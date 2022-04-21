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Боевики в Мариуполе четыре раза прикрывались мирными жителями, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220421/mariupol-1784639716.html
Боевики в Мариуполе четыре раза прикрывались мирными жителями, заявил Шойгу
Боевики в Мариуполе четыре раза прикрывались мирными жителями, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.04.2022
Боевики в Мариуполе четыре раза прикрывались мирными жителями, заявил Шойгу
Боевики в Мариуполе четыре раза прикрывались мирными жителями при отходе, выгоняя их из подвалов домов, заявил в четверг министр обороны РФ генерал армии Сергей РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T10:10
2022-04-21T10:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
сергей шойгу
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Боевики в Мариуполе четыре раза прикрывались мирными жителями при отходе, выгоняя их из подвалов домов, заявил в четверг министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным."Отступая, украинская армия, националистические батальоны в Мариуполе, как и в других украинских городах, прикрывались гражданским населением. Здесь у нас немало случаев, когда, отходя, чтобы укрыть свой отход, во всяком случае у нас зафиксированы четыре таких случая, прикрывая свой отход, они выгоняли из подвалов людей", - сказал он."Это было, кстати сказать, буквально четыре дня назад, когда припортовый район освобождался и с высоток они практически всех выгнали на улицы, чтобы самим скрыться, оставляя за собой сплошные разрушения, в том числе социально значимых, культурных объектов", - добавил Шойгу.
https://ria.ru/20220421/mariupol-1784641405.html
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в мире, мариуполь, сергей шойгу
10:10 21.04.2022 (обновлено: 10:45 21.04.2022)
 
Боевики в Мариуполе четыре раза прикрывались мирными жителями, заявил Шойгу

Шойгу: боевики в Мариуполе четыре раза прикрывались мирными жителями при отходе

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСгоревшие транспортные средства на освобожденном металлургическом комбинате имени Ильича в Мариуполе
Сгоревшие транспортные средства на освобожденном металлургическом комбинате имени Ильича в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Сгоревшие транспортные средства на освобожденном металлургическом комбинате имени Ильича в Мариуполе
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Боевики в Мариуполе четыре раза прикрывались мирными жителями при отходе, выгоняя их из подвалов домов, заявил в четверг министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным.
"Отступая, украинская армия, националистические батальоны в Мариуполе, как и в других украинских городах, прикрывались гражданским населением. Здесь у нас немало случаев, когда, отходя, чтобы укрыть свой отход, во всяком случае у нас зафиксированы четыре таких случая, прикрывая свой отход, они выгоняли из подвалов людей", - сказал он.
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"Это было, кстати сказать, буквально четыре дня назад, когда припортовый район освобождался и с высоток они практически всех выгнали на улицы, чтобы самим скрыться, оставляя за собой сплошные разрушения, в том числе социально значимых, культурных объектов", - добавил Шойгу.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМариупольСергей Шойгу
 
 
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