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Минобороны подтвердило взятие под полный контроль Кременной в ЛНР - РИА Новости, 21.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220421/kremennaya-1784648657.html
Минобороны подтвердило взятие под полный контроль Кременной в ЛНР
Минобороны подтвердило взятие под полный контроль Кременной в ЛНР - РИА Новости, 21.04.2022
Минобороны подтвердило взятие под полный контроль Кременной в ЛНР
Силами ВС РФ и Народной милиции ЛНР взят под полный контроль город Кременная, который националисты превратили в укрепрайон, удалось избежать серьезных... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T10:42
2022-04-21T10:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Силами ВС РФ и Народной милиции ЛНР взят под полный контроль город Кременная, который националисты превратили в укрепрайон, удалось избежать серьезных разрушений объектов городской инфраструктуры и жилых домов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Кременная - стратегически важный город в зоне боевых действий в Донбассе. Контроль над Кременной позволит зайти в город Рубежное, за который еще идут бои, с тыловых позиций противника."Подразделения российских Вооруженных cил и Народной милиции Луганской Республики взяли под полный контроль населенный пункт Кременная, превращенный украинскими националистами в укрепрайон. В результате стремительных и слаженных действий штурмовых отрядов удалось избежать серьезных разрушений объектов городской инфраструктуры и жилых домов", - заявил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.В настоящее время в ДНР освобожден стратегически важный райцентр Волноваха к югу от Донецка, идут завершающие бои за контроль над Мариуполем, крупнейшим городом на побережье Азовского моря. В ЛНР, по заявлению Минобороны РФ от 25 марта, с начала спецоперации освобождено 93% территории бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
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в мире, луганская народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр
10:42 21.04.2022 (обновлено: 10:54 21.04.2022)
 
Минобороны подтвердило взятие под полный контроль Кременной в ЛНР

Минобороны: войска России и ЛНР взяли под полный контроль населенный пункт Кременная

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкАртиллеристы Народной милиции ЛНР ведут огонь по позициям ВСУ из 122-мм гаубицы Д-30 в Луганской области
Артиллеристы Народной милиции ЛНР ведут огонь по позициям ВСУ из 122-мм гаубицы Д-30 в Луганской области - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Артиллеристы Народной милиции ЛНР ведут огонь по позициям ВСУ из 122-мм гаубицы Д-30 в Луганской области. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Силами ВС РФ и Народной милиции ЛНР взят под полный контроль город Кременная, который националисты превратили в укрепрайон, удалось избежать серьезных разрушений объектов городской инфраструктуры и жилых домов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Кременная - стратегически важный город в зоне боевых действий в Донбассе. Контроль над Кременной позволит зайти в город Рубежное, за который еще идут бои, с тыловых позиций противника.
СОБР Ахмат в городе Рубежное
Вчера, 18:27Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Город Рубежное в ЛНР перешел под полный контроль российских войск
"Подразделения российских Вооруженных cил и Народной милиции Луганской Республики взяли под полный контроль населенный пункт Кременная, превращенный украинскими националистами в укрепрайон. В результате стремительных и слаженных действий штурмовых отрядов удалось избежать серьезных разрушений объектов городской инфраструктуры и жилых домов", - заявил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
В настоящее время в ДНР освобожден стратегически важный райцентр Волноваха к югу от Донецка, идут завершающие бои за контроль над Мариуполем, крупнейшим городом на побережье Азовского моря. В ЛНР, по заявлению Минобороны РФ от 25 марта, с начала спецоперации освобождено 93% территории бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
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