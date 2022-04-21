На Первом канале возобновились съемки программ Малышевой

"На съемке программы "Здоровье" работа кипит. У Елены Васильевны Малышевой записывается очередной пул. Удивительно, что до сих пор читаю в сети всевозможные небылицы, видимо, от "особо осведомленных" – не хочу даже повторять этот бред, но понимаю, что это явно кому-то очень нужно!" – написала Стриженова.