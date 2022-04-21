https://ria.ru/20220421/gramota-1784806020.html
Путин поощрил Дрозденко за вклад в сохранение памяти защитников Отечества
Путин поощрил Дрозденко за вклад в сохранение памяти защитников Отечества - РИА Новости, 21.04.2022
Путин поощрил Дрозденко за вклад в сохранение памяти защитников Отечества
Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой главу Ленинградской области Александра Дрозденко за вклад в создание объектов культурного наследия и... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T21:22
2022-04-21T21:22
2022-04-21T21:22
общество
николай кобринец
александр дрозденко
ленинградская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751472757_0:0:738:415_1920x0_80_0_0_0f5d0764d84f629a01e5839b0c90178a.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой главу Ленинградской области Александра Дрозденко за вклад в создание объектов культурного наследия и сохранение памяти защитников Отечества, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За вклад в создание объектов культурного наследия и сохранение памяти защитников Отечества наградить почетной грамотой президента РФ ... Дрозденко Александра Юрьевича - губернатора Ленинградской области", - говорится в документе.Кроме того, за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России почетной грамотой президента РФ награжден директор общеевропейского департамента МИД РФ Николай Кобринец.
https://ria.ru/20220420/ogon-1784517080.html
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751472757_57:0:713:492_1920x0_80_0_0_5ee0d8ff22ba8d0bc99b921e04987717.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, николай кобринец, александр дрозденко, ленинградская область
Путин поощрил Дрозденко за вклад в сохранение памяти защитников Отечества
Путин наградил грамотой Дрозденко за вклад в сохранение памяти защитников Отечества