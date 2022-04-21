20:32 21.04.2022 (обновлено: 00:08 22.04.2022)
Кадыров рассказал о взятии Мариуполя
Глава Чечни Кадыров заявил об освобождении Мариуполя российскими войсками
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о ситуации в Мариуполе и заявил, что город освобожден от националистов.
"Мариуполь наш, <...> город взят окончательно и бесповоротно. Вся территория планомерно зачищена от националистов, бандеровцев, шайтанов и всей остальной погани", — написал он в своем Telegram-канале.
Глава Чечни добавил, что войска взяли под контроль административное здание комбината, имеющее стратегическое значение, а остатки ВСУ блокированы под "толщей бетона и железа на территории завода". Он уверен, что эти стены станут их последним пристанищем.
Кадыров подчеркнул, что с момента прорыва обороны города такой исход был неизбежен. Националисты успели изучить Мариуполь, собрать склады оружия и припасов, взяли в заложники десятки тысяч мирных жителей, отметил он.
По его словам, боевики предусмотрели все возможные варианты, но недооценили противника, что привело к постепенной потере города.
Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с Владимиром Путиным в четверг сообщил, что в течение двух последних дней с 14 до 16 часов объявлялся режим тишины, прекращались все боевые действия и открывались гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей, которые могут находиться на территории "Азовстали", однако пока с мариупольского завода никто не вышел.
Шойгу доложил, что на предприятии сейчас блокирована украинская группировка из более чем двух тысяч человек. Путин указал, что "не нужно лезть в катакомбы", надо заблокировать промышленную зону так, чтобы "муха не пролетела".
По заявлению Минобороны, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Девятнадцатого апреля глава МИД Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.