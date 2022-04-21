https://ria.ru/20220421/moskva-1784625926.html

Почти полтора миллиона человек приехали на работу в Москву в 2021 году

Почти полтора миллиона человек приехали на работу в Москву в 2021 году - РИА Новости, 21.04.2022

Почти полтора миллиона человек приехали на работу в Москву в 2021 году

Москва остается самым привлекательным в России городом для работы, в 2021 году в столицу с этой целью приехали около 1,47 миллиона человек, сообщили в четверг в РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T08:17

2022-04-21T08:17

2022-04-21T08:17

экономика

москва

россия

санкт-петербург

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Москва остается самым привлекательным в России городом для работы, в 2021 году в столицу с этой целью приехали около 1,47 миллиона человек, сообщили в четверг в столичном департаменте экономической политики и развития города."Москва продолжает оставаться самым привлекательным городом для работы среди населения России. Так в 2021 в столицу на работу приехало около 1,47 миллиона человек, это более половины объема въездной внутренней трудовой миграции в прошлом году", – приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики Кирилла Пуртова.Отмечается, что в настоящее время Москва ведет системную работу по обеспечению стабилизации экономической ситуации в условиях санкций: разработан план первоочередных мер, направленный на решение четырех приоритетных задач – сохранение рабочих мест, обеспечение бесперебойного функционирования предприятий и организаций города, импортозамещение и локализация в столице максимального количества производителей товаров и услуг, социальная поддержка жителей Москвы. Для повышения эффективности принимаемых мер город ведет постоянный мониторинг ситуации в различных отраслях экономики и на рынке труда, план регулярно актуализируется новыми мероприятиями как общего характера, так и в отраслевом разрезе.Уточняется, что поддержка города стала особенно актуальна для бизнеса в периоды финансово-экономических кризисов. В том числе благодаря принятым мерам, московская экономика смогла преодолеть последствия пандемии и к концу 2021 года выйти с показателями, превышающими не только предыдущий, но и допандемийный 2019 год.Ранее сервис "Работа.ру" опубликовал исследование, согласно которому Москва стала наиболее привлекательным городом для открытия собственного бизнеса. Согласно результатам исследования, 51% предпринимателей, готовых переехать в другой город ради открытия собственного бизнеса, считают Москву лучшим городом для ведения предпринимательской деятельности. Наиболее перспективными для открытия бизнеса в Москве начинающие бизнесмены называют IT/телеком (28%), управление персоналом (25%) и строительство (19%). В пятерку лидеров среди лучших, по мнению респондентов, городов для открытия своего дела вошли также Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи и Екатеринбург.

https://radiosputnik.ria.ru/20220420/putin-1784527401.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, москва, россия, санкт-петербург