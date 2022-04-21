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В Госдуме предложили сделать день освобождения Мариуполя памятной датой - РИА Новости, 21.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220421/mariupol-1784722450.html
В Госдуме предложили сделать день освобождения Мариуполя памятной датой
В Госдуме предложили сделать день освобождения Мариуполя памятной датой - РИА Новости, 21.04.2022
В Госдуме предложили сделать день освобождения Мариуполя памятной датой
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик предложил сделать день освобождения Мариуполя от украинских националистов новой памятной датой в России. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T14:53
2022-04-21T14:53
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
сергей шойгу
сергей лавров
украина
мариуполь
россия
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик предложил сделать день освобождения Мариуполя от украинских националистов новой памятной датой в России.Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что Мариуполь, который вооруженные неонацисты сделали своей столицей, освобожден союзными силами РФ и ДНР. Остатки группировки противника укрылись в промышленной зоне металлургического комбината "Азовсталь"."Как наши деды и прадеды во время Великой Отечественной войны боролись с тем, чтобы освободить мир от коричневой чумы, так и сегодня наши доблестные российские военные рискуют жизнью, чтобы искоренить проявления фашизма в XXI веке. Поэтому считаю необходимым закрепить 21 апреля в федеральном законе "О днях воинской славы и памятных датах России", - сказал Белик, слова которого приводит его пресс-служба.Депутат подчеркнул, что соответствующее предложение в ближайшее время направит в профильные комитеты Госдумы.По его словам, 21 апреля – дата, символизирующая собой победу русского оружия над фашизмом, поэтому она должна стать в одном ряду с другими памятными датами.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
https://ria.ru/20220421/mariupol-1784687142.html
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владимир путин, сергей шойгу, сергей лавров, украина, мариуполь, россия, госдума рф, общество, дмитрий белик
14:53 21.04.2022
 
В Госдуме предложили сделать день освобождения Мариуполя памятной датой

Депутат Белик предложил сделать день освобождения Мариуполя памятной датой

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаздача гуманитарной помощи сотрудниками МЧС РФ в центре Мариуполя
Раздача гуманитарной помощи сотрудниками МЧС РФ в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Раздача гуманитарной помощи сотрудниками МЧС РФ в центре Мариуполя. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик предложил сделать день освобождения Мариуполя от украинских националистов новой памятной датой в России.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что Мариуполь, который вооруженные неонацисты сделали своей столицей, освобожден союзными силами РФ и ДНР. Остатки группировки противника укрылись в промышленной зоне металлургического комбината "Азовсталь".
Жители города в Левобережном районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
Вчера, 13:02Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Кремле рассказали о налаживании мирной жизни в Мариуполе
"Как наши деды и прадеды во время Великой Отечественной войны боролись с тем, чтобы освободить мир от коричневой чумы, так и сегодня наши доблестные российские военные рискуют жизнью, чтобы искоренить проявления фашизма в XXI веке. Поэтому считаю необходимым закрепить 21 апреля в федеральном законе "О днях воинской славы и памятных датах России", - сказал Белик, слова которого приводит его пресс-служба.
Депутат подчеркнул, что соответствующее предложение в ближайшее время направит в профильные комитеты Госдумы.
По его словам, 21 апреля – дата, символизирующая собой победу русского оружия над фашизмом, поэтому она должна стать в одном ряду с другими памятными датами.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
Разрушенные дома в Мариуполе. - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинСергей ШойгуСергей ЛавровУкраинаМариупольРоссияГосдума РФОбществоДмитрий Белик
 
 
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