Рейтинг@Mail.ru
Путин поощрил Дрозденко за вклад в сохранение памяти защитников Отечества - РИА Новости, 21.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220421/gramota-1784806020.html
Путин поощрил Дрозденко за вклад в сохранение памяти защитников Отечества
Путин поощрил Дрозденко за вклад в сохранение памяти защитников Отечества - РИА Новости, 21.04.2022
Путин поощрил Дрозденко за вклад в сохранение памяти защитников Отечества
Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой главу Ленинградской области Александра Дрозденко за вклад в создание объектов культурного наследия и... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T21:22
2022-04-21T21:22
общество
николай кобринец
александр дрозденко
ленинградская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751472757_0:0:738:415_1920x0_80_0_0_0f5d0764d84f629a01e5839b0c90178a.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой главу Ленинградской области Александра Дрозденко за вклад в создание объектов культурного наследия и сохранение памяти защитников Отечества, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За вклад в создание объектов культурного наследия и сохранение памяти защитников Отечества наградить почетной грамотой президента РФ ... Дрозденко Александра Юрьевича - губернатора Ленинградской области", - говорится в документе.Кроме того, за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России почетной грамотой президента РФ награжден директор общеевропейского департамента МИД РФ Николай Кобринец.
https://ria.ru/20220420/ogon-1784517080.html
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751472757_57:0:713:492_1920x0_80_0_0_5ee0d8ff22ba8d0bc99b921e04987717.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, николай кобринец, александр дрозденко, ленинградская область
21:22 21.04.2022
 
Путин поощрил Дрозденко за вклад в сохранение памяти защитников Отечества

Путин наградил грамотой Дрозденко за вклад в сохранение памяти защитников Отечества

© Фото : Комитет по печати Ленинградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© Фото : Комитет по печати Ленинградской области
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой главу Ленинградской области Александра Дрозденко за вклад в создание объектов культурного наследия и сохранение памяти защитников Отечества, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За вклад в создание объектов культурного наследия и сохранение памяти защитников Отечества наградить почетной грамотой президента РФ ... Дрозденко Александра Юрьевича - губернатора Ленинградской области", - говорится в документе.
Кроме того, за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России почетной грамотой президента РФ награжден директор общеевропейского департамента МИД РФ Николай Кобринец.
Дрозденко предлагает установить Вечный огонь на мемориале жертвам геноцида - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
Вчера, 15:54Ленинградская область
Дрозденко предлагает установить Вечный огонь на мемориале жертвам геноцида
 
ОбществоНиколай КобринецАлександр ДрозденкоЛенинградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала