардов евро: расходы на оборону превысят два процента ВВП. Деньги направят и на переоснащение ВВС (в частности, покупку американских истребителей F-35 вместо устаревших Tornado).Польша увеличит численность вооруженных сил до 300 тысяч человек: в два раза больше, чем сейчас. Кроме того, вице-премьер Ярослав Качиньский выразил готовность разместить ядерное оружие США. Вице-спикер российского Совфеда Константин Косачев назвал эту инициативу "особенно циничной". Ведь НАТО регулярно предостерегает Россию от переброски средств стратегического сдерживания в Белоруссию.С началом боевых действий на Украине многие члены альянса решили под шумок обновить собственные арсеналы. Словакия, Чехия, Румыния, Польша и другие союзники откликнулись на призыв Вашингтона и отправили Киеву старую советскую технику.В качестве вознаграждения за лояльность Пентагон пообещал передать им более современные вооружения. По мнению экспертов, это принесет баснословную прибыль американским оборонным компаниям: Белый дом, как всегда, не упускает возможности подзаработать.
https://ria.ru/20220415/provokatsii-1783493151.html
https://ria.ru/20220324/yugoslaviya-1779658740.html
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Андрей Коц
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Андрей Коц
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россия, безопасность, нато, финляндия, швеция, министерство обороны сша, йенс столтенберг
08:00 21.04.2022
 

"Небывалая агрессивность". Что Вашингтон и Брюссель затеяли в Европе

© Фото : U.S. Army / Jason JohnstonВоеннослужащие США и Польши перед началом совместных учений войск НАТО в Польше
Военнослужащие США и Польши перед началом совместных учений войск НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© Фото : U.S. Army / Jason Johnston
Читать ria.ru в
Андрей Коц
Андрей Коц
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости, Андрей Коц. Власти Финляндии и Швеции на фоне военной спецоперации России активно обсуждают вступление в НАТО. Одновременно Брюссель укрепляет восточноевропейский фланг, развертывает новые войсковые группировки и ужесточает риторику в отношении Москвы. О последних действиях Североатлантического альянса — в материале РИА Новости.

Скандинавия в НАТО

Финляндия и Швеция долгие десятилетия соблюдали нейтралитет и принципиально придерживались внеблокового статуса. После начала российской спецоперации на Украине и провластные, и оппозиционные политические партии этих скандинавских государств заговорили о присоединении к НАТО.
По словам премьер-министра Финляндии Санны Марин, отношения Москвы и Хельсинки уже никогда не будут прежними. Она считает, что в условиях "кардинальных изменений в европейской системе безопасности" необходимо вступить в Североатлантический альянс.
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Схожая позиция у премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон. По данным местных СМИ, она уже приняла решение. Предполагается, что обе страны подадут заявку на саммите НАТО 29-30 июня в Мадриде.
В альянсе Финляндию и Швецию ждут давно. Генсек Йенс Столтенберг пообещал принять их как можно быстрее. Такой энтузиазм вполне понятен: под контроль Брюсселя перейдут Скандинавский полуостров и практически вся береговая линия Балтийского моря. А важнейший российский город-порт Мурманск окажется всего в сотне километров от границ блока. Это, полагают в НАТО, значительно усилит давление на Москву.
© REUTERS / Yves HermanГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на военных учениях Cold Response в Норвегии
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на военных учениях Cold Response в Норвегии - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© REUTERS / Yves Herman
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на военных учениях Cold Response в Норвегии
В Кремле тут же отреагировали. Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что протяженность наземных границ НАТО с Россией вырастет более чем вдвое. Придется усиливать группировку сухопутных войск и ПВО, а также развертывать дополнительные военно-морские силы в Финском заливе. "Ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет: баланс должен быть восстановлен", — подчеркнул он.
"Дело не в размещении ядерного оружия в Калининградской области — это слишком близко к границам вероятного противника, — поясняет военный эксперт Алексей Леонков. — Имеется в виду, что Швеция, Финляндия, а также Прибалтика станут законными целями для наших сил ядерного сдерживания. Ранее ближайшими государствами, на которые мы могли нацелить ракеты, были Польша и Норвегия. Но вступление Швеции и Финляндии в НАТО не несет для нас такую угрозу, как присоединение к альянсу Украины. Все-таки в Скандинавских странах у власти гораздо более адекватные люди. И с ними нет территориальных споров. Так что глобально расклад сил вряд ли изменится".
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкРакетные войска
Ракетные войска - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Ракетные войска

