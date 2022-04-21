https://ria.ru/20220421/mariupol-1784794951.html
США не будут эвакуировать гражданских лиц из Мариуполя
США не будут эвакуировать гражданских лиц из Мариуполя - РИА Новости, 21.04.2022
США не будут эвакуировать гражданских лиц из Мариуполя
Соединенные Штаты не планируют участвовать в возможной эвакуации мирного населения из Мариуполя, заявил в четверг журналистам высокопоставленный представитель... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T20:09
2022-04-21T20:09
2022-04-21T21:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
виктория нуланд
владимир путин
сергей шойгу
россия
сша
мариуполь
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ВАШИНГТОН 21 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты не планируют участвовать в возможной эвакуации мирного населения из Мариуполя, заявил в четверг журналистам высокопоставленный представитель Минобороны США."США не будут присутствовать на земле для помощи в эвакуации. Не будет и воздушного судна США в воздухе, чтобы это делать", — сказал представитель Пентагона в ходе брифинга, отвечая на вопрос о том, готовы ли США участвовать в эвакуации украинских гражданских лиц из Мариуполя, если таковая состоится.Накануне заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд предложила союзникам по НАТО участвовать в эвакуации мирных жителей и раненых военных из Мариуполя, в том случае если позволит Россия.При этом в российском Минобороны неоднократно предлагали боевикам украинских нацбатальонов и иностранным наемникам, остающимся на предприятии "Азовсталь" в Мариуполе, прекратить боевые действия и сложить оружие в обмен на сохранение жизни.Ранее президент Владимир Путин приказал отменить штурм промышленной зоны в Мариуполе, заявив о его нецелесообразности. Министр обороны Сергей Шойгу в своем докладе заявил, что на территории предприятия заблокированы более двух тысяч боевиков.
https://ria.ru/20220420/mariupol-1784595394.html
https://ria.ru/20220420/mariupol-1784587812.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, виктория нуланд, владимир путин, сергей шойгу, россия, сша, мариуполь, министерство обороны сша, нато
20:09 21.04.2022 (обновлено: 21:00 21.04.2022)
США не будут эвакуировать гражданских лиц из Мариуполя
В Пентагоне заявили, что не примут участия в возможной эвакуации гражданских из Мариуполя