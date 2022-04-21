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Китай не питает иллюзий и готовится к войне с США - РИА Новости, 21.04.2022
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Китай не питает иллюзий и готовится к войне с США
Китай не питает иллюзий и готовится к войне с США - РИА Новости, 21.04.2022
Китай не питает иллюзий и готовится к войне с США
Ежедневные "бомбардировки" Америки, которые устраивают сейчас китайские СМИ, не обязательно словесные. Иногда они бывают изобразительными. Например, нарисовать... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T08:00
2022-04-21T07:57
авторы
китай
сша
россия
министерство обороны сша
оон
нато
ситуация в днр и лнр
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Ежедневные "бомбардировки" Америки, которые устраивают сейчас китайские СМИ, не обязательно словесные. Иногда они бывают изобразительными. Например, нарисовать США в виде Волдеморта, разрушающего мировой порядок, а американских союзников в качестве толпы зомби, прислуживающих хозяину, — это надо хорошо знать историю Гарри Поттера и еще сильно рассердиться. Рассердиться потому, что в Китае хорошо понимают: украинская провокация Запада против России одновременно направлена и против Пекина."Через годы, когда люди будут исследовать историю в поисках того, кто был прав и не прав в российско-украинском кризисе, они будут видеть насквозь сущность нынешних слов Запада, — начинает разговор автор статьи в "Жэньминь жибао". — Поведение США — один из самых смешных и бесстыдных инцидентов из тех, что случились в мире в начале XXI века". И дальше подробно рассказывает о том, как работает американский военно-промышленный комплекс, чьи акции сейчас бодро пошли вверх.Но это-то из серии очевидного, а вот менее очевидное — что и Запад, и все прочие отошли от первого шока, случившегося 24 февраля, и начали разбираться по вопросу "что делать дальше и кто реальный противник". И как-то все заметнее получается, что противник — это в любом случае Китай.Вот еще один пекинский материал на эту тему, в англоязычной Global Times. Речь о целенаправленной политике США по затягиванию украинского конфликта, в частности, о том, что ключевые деятели администрации Байдена сейчас то ли предсказывают, то ли рекомендуют заставить Украину воевать до конца 2022 года или дольше. Зачем это нужно: надо успеть выстроить совсем другой мир, где не только европейцы будут противостоять России, но и азиаты — Китаю.И это реально происходит. Global Times напоминает, как министров иностранных дел Японии и Южной Кореи сейчас впервые пригласили на заседание НАТО, а Японию попытались втянуть в военный блок AUKUS и заодно усилили попытки спровоцировать Китай на никоим образом не нужную ему военную акцию против Тайваня. Вывод китайского издания: Вашингтон все больше становится источником хаоса и войн.Почему поначалу все пекинские комментаторы — и официальные, и не очень — были более сдержанны? И что происходит сейчас? А китайцы просто реагируют на то, что исходит из Вашингтона.Можно предположить, что в феврале все пошло не по американскому сценарию. Возможно, мы должны были сидеть тихо, а потом (видимо, в марте) планировались какие-то совсем другие боевые действия на территории Донбасса — и не только там. Хотя циркулируют и еще менее приятные для нас сценарии. Предупреждающий ответ Москвы был неожиданностью, и первое время Запад в трогательном единстве с Киевом приходил в себя, ограничиваясь санкциями и созданием пропагандистских фантомов. Мы их все знаем: Украина сопротивляется и выигрывает, Россия учиняет геноцид за геноцидом, Путину не докладывают правды и т. д.Соответственно вели себя СМИ демократов и им подобные, где ничего, кроме этой тупой пропаганды, не было и нет. Но постепенно возникли и более системные оценки — те самые, которые и читают в Пекине, насчет того, какой мир и кому нужен.И вот очень характерный для нарастающей в США волны подобных публикаций заголовок: "Противостоять Китаю — значит победить Россию". Автор Хэл Брэндс, весьма серьезный человек из школы "реалистов", рассказывает, что сначала, в феврале, в Вашингтоне подняли голову те, кто решил: теперь главный враг Россия. Но не сдались напоминающие, что настоящий вызов для существования США — это все равно Китай. Вот и новая Национальная оборонная стратегия Пентагона подтверждает: никакие войны в Восточной Европе не должны отвлекать от главной угрозы, которая в Тихом океане. В любом случае украинский сюжет неразрывно связан с этой, настоящей борьбой между двумя гигантами. И соответственно, с вопросом, каким должен быть завтрашний мир.И не то чтобы мы с этим вопросом не соглашались. Мы, собственно, его сами ставим, вот, например: "Вообще складывается впечатление, что практически везде, во многих регионах мира, куда Запад приходит устанавливать свой порядок, по итогам остаются кровавые, незаживающие раны, язвы международного терроризма и экстремизма". Это из обращения президента от 24 февраля. Да, речь именно о том, каким должен быть весь завтрашний миропорядок, а не только об Украине.