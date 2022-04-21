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На Первом канале возобновились съемки программ Малышевой - РИА Новости, 21.04.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220421/malysheva-1784644712.html
На Первом канале возобновились съемки программ Малышевой
На Первом канале возобновились съемки программ Малышевой - РИА Новости, 21.04.2022
На Первом канале возобновились съемки программ Малышевой
Екатерина Стриженова в социальных сетях поделилась кадрами со съемок программы Елены Малышевой. Ведущие смеялись и обсуждали тему давления. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T10:37
2022-04-21T10:37
шоубиз
знаменитости
екатерина стриженова
елена малышева
шоу-бизнес
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Екатерина Стриженова в социальных сетях поделилась кадрами со съемок программы Елены Малышевой. Ведущие смеялись и обсуждали тему давления.Актриса осудила тех, кто распространяет сплетни.Ранее в Сети появились слухи о закрытии программ Малышевой на Первом канале и отъезде ведущей за границу.
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знаменитости, екатерина стриженова, елена малышева, шоу-бизнес
10:37 21.04.2022
 
На Первом канале возобновились съемки программ Малышевой

На Первом канале возобновились съемки программы "Здоровье" с Еленой Малышевой

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДоктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Екатерина Стриженова в социальных сетях поделилась кадрами со съемок программы Елены Малышевой. Ведущие смеялись и обсуждали тему давления.

"На съемке программы "Здоровье" работа кипит. У Елены Васильевны Малышевой записывается очередной пул. Удивительно, что до сих пор читаю в сети всевозможные небылицы, видимо, от "особо осведомленных" – не хочу даже повторять этот бред, но понимаю, что это явно кому-то очень нужно!" – написала Стриженова.

© Фото : Strizhenovaekaterina/TelegramЕлена Малышева и Екатерина Стриженова на съемке программы "Здоровье"
Елена Малышева и Екатерина Стриженова на съемке программы Здоровье - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© Фото : Strizhenovaekaterina/Telegram
Елена Малышева и Екатерина Стриженова на съемке программы "Здоровье"
Актриса осудила тех, кто распространяет сплетни.

"Человек успешный и уважаемый всегда является мишенью для бездарностей, видимо, заработать удается, только распространяя сплетни… Всем здорового давления!" – заключила актриса.

Ранее в Сети появились слухи о закрытии программ Малышевой на Первом канале и отъезде ведущей за границу.
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