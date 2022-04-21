https://ria.ru/20220421/gramota-1784806020.html

Путин поощрил Дрозденко за вклад в сохранение памяти защитников Отечества

Путин поощрил Дрозденко за вклад в сохранение памяти защитников Отечества - РИА Новости, 21.04.2022

Путин поощрил Дрозденко за вклад в сохранение памяти защитников Отечества

Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой главу Ленинградской области Александра Дрозденко за вклад в создание объектов культурного наследия и... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T21:22

2022-04-21T21:22

2022-04-21T21:22

общество

николай кобринец

александр дрозденко

ленинградская область

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой главу Ленинградской области Александра Дрозденко за вклад в создание объектов культурного наследия и сохранение памяти защитников Отечества, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За вклад в создание объектов культурного наследия и сохранение памяти защитников Отечества наградить почетной грамотой президента РФ ... Дрозденко Александра Юрьевича - губернатора Ленинградской области", - говорится в документе.Кроме того, за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России почетной грамотой президента РФ награжден директор общеевропейского департамента МИД РФ Николай Кобринец.

https://ria.ru/20220420/ogon-1784517080.html

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общество, николай кобринец, александр дрозденко, ленинградская область