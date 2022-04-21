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На природных территориях Москвы появились лягушки - РИА Новости, 21.04.2022
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На природных территориях Москвы появились лягушки
На природных территориях Москвы появились лягушки - РИА Новости, 21.04.2022
На природных территориях Москвы появились лягушки
В природно-исторических парках "Битцевский лес" и "Измайлово" сотрудники Мосприроды увидели первых после долгой зимы лягушек, сообщили в пресс-службе. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T16:42
2022-04-21T16:42
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мосприрода
москва
общество
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В природно-исторических парках "Битцевский лес" и "Измайлово" сотрудники Мосприроды увидели первых после долгой зимы лягушек, сообщили в пресс-службе."В природе заметно потеплело и на природных территориях появились после зимовки травяные лягушки, которых и заметили специалисты Мосприроды. В столице травяные лягушки встречаются нечасто, они занесены в Красную книгу Москвы под 3-й категорией редкости", - говорится на сайтеОтмечается, что травяная лягушка внешне похожа на остромордую, но крупнее последней, имеет темный мраморный рисунок на брюшке и более низкий внутренний пяточный бугор. Окрас травяных лягушек зависит от их местообитания и может варьироваться от сероватого до коричневато-бурого с крупными и мелкими пятнами, однако все самцы окрашены темнее самок."Весной у травяных лягушек начинается брачный период. Размножение происходит в лужах, водоемах, озерах, каналах, в любом неглубоком водоеме. Икрометание наступает в среднем через 3–5 дней после пробуждения. Самцы появляются на водоемах раньше, они поют брачные песни, зазывая самок, их горлышки голубеют, а на первом пальце передних лапок появляются четырехраздельные черные шершавые бугры", – приводятся слова специалиста Мосприроды Светланы Подвинцевой.Указано, что большую часть лета такая лягушка ведет уединенный сухопутный образ жизни, удаляясь от водоемов на значительные расстояния. Осенью с понижением температуры воздуха ее активность снижается, а при наступлении заморозков (при среднесуточной температуре воздуха ниже 6 °C) и вовсе прекращается – лягушка впадает в анабиоз.Травяные лягушки кормятся преимущественно на суше различными почвенными и наземными беспозвоночными: рацион взрослых лягушек в основном состоит из жуков и двукрылых, менее предпочтительными являются наземные моллюски и прямокрылые.Чаще всего лягушка активна при сумерках и ночью, а днем сидит, затаившись, в густых кустах, под камнями, в пнях или густой траве. Однако в ненастную сырую погоду, а также во влажных тенистых местах бывает активна и днем, пояснили в Мосприроде.
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мосприрода, москва, общество
16:42 21.04.2022
 

На природных территориях Москвы появились лягушки

© РИА Новости / Вячеслав Бобков / Перейти в фотобанкТравяная лягушка
Травяная лягушка - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Вячеслав Бобков
Перейти в фотобанк
Травяная лягушка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В природно-исторических парках "Битцевский лес" и "Измайлово" сотрудники Мосприроды увидели первых после долгой зимы лягушек, сообщили в пресс-службе.
"В природе заметно потеплело и на природных территориях появились после зимовки травяные лягушки, которых и заметили специалисты Мосприроды. В столице травяные лягушки встречаются нечасто, они занесены в Красную книгу Москвы под 3-й категорией редкости", - говорится на сайте
Отмечается, что травяная лягушка внешне похожа на остромордую, но крупнее последней, имеет темный мраморный рисунок на брюшке и более низкий внутренний пяточный бугор. Окрас травяных лягушек зависит от их местообитания и может варьироваться от сероватого до коричневато-бурого с крупными и мелкими пятнами, однако все самцы окрашены темнее самок.
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"Весной у травяных лягушек начинается брачный период. Размножение происходит в лужах, водоемах, озерах, каналах, в любом неглубоком водоеме. Икрометание наступает в среднем через 3–5 дней после пробуждения. Самцы появляются на водоемах раньше, они поют брачные песни, зазывая самок, их горлышки голубеют, а на первом пальце передних лапок появляются четырехраздельные черные шершавые бугры", – приводятся слова специалиста Мосприроды Светланы Подвинцевой.
Указано, что большую часть лета такая лягушка ведет уединенный сухопутный образ жизни, удаляясь от водоемов на значительные расстояния. Осенью с понижением температуры воздуха ее активность снижается, а при наступлении заморозков (при среднесуточной температуре воздуха ниже 6 °C) и вовсе прекращается – лягушка впадает в анабиоз.
Травяные лягушки кормятся преимущественно на суше различными почвенными и наземными беспозвоночными: рацион взрослых лягушек в основном состоит из жуков и двукрылых, менее предпочтительными являются наземные моллюски и прямокрылые.
Чаще всего лягушка активна при сумерках и ночью, а днем сидит, затаившись, в густых кустах, под камнями, в пнях или густой траве. Однако в ненастную сырую погоду, а также во влажных тенистых местах бывает активна и днем, пояснили в Мосприроде.
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