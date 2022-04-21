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Губернатор Бурков и сенатор Мизулина вручили награды омским медикам - РИА Новости, 21.04.2022
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Омская область
https://ria.ru/20220421/mediki-1784735525.html
Губернатор Бурков и сенатор Мизулина вручили награды омским медикам
Губернатор Бурков и сенатор Мизулина вручили награды омским медикам - РИА Новости, 21.04.2022
Губернатор Бурков и сенатор Мизулина вручили награды омским медикам
Губернатор Омской области Александр Бурков и сенатор Елена Мизулина в четверг вручили коллективам шести омских медучреждений награды Совета Федерации за борьбу... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T15:52
2022-04-21T15:52
омская область
общество
елена мизулина
валентина матвиенко
россия
омская область
совет федерации рф
александр бурков
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ОМСК, 21 апр – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков и сенатор Елена Мизулина в четверг вручили коллективам шести омских медучреждений награды Совета Федерации за борьбу с коронавирусом, сообщает правительство региона."Огромное вам спасибо за ваш труд, за организацию процесса оказания помощи, и не только медицинской, но и моральной поддержки обществу, людям, которым требовалось доброе слово врачей. Два года пандемии вернули вашей профессии престиж и признание. Спасибо вам за подвиг, который вы совершили на фронте, а это, действительно, был фронт. То, что вирус сегодня отступает – ваша заслуга, и надеемся, уйдет навсегда", - сказал глава Омской области, слова которого приводятся в сообщении.От имени Совета Федерации и его председателя Валентины Матвиенко к омским медикам обратилась и сенатор Елена Мизулина, которая отметила, что в начале пандемии врачи сумели быстро мобилизоваться, а люди доверяли им, и это доверие оказалось "абсолютно обоснованным".За высокий профессионализм и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко объявила благодарность коллективам Городской детской клинической больницы № 3, Городской клинической БСМП № 1, Медико-санитарной части № 4, Городской клинической БСМП № 2, Областной клинической больницы, Инфекционной клинической больницы № 1 имени Д.М. Далматова.Кроме того, за многолетний безупречный труд почетной грамоты верхней палаты парламента РФ удостоены заместитель главного врача родильного дома №4 Елена Овчинникова и заместитель главного врача Городской клинической больницы №1 имени А.Н. Кабанова Вадим Гершевич.
https://ria.ru/20211216/infrastruktura-1764040099.html
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общество, елена мизулина, валентина матвиенко, россия, омская область, совет федерации рф, александр бурков
15:52 21.04.2022
 
Губернатор Бурков и сенатор Мизулина вручили награды омским медикам

Губернатор Бурков и сенатор Мизулина вручили награды омским медикам

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСтетоскоп
Стетоскоп - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
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ОМСК, 21 апр – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков и сенатор Елена Мизулина в четверг вручили коллективам шести омских медучреждений награды Совета Федерации за борьбу с коронавирусом, сообщает правительство региона.
"Огромное вам спасибо за ваш труд, за организацию процесса оказания помощи, и не только медицинской, но и моральной поддержки обществу, людям, которым требовалось доброе слово врачей. Два года пандемии вернули вашей профессии престиж и признание. Спасибо вам за подвиг, который вы совершили на фронте, а это, действительно, был фронт. То, что вирус сегодня отступает – ваша заслуга, и надеемся, уйдет навсегда", - сказал глава Омской области, слова которого приводятся в сообщении.
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От имени Совета Федерации и его председателя Валентины Матвиенко к омским медикам обратилась и сенатор Елена Мизулина, которая отметила, что в начале пандемии врачи сумели быстро мобилизоваться, а люди доверяли им, и это доверие оказалось "абсолютно обоснованным".
За высокий профессионализм и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко объявила благодарность коллективам Городской детской клинической больницы № 3, Городской клинической БСМП № 1, Медико-санитарной части № 4, Городской клинической БСМП № 2, Областной клинической больницы, Инфекционной клинической больницы № 1 имени Д.М. Далматова.
Кроме того, за многолетний безупречный труд почетной грамоты верхней палаты парламента РФ удостоены заместитель главного врача родильного дома №4 Елена Овчинникова и заместитель главного врача Городской клинической больницы №1 имени А.Н. Кабанова Вадим Гершевич.
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Омская областьОбществоЕлена МизулинаВалентина МатвиенкоРоссияОмская областьСовет Федерации РФАлександр Бурков
 
 
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