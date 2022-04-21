https://ria.ru/20220421/gor-1784658589.html

Муж Надежды Бабкиной один уехал за границу

Муж Надежды Бабкиной один уехал за границу - РИА Новости, 21.04.2022

Муж Надежды Бабкиной один уехал за границу

Евгений Гор уехал за границу, сообщила Надежда Бабкина. По словам артистки, он улетел на Бали по работе. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T11:37

2022-04-21T11:37

2022-04-21T11:37

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надежда бабкина

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шоу-бизнес

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Евгений Гор уехал за границу, сообщила Надежда Бабкина. По словам артистки, он улетел на Бали по работе.В комментарии порталу Teleprogramma.pro Бабкина добавила, что не боится отпускать возлюбленного в одиночестве.Надежда Бабкина и Евгений Гор впервые встретились в 2003 году. Их роман активно обсуждали в СМИ из-за разницы в возрасте: артистка старше мужчины на 30 лет.

https://ria.ru/20210819/babkina-1746224981.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, надежда бабкина, евгений гор , шоу-бизнес