На Первом канале возобновились съемки программ Малышевой
На Первом канале возобновились съемки программы "Здоровье" с Еленой Малышевой
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДоктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Екатерина Стриженова в социальных сетях поделилась кадрами со съемок программы Елены Малышевой. Ведущие смеялись и обсуждали тему давления.
"На съемке программы "Здоровье" работа кипит. У Елены Васильевны Малышевой записывается очередной пул. Удивительно, что до сих пор читаю в сети всевозможные небылицы, видимо, от "особо осведомленных" – не хочу даже повторять этот бред, но понимаю, что это явно кому-то очень нужно!" – написала Стриженова.
© Фото : Strizhenovaekaterina/TelegramЕлена Малышева и Екатерина Стриженова на съемке программы "Здоровье"
Елена Малышева и Екатерина Стриженова на съемке программы "Здоровье"
Актриса осудила тех, кто распространяет сплетни.
"Человек успешный и уважаемый всегда является мишенью для бездарностей, видимо, заработать удается, только распространяя сплетни… Всем здорового давления!" – заключила актриса.
Ранее в Сети появились слухи о закрытии программ Малышевой на Первом канале и отъезде ведущей за границу.
18 апреля, 10:53ШоубизМакSим впервые выступила на сцене после комы