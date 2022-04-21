https://ria.ru/20220421/latviya-1784659313.html

Сейм Латвии разрешил лишать гражданства за поддержку России

Сейм Латвии разрешил лишать гражданства за поддержку России - РИА Новости, 21.04.2022

Сейм Латвии разрешил лишать гражданства за поддержку России

Парламент Латвии в четверг во втором и окончательном чтении принял поправки к закону о гражданстве, предусматривающие лишение гражданства лиц, поддерживающих... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T11:32

2022-04-21T11:32

2022-04-21T11:32

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Парламент Латвии в четверг во втором и окончательном чтении принял поправки к закону о гражданстве, предусматривающие лишение гражданства лиц, поддерживающих российскую военную спецоперацию на Украине.В аннотации к законопроекту отмечено, что его причиной стало начало российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины."Сейм в четверг, 21 апреля, во втором - окончательном - чтении поддержал признанные срочными поправки в закон о гражданстве. Они предусматривают, что гражданства Латвии могут быть лишены лица, поддерживающие военные преступления... против другого демократического государства", - говорится в сообщении.Пресс-служба сейма отмечает, что данные о том, что человек как-либо поддерживал военные действия, будут предоставляться органами госбезопасности. "Оспаривание и обжалование решения не приостанавливает его действие", - говорится в сообщении.По данным Службы государственной безопасности, с 24 февраля по начало апреля за поддержку российской спецоперации было возбуждено 14 уголовных дел.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, украина, латвия, россия