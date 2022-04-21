10:10 21.04.2022 (обновлено: 10:45 21.04.2022)
Боевики в Мариуполе четыре раза прикрывались мирными жителями, заявил Шойгу
Шойгу: боевики в Мариуполе четыре раза прикрывались мирными жителями при отходе
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСгоревшие транспортные средства на освобожденном металлургическом комбинате имени Ильича в Мариуполе
Сгоревшие транспортные средства на освобожденном металлургическом комбинате имени Ильича в Мариуполе
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Боевики в Мариуполе четыре раза прикрывались мирными жителями при отходе, выгоняя их из подвалов домов, заявил в четверг министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным.
"Отступая, украинская армия, националистические батальоны в Мариуполе, как и в других украинских городах, прикрывались гражданским населением. Здесь у нас немало случаев, когда, отходя, чтобы укрыть свой отход, во всяком случае у нас зафиксированы четыре таких случая, прикрывая свой отход, они выгоняли из подвалов людей", - сказал он.
"Это было, кстати сказать, буквально четыре дня назад, когда припортовый район освобождался и с высоток они практически всех выгнали на улицы, чтобы самим скрыться, оставляя за собой сплошные разрушения, в том числе социально значимых, культурных объектов", - добавил Шойгу.