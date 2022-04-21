https://ria.ru/20220421/mariupol-1784799339.html

Кадыров рассказал о взятии Мариуполя

Кадыров рассказал о взятии Мариуполя - РИА Новости, 22.04.2022

Кадыров рассказал о взятии Мариуполя

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о ситуации в Мариуполе и заявил, что город освобожден от националистов. РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-21T20:32

2022-04-21T20:32

2022-04-22T00:08

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

мариуполь

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россия

донбасс

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о ситуации в Мариуполе и заявил, что город освобожден от националистов.Глава Чечни добавил, что войска взяли под контроль административное здание комбината, имеющее стратегическое значение, а остатки ВСУ блокированы под "толщей бетона и железа на территории завода". Он уверен, что эти стены станут их последним пристанищем.Кадыров подчеркнул, что с момента прорыва обороны города такой исход был неизбежен. Националисты успели изучить Мариуполь, собрать склады оружия и припасов, взяли в заложники десятки тысяч мирных жителей, отметил он.По его словам, боевики предусмотрели все возможные варианты, но недооценили противника, что привело к постепенной потере города. Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с Владимиром Путиным в четверг сообщил, что в течение двух последних дней с 14 до 16 часов объявлялся режим тишины, прекращались все боевые действия и открывались гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей, которые могут находиться на территории "Азовстали", однако пока с мариупольского завода никто не вышел.Шойгу доложил, что на предприятии сейчас блокирована украинская группировка из более чем двух тысяч человек. Путин указал, что "не нужно лезть в катакомбы", надо заблокировать промышленную зону так, чтобы "муха не пролетела".Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины.По заявлению Минобороны, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Девятнадцатого апреля глава МИД Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.

https://ria.ru/20220421/mariupol-1784722450.html

https://ria.ru/20220421/mariupol-1784794951.html

https://ria.ru/20220421/bezhenka-1784722244.html

мариуполь

украина

россия

донбасс

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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СОБР "Ахмат": "Мариуполь полностью очищен" Кадыров: Мариуполь взят окончательно и бесповоротно, вся территория планомерно зачищена от националистов 2022-04-21T20:32 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мариуполь, рамзан кадыров, владимир путин, украина, россия, донбасс, сергей шойгу, сергей лавров