https://ria.ru/20220403/zdorove-1781536465.html

Малышева сообщила, что находится в Москве

Малышева сообщила, что находится в Москве - РИА Новости, 03.04.2022

Малышева сообщила, что находится в Москве

Ведущая программы "Жить Здорово" Елена Малышева, комментируя сообщения в Telegram-каналах об ее ПМЖ в США и закрытии программы, сообщила РИА Новости, что она... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T13:28

2022-04-03T13:28

2022-04-03T13:28

общество

елена малышева

сша

telegram (приложение)

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Ведущая программы "Жить Здорово" Елена Малышева, комментируя сообщения в Telegram-каналах об ее ПМЖ в США и закрытии программы, сообщила РИА Новости, что она находится в Москве и о закрытии проекта речь не идёт.В Telegram-каналах появилась информация, что Елена Малышева действительно уехала в США, на постоянное место жительства и что "Жить здорово!" закрыто."Ничего не закрыто. Я в Москве", - сказала Малышева.Ранее пресс-служба Первого канала сообщала, что программа "Жить здорово" не выходит, как и другие развлекательные программы, сетка канала переверстана с учётом максимального внимания к общественно-политическим событиям, и о закрытии проекта речь не идёт.

https://ria.ru/20220331/kitay-1781130846.html

сша

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, елена малышева, сша, telegram (приложение), признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии