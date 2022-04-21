https://ria.ru/20220421/geroy-1784699850.html
Родным погибшего на Украине офицера Зорина вручили звезду Героя России
Родным погибшего на Украине офицера Зорина вручили звезду Героя России - РИА Новости, 21.04.2022
Родным погибшего на Украине офицера Зорина вручили звезду Героя России
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вручил матери старшего лейтенанта Дениса Зорина, погибшего в ходе военной операции на Украине, звезду Героя... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T13:41
2022-04-21T13:41
2022-04-21T13:50
общество
россия
волгоградская область
волгоград
андрей бочаров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777276457_0:216:3057:1935_1920x0_80_0_0_12e778f826a0e60a5a8e27f6d315b497.jpg
ВОЛГОГРАД, 21 апр – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вручил матери старшего лейтенанта Дениса Зорина, погибшего в ходе военной операции на Украине, звезду Героя России, сообщает пресс-служба администрации региона.Как отмечается, награда присвоена указом президента "за проявленные мужество и героизм в ходе специальной военной операции на территории Украины". "Сегодня в легендарном городе-герое Волгограде золотую звезду семье нашего земляка передал губернатор Волгоградской области Герой России Андрей Бочаров", - говорится в сообщении.Звезду вручили матери погибшего. По информации администрации, 30-летний Зорин служил в 247 десантно-штурмовом полке, погиб 26 февраля во время выполнения боевого задания.
https://ria.ru/20220421/voennye-1784641303.html
россия
волгоградская область
волгоград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777276457_178:0:2845:2000_1920x0_80_0_0_de3297eae1ab519fd6e111e34cf809b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, волгоградская область, волгоград, андрей бочаров
13:41 21.04.2022 (обновлено: 13:50 21.04.2022)
Родным погибшего на Украине офицера Зорина вручили звезду Героя России
Родным волгоградского офицера Зорина, погибшего на Украине, вручили звезду Героя России