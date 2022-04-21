05:18 21.04.2022 (обновлено: 05:42 21.04.2022)
Си Цзиньпин: менталитет холодной войны подрывает безопасность в мире
Председатель КНР Си Цзиньпин: менталитет холодной войны подрывает безопасность в мире
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
ПЕКИН, 21 апр – РИА Новости. Менталитет холодной войны, гегемонизм и блоковая конфронтация подрывают мир и безопасность во всем мире, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в видеообращении для Азиатского экономического форума, который проходит в Боао на китайском острове Хайнань.
"Факты в очередной раз доказали, что менталитет холодной войны только подрывает основы глобального мира, гегемонизм и политика грубой силы лишь ставят под угрозу мир во всем мире, а блоковая конфронтация лишь усугубляет вызовы безопасности в 21 веке", - приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.
Азиатский экономический форум, который неформально называют "восточным Давосом", в среду открылся в Боао на китайском острове Хайнань.
В этом году форум, который продлится с 20 по 22 апреля, пройдет под девизом "Мир в условиях COVID-19 и после: совместная работа для глобального развития и общего будущего". Ожидается, что представители властей, бизнеса, научных кругов и СМИ из разных стран обсудят повестку постпандемического развития Азии и всего мира. Форум проходит в очном формате с использованием онлайн-технологий.