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Крыша горящего НИИ в Твери частично обрушилась

Крыша горящего НИИ в Твери частично обрушилась - РИА Новости, 21.04.2022

Крыша горящего НИИ в Твери частично обрушилась

Кровля горящего здания оборонного НИИ в Твери частично обрушилась, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T13:30

2022-04-21T13:30

2022-04-21T17:09

тверь

происшествия

пожар в оборонном нии в твери

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Кровля горящего здания оборонного НИИ в Твери частично обрушилась, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Произошло частичное обрушение крыши при пожаре", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что горящее здание - четырехэтажное.По данным ГУМЧС, при пожаре погиб 1 человек, пострадали 16.

тверь

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

тверь, происшествия, пожар в оборонном нии в твери