https://ria.ru/20220421/mariupol-1784722450.html

В Госдуме предложили сделать день освобождения Мариуполя памятной датой

В Госдуме предложили сделать день освобождения Мариуполя памятной датой - РИА Новости, 21.04.2022

В Госдуме предложили сделать день освобождения Мариуполя памятной датой

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик предложил сделать день освобождения Мариуполя от украинских националистов новой памятной датой в России. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T14:53

2022-04-21T14:53

2022-04-21T14:53

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

сергей шойгу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик предложил сделать день освобождения Мариуполя от украинских националистов новой памятной датой в России.Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что Мариуполь, который вооруженные неонацисты сделали своей столицей, освобожден союзными силами РФ и ДНР. Остатки группировки противника укрылись в промышленной зоне металлургического комбината "Азовсталь"."Как наши деды и прадеды во время Великой Отечественной войны боролись с тем, чтобы освободить мир от коричневой чумы, так и сегодня наши доблестные российские военные рискуют жизнью, чтобы искоренить проявления фашизма в XXI веке. Поэтому считаю необходимым закрепить 21 апреля в федеральном законе "О днях воинской славы и памятных датах России", - сказал Белик, слова которого приводит его пресс-служба.Депутат подчеркнул, что соответствующее предложение в ближайшее время направит в профильные комитеты Госдумы.По его словам, 21 апреля – дата, символизирующая собой победу русского оружия над фашизмом, поэтому она должна стать в одном ряду с другими памятными датами.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.

https://ria.ru/20220421/mariupol-1784687142.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220421/vsu-1784676737.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, сергей шойгу, сергей лавров, украина, мариуполь, россия, госдума рф, общество, дмитрий белик