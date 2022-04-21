https://ria.ru/20220421/mariupol-1784641405.html

Путин оценил боевую работу по освобождению Мариуполя

Путин оценил боевую работу по освобождению Мариуполя - РИА Новости, 21.04.2022

Путин оценил боевую работу по освобождению Мариуполя

Президент России Владимир Путин назвал успешной боевую работу по освобождению Мариуполя, крупнейшего города на побережье Азовского моря, который противник за... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T10:15

2022-04-21T10:15

2022-04-21T10:33

обострение ситуации в днр и лнр

мариуполь

украина

владимир путин

сергей шойгу

россия

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал успешной боевую работу по освобождению Мариуполя, крупнейшего города на побережье Азовского моря, который противник за восемь лет превратил в мощный укрепрайон."Завершение боевой работы по освобождению Мариуполя - это успех. Поздравляю вас", - сказал Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил 16 апреля, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на комбинате "Азовсталь".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.

https://ria.ru/20220421/mariupol-1784638639.html

мариуполь

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мариуполь, украина, владимир путин, сергей шойгу, россия