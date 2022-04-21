https://ria.ru/20220421/geroy-1784699850.html

Родным погибшего на Украине офицера Зорина вручили звезду Героя России

Родным погибшего на Украине офицера Зорина вручили звезду Героя России - РИА Новости, 21.04.2022

Родным погибшего на Украине офицера Зорина вручили звезду Героя России

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вручил матери старшего лейтенанта Дениса Зорина, погибшего в ходе военной операции на Украине, звезду Героя... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T13:41

2022-04-21T13:41

2022-04-21T13:50

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россия

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волгоград

андрей бочаров

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ВОЛГОГРАД, 21 апр – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вручил матери старшего лейтенанта Дениса Зорина, погибшего в ходе военной операции на Украине, звезду Героя России, сообщает пресс-служба администрации региона.Как отмечается, награда присвоена указом президента "за проявленные мужество и героизм в ходе специальной военной операции на территории Украины". "Сегодня в легендарном городе-герое Волгограде золотую звезду семье нашего земляка передал губернатор Волгоградской области Герой России Андрей Бочаров", - говорится в сообщении.Звезду вручили матери погибшего. По информации администрации, 30-летний Зорин служил в 247 десантно-штурмовом полке, погиб 26 февраля во время выполнения боевого задания.

https://ria.ru/20220421/voennye-1784641303.html

россия

волгоградская область

волгоград

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Варвара Скокшина

общество, россия, волгоградская область, волгоград, андрей бочаров