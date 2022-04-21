https://ria.ru/20220421/mariupol-1784664637.html

ВСУ использовали детский центр в Мариуполе как огневую позицию

ВСУ использовали детский центр в Мариуполе как огневую позицию - РИА Новости, 21.04.2022

ВСУ использовали детский центр в Мариуполе как огневую позицию

Украинские военные использовали детский реабилитационный центр "Республика Пилигрим" в Мариуполе в качестве огневой позиции, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T11:45

2022-04-21T11:45

2022-04-21T11:45

обострение ситуации в днр и лнр

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МАРИУПОЛЬ (ДНР), 21 апр - РИА Новости. Украинские военные использовали детский реабилитационный центр "Республика Пилигрим" в Мариуполе в качестве огневой позиции, передает корреспондент РИА Новости.Центр находится в Трамвайном переулке в Центральном районе крупнейшего города на азовском побережье, кураторство осуществляла местная протестантская община. "Украинские военные держали здесь оборону, в здании множество мин, много закрытых дверей, куда лучше не заходить без саперов, забаррикадированы окна - видимо, собирались сидеть здесь долго", - рассказал репортер агентства.Кроме того, представители неонацистского полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) проводили пропагандистскую работу среди детей. В частности, корреспондент нашел учебник по истории Украины, в котором весь период Великой Отечественной войны целиком посвящен формированию и деятельности националистических структур ОУН* и УПА*.Настоятель местной общины задержан и дает показания.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил 16 апреля, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.*Экстремистские организации, запрещенные в России

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, александр семенов (батальон "восток"), игорь конашенков, владимир путин, мариуполь, украина, россия, организация украинских националистов, украинская повстанческая армия