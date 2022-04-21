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Родным погибшего на Украине офицера Зорина вручили звезду Героя России - РИА Новости, 21.04.2022
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Родным погибшего на Украине офицера Зорина вручили звезду Героя России
Родным погибшего на Украине офицера Зорина вручили звезду Героя России - РИА Новости, 21.04.2022
Родным погибшего на Украине офицера Зорина вручили звезду Героя России
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вручил матери старшего лейтенанта Дениса Зорина, погибшего в ходе военной операции на Украине, звезду Героя... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T13:41
2022-04-21T13:50
общество
россия
волгоградская область
волгоград
андрей бочаров
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ВОЛГОГРАД, 21 апр – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вручил матери старшего лейтенанта Дениса Зорина, погибшего в ходе военной операции на Украине, звезду Героя России, сообщает пресс-служба администрации региона.Как отмечается, награда присвоена указом президента "за проявленные мужество и героизм в ходе специальной военной операции на территории Украины". "Сегодня в легендарном городе-герое Волгограде золотую звезду семье нашего земляка передал губернатор Волгоградской области Герой России Андрей Бочаров", - говорится в сообщении.Звезду вручили матери погибшего. По информации администрации, 30-летний Зорин служил в 247 десантно-штурмовом полке, погиб 26 февраля во время выполнения боевого задания.
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общество, россия, волгоградская область, волгоград, андрей бочаров
13:41 21.04.2022 (обновлено: 13:50 21.04.2022)
 
Родным погибшего на Украине офицера Зорина вручили звезду Героя России

Родным волгоградского офицера Зорина, погибшего на Украине, вручили звезду Героя России

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗолотая медаль "Герой России"
Золотая медаль Герой России - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Золотая медаль "Герой России". Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 21 апр – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вручил матери старшего лейтенанта Дениса Зорина, погибшего в ходе военной операции на Украине, звезду Героя России, сообщает пресс-служба администрации региона.
Как отмечается, награда присвоена указом президента "за проявленные мужество и героизм в ходе специальной военной операции на территории Украины". "Сегодня в легендарном городе-герое Волгограде золотую звезду семье нашего земляка передал губернатор Волгоградской области Герой России Андрей Бочаров", - говорится в сообщении.
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Звезду вручили матери погибшего. По информации администрации, 30-летний Зорин служил в 247 десантно-штурмовом полке, погиб 26 февраля во время выполнения боевого задания.
 
ОбществоРоссияВолгоградская областьВолгоградАндрей Бочаров
 
 
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