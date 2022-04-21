https://ria.ru/20220421/imuschestvo-1784804865.html

Россия начала передачу Казахстану неиспользуемого на Байконуре имущества

Россия начала передачу Казахстану неиспользуемого на Байконуре имущества - РИА Новости, 21.04.2022

Россия начала передачу Казахстану неиспользуемого на Байконуре имущества

Россия начала передачу Казахстану неиспользуемого имущества на Байконуре, первым будет собранный ещё в 90-х годах и так и не запущенный на орбиту спутник... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T21:10

2022-04-21T21:10

2022-04-21T21:13

космос - риа наука

казахстан

байконур (город)

роскосмос

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россия начала передачу Казахстану неиспользуемого имущества на Байконуре, первым будет собранный ещё в 90-х годах и так и не запущенный на орбиту спутник "Экран-М" и комплектующие к нему, соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Принять предложение Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" о безвозмездной передаче движимого имущества из федеральной собственности в государственную собственность Республики Казахстан по перечню согласно предложению", - говорится в документе.В перечне две позиции - сам спутник "Экран-М" с комплектующими и составными частями, а также сборочно-защитный блок, его комплектующие и приспособления. Стоимость как спутника, так и блока, оценены в символический один рубль.Отмечается, что обеспечить передачу поручено Росимуществу и МИДу.Ранее источник РИА Новости сообщал, что Россия собирается вывести из аренды 16 объектов космодрома Байконур, они будут переданы Казахстану до конца 2022 года. В частности, в течение первой половины 2022 года Казахстану могут быть переданы не использовавшийся ранее телекоммуникационный спутник "Экран-М" и три технологические системы на Байконуре в рамках запланированного ранее вывода из аренды неиспользующихся объектов космодрома.Как рассказал РИА Новости другой источник в ракетно-космической отрасли, спутник "Экран-М" был доставлен на космодром, но так и не был запущен, так как система таких же аппаратов работала исправно, и пополнять орбитальную группировку смысла не было. Он уточнил, что если аппарат хранился должным образом, то есть не на улице, то он, скорее всего, до сих пор пригоден к запуску и работе на орбите.Первый спутник "Экран-М" был запущен на геостационарную орбиту в 1987 году. Назначение аппарата - организация прямого телевизионного вещания для регионов Сибири и Дальнего Востока. Последний такой же аппарат отправили в космос в 2001 году.

https://ria.ru/20220420/sarmat-1784606598.html

казахстан

байконур (город)

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космос - риа наука, казахстан, байконур (город), роскосмос, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)