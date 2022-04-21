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Обстановка в Мариуполе спокойная, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220421/mariupol-1784641863.html
Обстановка в Мариуполе спокойная, заявил Шойгу
Обстановка в Мариуполе спокойная, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.04.2022
Обстановка в Мариуполе спокойная, заявил Шойгу
Обстановка в Мариуполе спокойная и позволяет приступить к наведению порядка и налаживанию мирной жизни, доложил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T10:17
2022-04-21T10:27
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сергей шойгу
мариуполь
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Обстановка в Мариуполе спокойная и позволяет приступить к наведению порядка и налаживанию мирной жизни, доложил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным."В настоящее время обстановка в городе спокойная, позволяет приступить к наведению порядка, возвращению населения и налаживанию мирной жизни", - сказал Шойгу.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил 16 апреля, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на комбинате "Азовсталь".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220421/mariupol-1784641405.html
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в мире, сергей шойгу, мариуполь
10:17 21.04.2022 (обновлено: 10:27 21.04.2022)
 
Обстановка в Мариуполе спокойная, заявил Шойгу

Шойгу: обстановка в Мариуполе позволяет приступить к наведению порядка

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВид Мариуполя в сторону металлургического комбината "Азовсталь"
Вид Мариуполя в сторону металлургического комбината Азовсталь - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Вид Мариуполя в сторону металлургического комбината "Азовсталь"
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Обстановка в Мариуполе спокойная и позволяет приступить к наведению порядка и налаживанию мирной жизни, доложил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
"В настоящее время обстановка в городе спокойная, позволяет приступить к наведению порядка, возвращению населения и налаживанию мирной жизни", - сказал Шойгу.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил 16 апреля, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на комбинате "Азовсталь".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Военнослужащие РФ на улице в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСергей ШойгуМариуполь
 
 
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