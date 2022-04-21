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США не будут эвакуировать гражданских лиц из Мариуполя - РИА Новости, 21.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220421/mariupol-1784794951.html
США не будут эвакуировать гражданских лиц из Мариуполя
США не будут эвакуировать гражданских лиц из Мариуполя - РИА Новости, 21.04.2022
США не будут эвакуировать гражданских лиц из Мариуполя
Соединенные Штаты не планируют участвовать в возможной эвакуации мирного населения из Мариуполя, заявил в четверг журналистам высокопоставленный представитель... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T20:09
2022-04-21T21:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
виктория нуланд
владимир путин
сергей шойгу
россия
сша
мариуполь
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ВАШИНГТОН 21 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты не планируют участвовать в возможной эвакуации мирного населения из Мариуполя, заявил в четверг журналистам высокопоставленный представитель Минобороны США."США не будут присутствовать на земле для помощи в эвакуации. Не будет и воздушного судна США в воздухе, чтобы это делать", — сказал представитель Пентагона в ходе брифинга, отвечая на вопрос о том, готовы ли США участвовать в эвакуации украинских гражданских лиц из Мариуполя, если таковая состоится.Накануне заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд предложила союзникам по НАТО участвовать в эвакуации мирных жителей и раненых военных из Мариуполя, в том случае если позволит Россия.При этом в российском Минобороны неоднократно предлагали боевикам украинских нацбатальонов и иностранным наемникам, остающимся на предприятии "Азовсталь" в Мариуполе, прекратить боевые действия и сложить оружие в обмен на сохранение жизни.Ранее президент Владимир Путин приказал отменить штурм промышленной зоны в Мариуполе, заявив о его нецелесообразности. Министр обороны Сергей Шойгу в своем докладе заявил, что на территории предприятия заблокированы более двух тысяч боевиков.
https://ria.ru/20220420/mariupol-1784595394.html
https://ria.ru/20220420/mariupol-1784587812.html
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в мире, виктория нуланд, владимир путин, сергей шойгу, россия, сша, мариуполь, министерство обороны сша, нато
20:09 21.04.2022 (обновлено: 21:00 21.04.2022)
 
США не будут эвакуировать гражданских лиц из Мариуполя

В Пентагоне заявили, что не примут участия в возможной эвакуации гражданских из Мариуполя

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖители города в Левобережном районе Мариуполя
Жители города в Левобережном районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жители города в Левобережном районе Мариуполя. Архивное фото
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ВАШИНГТОН 21 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты не планируют участвовать в возможной эвакуации мирного населения из Мариуполя, заявил в четверг журналистам высокопоставленный представитель Минобороны США.
"США не будут присутствовать на земле для помощи в эвакуации. Не будет и воздушного судна США в воздухе, чтобы это делать", — сказал представитель Пентагона в ходе брифинга, отвечая на вопрос о том, готовы ли США участвовать в эвакуации украинских гражданских лиц из Мариуполя, если таковая состоится.
Металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
Вчера, 21:43Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Минобороны прокомментировали обращение "Азова" по гумкоридорам
Накануне заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд предложила союзникам по НАТО участвовать в эвакуации мирных жителей и раненых военных из Мариуполя, в том случае если позволит Россия.
При этом в российском Минобороны неоднократно предлагали боевикам украинских нацбатальонов и иностранным наемникам, остающимся на предприятии "Азовсталь" в Мариуполе, прекратить боевые действия и сложить оружие в обмен на сохранение жизни.
Ранее президент Владимир Путин приказал отменить штурм промышленной зоны в Мариуполе, заявив о его нецелесообразности. Министр обороны Сергей Шойгу в своем докладе заявил, что на территории предприятия заблокированы более двух тысяч боевиков.
Жители города в Левобережном районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
Вчера, 20:47Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
США помогут Украине оценить безопасность гумкоридоров из Мариуполя
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВиктория НуландВладимир ПутинСергей ШойгуРоссияСШАМариупольМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
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