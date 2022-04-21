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Муж Надежды Бабкиной один уехал за границу - РИА Новости, 21.04.2022
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Шоубиз
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Муж Надежды Бабкиной один уехал за границу
Муж Надежды Бабкиной один уехал за границу - РИА Новости, 21.04.2022
Муж Надежды Бабкиной один уехал за границу
Евгений Гор уехал за границу, сообщила Надежда Бабкина. По словам артистки, он улетел на Бали по работе. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T11:37
2022-04-21T11:37
шоубиз
знаменитости
надежда бабкина
евгений гор
шоу-бизнес
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Евгений Гор уехал за границу, сообщила Надежда Бабкина. По словам артистки, он улетел на Бали по работе.В комментарии порталу Teleprogramma.pro Бабкина добавила, что не боится отпускать возлюбленного в одиночестве.Надежда Бабкина и Евгений Гор впервые встретились в 2003 году. Их роман активно обсуждали в СМИ из-за разницы в возрасте: артистка старше мужчины на 30 лет.
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знаменитости, надежда бабкина, евгений гор , шоу-бизнес
11:37 21.04.2022
 
Муж Надежды Бабкиной один уехал за границу

Муж Надежды Бабкиной Евгений Гор один уехал на Бали

CC BY-SA 3.0 / Mikhail Popov / Надежда Бабкина и Евгений Гор
Надежда Бабкина и Евгений Гор - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
CC BY-SA 3.0 / Mikhail Popov /
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Евгений Гор уехал за границу, сообщила Надежда Бабкина. По словам артистки, он улетел на Бали по работе.

"Он уехал туда не просто так. Дело в том, что у Евгения свой свечной завод. И еще делает всякие компоненты, связанные с косметикой. А доставлять сюда необходимые "нюансы" проще и дешевле оттуда", – заявила артистка.

В комментарии порталу Teleprogramma.pro Бабкина добавила, что не боится отпускать возлюбленного в одиночестве.

"Да мы вместе уже 19 лет, доверяем друг другу", – заключила звезда.

Надежда Бабкина и Евгений Гор впервые встретились в 2003 году. Их роман активно обсуждали в СМИ из-за разницы в возрасте: артистка старше мужчины на 30 лет.
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ШоубизЗнаменитостиНадежда БабкинаЕвгений ГорШоу-бизнес
 
 
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