В конце концов, и без того давно ощущалось, что начинается какой-то новый мир. Непонятно лишь, какой именно. Спецоперация создала после первой паузы ту самую волну размышлений на эту тему — в США, в Китае, у нас, везде.И вот еще один материал на эту тему; автор Стейси Годдард — не слишком известный персонаж, и она выступает, по сути, в роли мягкого диссидента на фоне яростных судорог, которые сотрясают сейчас Европу и демократов в США. Годдард высказывает простую мысль: военная ситуация ведь рано или поздно кончится. И кому-то придется думать вот об этом самом — какой в итоге будет конструкция мира.Нет, она не говорит прямо, что с войной санкций придется заканчивать. Такие слова там сейчас вообще никто не произносит. Но что такое санкции (а их введены тысячи против Китая и России), если не насильственное выстраивание двух миров с разными торговыми режимами и прочими правилами? А Стейси Годдард говорит: да тот же Китай отлично себя чувствует в международных институтах типа Всемирной торговой организации или Совета Безопасности ООН, укрепляя там свое влияние. Однако эти институты надо тем не менее не ломать, а сохранять. Борьба за правильные очертания завтрашнего мира никуда не денется — но ведь должны же быть какие-то нейтральные площадки, на которых разные великие державы должны будут о чем-то договариваться. То есть, по сути, западного мира не будет все равно, и нынешние истерики по поводу его сохранения и укрепления придется прекращать.Китай и Россия, понятно, с интересом к этой дискуссии присматриваются. Хотя эмоции постоянно берут верх, и нам обоим хочется развоплотить Волдеморта. Но такое бывает только в сказках.
https://ria.ru/20220420/kitay-1784518541.html
https://ria.ru/20220420/slabost-1784573701.html
https://ria.ru/20220329/pentagon-1780583617.html
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Дмитрий Косырев
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Дмитрий Косырев
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авторы, китай, сша, россия, министерство обороны сша, оон, нато, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
08:00 21.04.2022
 

Китай не питает иллюзий и готовится к войне с США

© AP Photo / Zha ChunmingМорские пехотинцы Народно-освободительной армии Китая
Морские пехотинцы Народно-освободительной армии Китая - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© AP Photo / Zha Chunming
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Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
Все материалы
Ежедневные "бомбардировки" Америки, которые устраивают сейчас китайские СМИ, не обязательно словесные. Иногда они бывают изобразительными. Например, нарисовать США в виде Волдеморта, разрушающего мировой порядок, а американских союзников в качестве толпы зомби, прислуживающих хозяину, — это надо хорошо знать историю Гарри Поттера и еще сильно рассердиться. Рассердиться потому, что в Китае хорошо понимают: украинская провокация Запада против России одновременно направлена и против Пекина.
"Через годы, когда люди будут исследовать историю в поисках того, кто был прав и не прав в российско-украинском кризисе, они будут видеть насквозь сущность нынешних слов Запада, — начинает разговор автор статьи в "Жэньминь жибао". — Поведение США — один из самых смешных и бесстыдных инцидентов из тех, что случились в мире в начале XXI века". И дальше подробно рассказывает о том, как работает американский военно-промышленный комплекс, чьи акции сейчас бодро пошли вверх.
Военный смотрит на флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
Вчера, 15:58
В Пекине призвали США прекратить использовать Украину для очернения Китая
Но это-то из серии очевидного, а вот менее очевидное — что и Запад, и все прочие отошли от первого шока, случившегося 24 февраля, и начали разбираться по вопросу "что делать дальше и кто реальный противник". И как-то все заметнее получается, что противник — это в любом случае Китай.
Вот еще один пекинский материал на эту тему, в англоязычной Global Times. Речь о целенаправленной политике США по затягиванию украинского конфликта, в частности, о том, что ключевые деятели администрации Байдена сейчас то ли предсказывают, то ли рекомендуют заставить Украину воевать до конца 2022 года или дольше. Зачем это нужно: надо успеть выстроить совсем другой мир, где не только европейцы будут противостоять России, но и азиаты — Китаю.
И это реально происходит. Global Times напоминает, как министров иностранных дел Японии и Южной Кореи сейчас впервые пригласили на заседание НАТО, а Японию попытались втянуть в военный блок AUKUS и заодно усилили попытки спровоцировать Китай на никоим образом не нужную ему военную акцию против Тайваня. Вывод китайского издания: Вашингтон все больше становится источником хаоса и войн.
