https://ria.ru/20220421/lenoblast-1784672170.html

Дрозденко: стабильность и развитие – главные цели Ленобласти на 2022 год

Дрозденко: стабильность и развитие – главные цели Ленобласти на 2022 год - РИА Новости, 21.04.2022

Дрозденко: стабильность и развитие – главные цели Ленобласти на 2022 год

Сохранение стабильности и развитие являются главными целями Ленинградской области в текущем году, сообщил глава региона Александр Дрозденко в рамках ежегодного... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T12:09

2022-04-21T12:09

2022-04-21T14:18

ленинградская область

экономика

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр — РИА Новости. Сохранение стабильности и развитие являются главными целями Ленинградской области в текущем году, сообщил глава региона Александр Дрозденко в рамках ежегодного отчета перед депутатами Законодательного собрания.Экономика года"Отчетные цифры 2021 года очень хорошие. Мы действительно получили процентный рост по всем "репейным" точкам развития экономики, социальной сферы и, в большинстве случаев, они выше среднероссийского", - сказал Дрозденко.По его словам, Ленобласть год за годом показывает рекорды по развитию."Это и рост валового регионального продукта (ВРП), и индекса промышленного продукта (ИПП), идоходов в бюджет", - сообщил губернатор, добавив, что в 2021 году этот тренд укрепился.Дрозденко отметил, что в 2021 году власти региона поставили перед собой первоочередные задачи, среди которых были: противодействие коронавирусной инфекции, восстановление положительной динамики экономического роста и потребительского спроса, стабилизация рынка труда и снижение уровня безработицы до уровня 2019 года, обеспечение реального роста показателей уровня жизни населения области."Хочу доложить, что по всем направлениям поставленные задачи - выполнены", - подчеркнул губернатор Ленобласти.Он сообщил, что в 2021 году были созданы все условия для восстановления экономического роста. Объем валового регионального продукта Ленинградской области по итогам прошлого года оценивается примерно в 1,37 триллиона рублей, реальный прирост составил 3,1%.Дрозденко уточнил, что за минувший год на треть увеличился объем отгрузки по основным видам промышленной деятельности Ленинградской области. Индекс промышленного производства по итогам года - 107,6% (по России – 105,3%). В 2021 году Ленинградская область заняла 16 место в рейтинге регионов-экспортеров по объему экспорта."Ленинградская область в очередной раз подтвердила лидирующие позиции среди инвестиционно привлекательных субъектов России. По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата область заняла 10 место (плюс три позиции относительно 2020 года) и вошла в перечень регионов-лидеров с наиболее благоприятными условиями для ведения бизнеса", - подытожил он.Драйверы ростаОдним из драйверов роста Ленобласти в 2022 году станет сельское хозяйство. Рост производства валовой продукции АПК в 2021 году достиг 322,9 миллиарда рублей, 16,6% к 2020 году. Регион по–прежнему в лидерах по производству молока, мяса, яиц."Область по-прежнему занимает лидирующие позиции среди всех субъектов Российской Федерации по производству яиц и зеленого салата, по поголовью птицы и по молочной продуктивности коров, и выращиванию форели, семенного картофеля и цветов, по производству мяса птицы и грибов и по производству молока", — сказал губернатор.Глава региона уточнил, что область сохранит уровень поддержки по всем отраслям сельского хозяйства и увеличит по отдельным направлениям. Крупному бизнесу будут выплачиваться капиксы — возврат до 20% расходов на капитальное строительство инвеспроектов. Малому бизнесу - поддержка личных подсобных хозяйств, бесплатные ярмарки и дополнительное финансирование.Вторым драйвером роста станет сфера строительства как промышленная, так и жилищная. Как уточнил Дрозденко, за 2021 год объем достиг чуть менее 228 миллиардов рублей и увеличился на 7,7%.Глава региона отметил, что каждый рубль вложенный в строительство генерирует десять в смежных отраслях, поэтому необходимо сохранить набранные темпы.Планы на 2022 годВ числе основных задач на ближайшие месяцы Дрозденко назвал сохранение устойчивости действующих предприятий, выстраивание новых логистических и производственные цепочек и оказание помощи предприятиям в обеспечении оборотными средствами. Помимо этого, важным фактором станет создание новых 2,2 тысячи рабочих мест, реализация отраслевых мер поддержки, особенно в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, туризме, строительстве и ЖКХ.Также губернатор отметил, что регион не рассматривает сценарии сокращения мер социальной поддержки. Более того, сейчас в бюджете зарезервировано два миллиарда рублей на социальные выплаты нуждающимся жителям. Дрозденко также предложил парламентариям отменить категорию нуждаемости при назначении ряда выплат и сосредоточиться на заключении социальных контрактов.

https://ria.ru/20220420/lenoblast-1784549056.html

https://ria.ru/20220418/zemli-1784158543.html

https://ria.ru/20220415/agrarii-1783763312.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, александр дрозденко