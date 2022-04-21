https://ria.ru/20220421/kitay-1784619613.html

Си Цзиньпин: менталитет холодной войны подрывает безопасность в мире

Си Цзиньпин: менталитет холодной войны подрывает безопасность в мире - РИА Новости, 21.04.2022

Си Цзиньпин: менталитет холодной войны подрывает безопасность в мире

Менталитет холодной войны, гегемонизм и блоковая конфронтация подрывают мир и безопасность во всем мире, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в видеообращении... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T05:18

2022-04-21T05:18

2022-04-21T05:42

в мире

китай

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ПЕКИН, 21 апр – РИА Новости. Менталитет холодной войны, гегемонизм и блоковая конфронтация подрывают мир и безопасность во всем мире, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в видеообращении для Азиатского экономического форума, который проходит в Боао на китайском острове Хайнань.Азиатский экономический форум, который неформально называют "восточным Давосом", в среду открылся в Боао на китайском острове Хайнань.В этом году форум, который продлится с 20 по 22 апреля, пройдет под девизом "Мир в условиях COVID-19 и после: совместная работа для глобального развития и общего будущего". Ожидается, что представители властей, бизнеса, научных кругов и СМИ из разных стран обсудят повестку постпандемического развития Азии и всего мира. Форум проходит в очном формате с использованием онлайн-технологий.

https://ria.ru/20220420/slabost-1784573701.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, китай