Муж Надежды Бабкиной один уехал за границу
Муж Надежды Бабкиной Евгений Гор один уехал на Бали
CC BY-SA 3.0 / Mikhail Popov /
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Евгений Гор уехал за границу, сообщила Надежда Бабкина. По словам артистки, он улетел на Бали по работе.
"Он уехал туда не просто так. Дело в том, что у Евгения свой свечной завод. И еще делает всякие компоненты, связанные с косметикой. А доставлять сюда необходимые "нюансы" проще и дешевле оттуда", – заявила артистка.
В комментарии порталу Teleprogramma.pro Бабкина добавила, что не боится отпускать возлюбленного в одиночестве.
"Да мы вместе уже 19 лет, доверяем друг другу", – заключила звезда.
Надежда Бабкина и Евгений Гор впервые встретились в 2003 году. Их роман активно обсуждали в СМИ из-за разницы в возрасте: артистка старше мужчины на 30 лет.
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