https://ria.ru/20220421/mediki-1784735525.html

Губернатор Бурков и сенатор Мизулина вручили награды омским медикам

Губернатор Бурков и сенатор Мизулина вручили награды омским медикам - РИА Новости, 21.04.2022

Губернатор Бурков и сенатор Мизулина вручили награды омским медикам

Губернатор Омской области Александр Бурков и сенатор Елена Мизулина в четверг вручили коллективам шести омских медучреждений награды Совета Федерации за борьбу... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T15:52

2022-04-21T15:52

2022-04-21T15:52

омская область

общество

елена мизулина

валентина матвиенко

россия

омская область

совет федерации рф

александр бурков

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ОМСК, 21 апр – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков и сенатор Елена Мизулина в четверг вручили коллективам шести омских медучреждений награды Совета Федерации за борьбу с коронавирусом, сообщает правительство региона."Огромное вам спасибо за ваш труд, за организацию процесса оказания помощи, и не только медицинской, но и моральной поддержки обществу, людям, которым требовалось доброе слово врачей. Два года пандемии вернули вашей профессии престиж и признание. Спасибо вам за подвиг, который вы совершили на фронте, а это, действительно, был фронт. То, что вирус сегодня отступает – ваша заслуга, и надеемся, уйдет навсегда", - сказал глава Омской области, слова которого приводятся в сообщении.От имени Совета Федерации и его председателя Валентины Матвиенко к омским медикам обратилась и сенатор Елена Мизулина, которая отметила, что в начале пандемии врачи сумели быстро мобилизоваться, а люди доверяли им, и это доверие оказалось "абсолютно обоснованным".За высокий профессионализм и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко объявила благодарность коллективам Городской детской клинической больницы № 3, Городской клинической БСМП № 1, Медико-санитарной части № 4, Городской клинической БСМП № 2, Областной клинической больницы, Инфекционной клинической больницы № 1 имени Д.М. Далматова.Кроме того, за многолетний безупречный труд почетной грамоты верхней палаты парламента РФ удостоены заместитель главного врача родильного дома №4 Елена Овчинникова и заместитель главного врача Городской клинической больницы №1 имени А.Н. Кабанова Вадим Гершевич.

https://ria.ru/20211216/infrastruktura-1764040099.html

https://ria.ru/20211214/sootechestvenniki-1763617722.html

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омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, елена мизулина, валентина матвиенко, россия, омская область, совет федерации рф, александр бурков