Почему поначалу все пекинские комментаторы — и официальные, и не очень — были более сдержанны? И что происходит сейчас? А китайцы просто реагируют на то, что исходит из Вашингтона.
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
Вчера, 19:19Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Китае заявили об обнажении слабостей США из-за украинского кризиса
Можно предположить, что в феврале все пошло не по американскому сценарию. Возможно, мы должны были сидеть тихо, а потом (видимо, в марте) планировались какие-то совсем другие боевые действия на территории Донбасса — и не только там. Хотя циркулируют и еще менее приятные для нас сценарии. Предупреждающий ответ Москвы был неожиданностью, и первое время Запад в трогательном единстве с Киевом приходил в себя, ограничиваясь санкциями и созданием пропагандистских фантомов. Мы их все знаем: Украина сопротивляется и выигрывает, Россия учиняет геноцид за геноцидом, Путину не докладывают правды и т. д.
Соответственно вели себя СМИ демократов и им подобные, где ничего, кроме этой тупой пропаганды, не было и нет. Но постепенно возникли и более системные оценки — те самые, которые и читают в Пекине, насчет того, какой мир и кому нужен.
И вот очень характерный для нарастающей в США волны подобных публикаций заголовок: "Противостоять Китаю — значит победить Россию". Автор Хэл Брэндс, весьма серьезный человек из школы "реалистов", рассказывает, что сначала, в феврале, в Вашингтоне подняли голову те, кто решил: теперь главный враг Россия. Но не сдались напоминающие, что настоящий вызов для существования США — это все равно Китай. Вот и новая Национальная оборонная стратегия Пентагона подтверждает: никакие войны в Восточной Европе не должны отвлекать от главной угрозы, которая в Тихом океане. В любом случае украинский сюжет неразрывно связан с этой, настоящей борьбой между двумя гигантами. И соответственно, с вопросом, каким должен быть завтрашний мир.
Штаб-квартира Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
29 марта, 00:48
Пентагон в стратегии национальной обороны назвал Россию "острой угрозой"
И не то чтобы мы с этим вопросом не соглашались. Мы, собственно, его сами ставим, вот, например: "Вообще складывается впечатление, что практически везде, во многих регионах мира, куда Запад приходит устанавливать свой порядок, по итогам остаются кровавые, незаживающие раны, язвы международного терроризма и экстремизма". Это из обращения президента от 24 февраля. Да, речь именно о том, каким должен быть весь завтрашний миропорядок, а не только об Украине.
В конце концов, и без того давно ощущалось, что начинается какой-то новый мир. Непонятно лишь, какой именно. Спецоперация создала после первой паузы ту самую волну размышлений на эту тему — в США, в Китае, у нас, везде.
И вот еще один материал на эту тему; автор Стейси Годдард — не слишком известный персонаж, и она выступает, по сути, в роли мягкого диссидента на фоне яростных судорог, которые сотрясают сейчас Европу и демократов в США. Годдард высказывает простую мысль: военная ситуация ведь рано или поздно кончится. И кому-то придется думать вот об этом самом — какой в итоге будет конструкция мира.
Башня Тайбэй 101, Тайвань - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
Вчера, 18:13
США применяют на Тайване те же методы, что и на Украине, заявили в МИД
Нет, она не говорит прямо, что с войной санкций придется заканчивать. Такие слова там сейчас вообще никто не произносит. Но что такое санкции (а их введены тысячи против Китая и России), если не насильственное выстраивание двух миров с разными торговыми режимами и прочими правилами? А Стейси Годдард говорит: да тот же Китай отлично себя чувствует в международных институтах типа Всемирной торговой организации или Совета Безопасности ООН, укрепляя там свое влияние. Однако эти институты надо тем не менее не ломать, а сохранять. Борьба за правильные очертания завтрашнего мира никуда не денется — но ведь должны же быть какие-то нейтральные площадки, на которых разные великие державы должны будут о чем-то договариваться. То есть, по сути, западного мира не будет все равно, и нынешние истерики по поводу его сохранения и укрепления придется прекращать.
Китай и Россия, понятно, с интересом к этой дискуссии присматриваются. Хотя эмоции постоянно берут верх, и нам обоим хочется развоплотить Волдеморта. Но такое бывает только в сказках.
Министр обороны КНР, генерал-полковник Вэй Фэнхэ выступает на VII Московской конференции по международной безопасности. 4 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
Вчера, 16:29В мире
Глава Минобороны Китая: Пекин готов защищать свои национальные интересы
 
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