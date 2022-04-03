https://ria.ru/20220403/zdorove-1781536465.html
Малышева сообщила, что находится в Москве
Малышева сообщила, что находится в Москве - РИА Новости, 03.04.2022
Малышева сообщила, что находится в Москве
Ведущая программы "Жить Здорово" Елена Малышева, комментируя сообщения в Telegram-каналах об ее ПМЖ в США и закрытии программы, сообщила РИА Новости, что она... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T13:28
2022-04-03T13:28
2022-04-03T13:28
общество
елена малышева
сша
telegram (приложение)
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Ведущая программы "Жить Здорово" Елена Малышева, комментируя сообщения в Telegram-каналах об ее ПМЖ в США и закрытии программы, сообщила РИА Новости, что она находится в Москве и о закрытии проекта речь не идёт.В Telegram-каналах появилась информация, что Елена Малышева действительно уехала в США, на постоянное место жительства и что "Жить здорово!" закрыто."Ничего не закрыто. Я в Москве", - сказала Малышева.Ранее пресс-служба Первого канала сообщала, что программа "Жить здорово" не выходит, как и другие развлекательные программы, сетка канала переверстана с учётом максимального внимания к общественно-политическим событиям, и о закрытии проекта речь не идёт.
https://ria.ru/20220331/kitay-1781130846.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, елена малышева, сша, telegram (приложение), признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
Малышева сообщила, что находится в Москве
Ведущая программы "Жить Здорово" Малышева сообщила, что находится в Москве