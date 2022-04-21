https://ria.ru/20220421/mariupol-1784639716.html

Боевики в Мариуполе четыре раза прикрывались мирными жителями, заявил Шойгу

Боевики в Мариуполе четыре раза прикрывались мирными жителями, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.04.2022

Боевики в Мариуполе четыре раза прикрывались мирными жителями, заявил Шойгу

Боевики в Мариуполе четыре раза прикрывались мирными жителями при отходе, выгоняя их из подвалов домов, заявил в четверг министр обороны РФ генерал армии Сергей РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T10:10

2022-04-21T10:10

2022-04-21T10:45

обострение ситуации в днр и лнр

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мариуполь

сергей шойгу

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Боевики в Мариуполе четыре раза прикрывались мирными жителями при отходе, выгоняя их из подвалов домов, заявил в четверг министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным."Отступая, украинская армия, националистические батальоны в Мариуполе, как и в других украинских городах, прикрывались гражданским населением. Здесь у нас немало случаев, когда, отходя, чтобы укрыть свой отход, во всяком случае у нас зафиксированы четыре таких случая, прикрывая свой отход, они выгоняли из подвалов людей", - сказал он."Это было, кстати сказать, буквально четыре дня назад, когда припортовый район освобождался и с высоток они практически всех выгнали на улицы, чтобы самим скрыться, оставляя за собой сплошные разрушения, в том числе социально значимых, культурных объектов", - добавил Шойгу.

https://ria.ru/20220421/mariupol-1784641405.html

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, мариуполь, сергей шойгу