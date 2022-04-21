https://ria.ru/20220421/fond-1784755742.html

Петербургский суд ликвидировал фонд "Сфера"*

Петербургский суд ликвидировал фонд "Сфера"* - РИА Новости, 21.04.2022

Петербургский суд ликвидировал фонд "Сфера"*

Куйбышевский районный суд удовлетворил иск управления минюста по Петербургу и Ленобласти о ликвидации благотворительного фонда "Сфера"* (НКО-иноагент),... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T17:05

2022-04-21T17:05

2022-04-21T17:28

санкт-петербург

россия

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр - РИА Новости. Куйбышевский районный суд удовлетворил иск управления минюста по Петербургу и Ленобласти о ликвидации благотворительного фонда "Сфера"* (НКО-иноагент), утверждая, что вся его деятельность направлена на поддержку ЛГБТ-движения в России, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга."Куйбышевский районный суд рассмотрел административное исковое заявление ГУ министерства юстиции РФ по Петербургу и Ленобласти к благотворительному фонду социально-правовой помощи "Сфера"* о ликвидации и исключении из ЕГРЮЛ. Суд требования административного истца удовлетворил", - говорится в сообщении.В иске Минюст отмечает, что по результатам проверки установлено, что деятельность организации осуществляется с грубыми и множественными нарушениями законодательства РФ, преимущественно носящими неустранимый характер, в частности, деятельность фонда связана с содействием в обеспечении равных прав и уважении человеческого достоинства независимо от сексуальной ориентации и гендерной идентичности путем поддержки инициатив и предоставления социально-правовых услуг представителям ЛГБТ-сообщества и их близким, информации об иной деятельности нет.Фонд "Сфера"* стал одной из первых организаций, признанной в РФ иноагентом. Он был внесен в соответствующий реестр в 2016 году.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иностранного агента

https://ria.ru/20210803/vkusvill-1744129025.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкт-петербург, россия, общество