Восточный фланг

Продолжают давить на Россию и с других направлений. На днях Йенс Столтенберг сообщил, что альянс разрабатывает планы полномасштабного развертывания постоянных военных сил на восточном фланге, чтобы противостоять "российской агрессии".
Североатлантический блок, по его словам, находится "в процессе фундаментальной трансформации", которая нейтрализует "долгосрочные последствия" действий Москвы. На востоке Европы под непосредственным командованием НАТО уже находятся десятки тысяч военнослужащих.
Ранее главы государств альянса подтвердили единство в противостоянии "попыткам России разрушить основы международной безопасности и стабильности", а также намерение оказывать "скоординированное международное давление" на Кремль.
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"В ответ на активность России мы ввели в действие план обороны НАТО, развернули подразделения Сил реагирования и разместили контингент из 40 тысяч военнослужащих на нашем восточном фланге наряду со значительными военно-воздушными и военно-морскими силами и средствами под непосредственным командованием альянса, — говорится в совместном заявлении. — Мы также создаем четыре дополнительные многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии".
Напомним, аналогичные группы сформировали в 2016-м в Латвии, Литве, Эстонии и Польше. В каждой — около тысячи штыков. Таким образом, НАТО нарастила численность войск в непосредственной близости от границ России минимум в десять раз.
© Фото : U.S. Army / Sgt. Timothy HamlinАмериканские солдаты во время совместных учений войск НАТО в Польше
Американские солдаты во время совместных учений войск НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© Фото : U.S. Army / Sgt. Timothy Hamlin
Американские солдаты во время совместных учений войск НАТО в Польше

Больше денег и солдат

Помимо этого, страны НАТО решили больше вкладываться в вооружения. Так, Пентагон потратит 773 миллиарда долларов — на 9,8 процента больше, чем планировали.
Берлин увеличит военный бюджет минимум на 100 миллиардов евро: расходы на оборону превысят два процента ВВП. Деньги направят и на переоснащение ВВС (в частности, покупку американских истребителей F-35 вместо устаревших Tornado).
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Польша увеличит численность вооруженных сил до 300 тысяч человек: в два раза больше, чем сейчас. Кроме того, вице-премьер Ярослав Качиньский выразил готовность разместить ядерное оружие США. Вице-спикер российского Совфеда Константин Косачев назвал эту инициативу "особенно циничной". Ведь НАТО регулярно предостерегает Россию от переброски средств стратегического сдерживания в Белоруссию.
С началом боевых действий на Украине многие члены альянса решили под шумок обновить собственные арсеналы. Словакия, Чехия, Румыния, Польша и другие союзники откликнулись на призыв Вашингтона и отправили Киеву старую советскую технику.
В качестве вознаграждения за лояльность Пентагон пообещал передать им более современные вооружения. По мнению экспертов, это принесет баснословную прибыль американским оборонным компаниям: Белый дом, как всегда, не упускает возможности подзаработать.
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jonathan WillcoxАмериканские военные производят выстрел ПТРК Javelin во время учений
Американские военные производят выстрел ПТРК Javelin во время учений - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jonathan Willcox
Американские военные производят выстрел ПТРК Javelin во время учений
 
РоссияБезопасностьНАТОФинляндияШвецияМинистерство обороны СШАЙенс Столтенберг
 
 
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