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Россия начала передачу Казахстану неиспользуемого на Байконуре имущества - РИА Новости, 21.04.2022
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Россия начала передачу Казахстану неиспользуемого на Байконуре имущества
Россия начала передачу Казахстану неиспользуемого на Байконуре имущества - РИА Новости, 21.04.2022
Россия начала передачу Казахстану неиспользуемого на Байконуре имущества
Россия начала передачу Казахстану неиспользуемого имущества на Байконуре, первым будет собранный ещё в 90-х годах и так и не запущенный на орбиту спутник... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T21:10
2022-04-21T21:13
космос - риа наука
казахстан
байконур (город)
роскосмос
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россия начала передачу Казахстану неиспользуемого имущества на Байконуре, первым будет собранный ещё в 90-х годах и так и не запущенный на орбиту спутник "Экран-М" и комплектующие к нему, соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Принять предложение Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" о безвозмездной передаче движимого имущества из федеральной собственности в государственную собственность Республики Казахстан по перечню согласно предложению", - говорится в документе.В перечне две позиции - сам спутник "Экран-М" с комплектующими и составными частями, а также сборочно-защитный блок, его комплектующие и приспособления. Стоимость как спутника, так и блока, оценены в символический один рубль.Отмечается, что обеспечить передачу поручено Росимуществу и МИДу.Ранее источник РИА Новости сообщал, что Россия собирается вывести из аренды 16 объектов космодрома Байконур, они будут переданы Казахстану до конца 2022 года. В частности, в течение первой половины 2022 года Казахстану могут быть переданы не использовавшийся ранее телекоммуникационный спутник "Экран-М" и три технологические системы на Байконуре в рамках запланированного ранее вывода из аренды неиспользующихся объектов космодрома.Как рассказал РИА Новости другой источник в ракетно-космической отрасли, спутник "Экран-М" был доставлен на космодром, но так и не был запущен, так как система таких же аппаратов работала исправно, и пополнять орбитальную группировку смысла не было. Он уточнил, что если аппарат хранился должным образом, то есть не на улице, то он, скорее всего, до сих пор пригоден к запуску и работе на орбите.Первый спутник "Экран-М" был запущен на геостационарную орбиту в 1987 году. Назначение аппарата - организация прямого телевизионного вещания для регионов Сибири и Дальнего Востока. Последний такой же аппарат отправили в космос в 2001 году.
https://ria.ru/20220420/sarmat-1784606598.html
казахстан
байконур (город)
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космос - риа наука, казахстан, байконур (город), роскосмос, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
21:10 21.04.2022 (обновлено: 21:13 21.04.2022)
 
Россия начала передачу Казахстану неиспользуемого на Байконуре имущества

Россия начала передачу Казахстану неиспользуемого на Байконуре имущества

© Фото : Роскосмос Грузовой корабль "Прогресс МС-18" на стартовом комплексе "Восток"
Грузовой корабль Прогресс МС-18 на стартовом комплексе Восток - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© Фото : Роскосмос
Грузовой корабль "Прогресс МС-18" на стартовом комплексе "Восток". Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россия начала передачу Казахстану неиспользуемого имущества на Байконуре, первым будет собранный ещё в 90-х годах и так и не запущенный на орбиту спутник "Экран-М" и комплектующие к нему, соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Принять предложение Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" о безвозмездной передаче движимого имущества из федеральной собственности в государственную собственность Республики Казахстан по перечню согласно предложению", - говорится в документе.
В перечне две позиции - сам спутник "Экран-М" с комплектующими и составными частями, а также сборочно-защитный блок, его комплектующие и приспособления. Стоимость как спутника, так и блока, оценены в символический один рубль.
Отмечается, что обеспечить передачу поручено Росимуществу и МИДу.
Ранее источник РИА Новости сообщал, что Россия собирается вывести из аренды 16 объектов космодрома Байконур, они будут переданы Казахстану до конца 2022 года. В частности, в течение первой половины 2022 года Казахстану могут быть переданы не использовавшийся ранее телекоммуникационный спутник "Экран-М" и три технологические системы на Байконуре в рамках запланированного ранее вывода из аренды неиспользующихся объектов космодрома.
Как рассказал РИА Новости другой источник в ракетно-космической отрасли, спутник "Экран-М" был доставлен на космодром, но так и не был запущен, так как система таких же аппаратов работала исправно, и пополнять орбитальную группировку смысла не было. Он уточнил, что если аппарат хранился должным образом, то есть не на улице, то он, скорее всего, до сих пор пригоден к запуску и работе на орбите.
Первый спутник "Экран-М" был запущен на геостационарную орбиту в 1987 году. Назначение аппарата - организация прямого телевизионного вещания для регионов Сибири и Дальнего Востока. Последний такой же аппарат отправили в космос в 2001 году.
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Вчера, 23:15
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Космос - РИА НаукаКазахстанБайконур (город)РоскосмосФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
 
 
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