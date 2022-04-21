Губернатор Бурков и сенатор Мизулина вручили награды омским медикам
Губернатор Бурков и сенатор Мизулина вручили награды омским медикам
Стетоскоп. Архивное фото
ОМСК, 21 апр – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков и сенатор Елена Мизулина в четверг вручили коллективам шести омских медучреждений награды Совета Федерации за борьбу с коронавирусом, сообщает правительство региона.
"Огромное вам спасибо за ваш труд, за организацию процесса оказания помощи, и не только медицинской, но и моральной поддержки обществу, людям, которым требовалось доброе слово врачей. Два года пандемии вернули вашей профессии престиж и признание. Спасибо вам за подвиг, который вы совершили на фронте, а это, действительно, был фронт. То, что вирус сегодня отступает – ваша заслуга, и надеемся, уйдет навсегда", - сказал глава Омской области, слова которого приводятся в сообщении.
16 декабря 2021, 13:36Омская областьБюджет Омской области обеспечит инфраструктуру под завод катализаторов
От имени Совета Федерации и его председателя Валентины Матвиенко к омским медикам обратилась и сенатор Елена Мизулина, которая отметила, что в начале пандемии врачи сумели быстро мобилизоваться, а люди доверяли им, и это доверие оказалось "абсолютно обоснованным".
За высокий профессионализм и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко объявила благодарность коллективам Городской детской клинической больницы № 3, Городской клинической БСМП № 1, Медико-санитарной части № 4, Городской клинической БСМП № 2, Областной клинической больницы, Инфекционной клинической больницы № 1 имени Д.М. Далматова.
Кроме того, за многолетний безупречный труд почетной грамоты верхней палаты парламента РФ удостоены заместитель главного врача родильного дома №4 Елена Овчинникова и заместитель главного врача Городской клинической больницы №1 имени А.Н. Кабанова Вадим Гершевич.
14 декабря 2021, 11:12Омская областьПриток соотечественников в Омскую область в 2021 году увеличился на 60%